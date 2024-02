Die Turmspitze der Kathedrale Notre-Dame ist endlich wieder zu sehen. Nach dem verheerenden Brand vor fast fünf Jahren war das Bauwerk von einem grauen Gerüst umhüllt. Der goldene Hahn ziert nun wieder die Turmspitze - als ein Symbol der Hoffnung und des Glaubens.

WERBUNG

Endlich ist sie wieder zu sehen: Die Turmspitze der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Lange war das Bauwerk von einem grauen Gerüst umgeben. Nun wurde das Gerüst zum Teil entfernt.

2019 zerstörte ein verheerendes Feuer Teile des historischen Bauwerks. Ein großer Teil der Kathedrale ist nach wie vor von Gerüsten umgeben. Doch der Blick auf den neuen goldenen Hahn, der die Turmspitze ziert, ist jetzt wieder frei.

Es ist das Feuer der Auferstehung.

Philippe Villeneuve, der Architekt des neuen goldenen Hahns, erläuterte dessen Bedeutung: "Seit (dem Brand) haben wir an diesem Hahn-Nachfolger gearbeitet, der die Flamme an die Spitze der Kathedrale trägt, so wie sie vorher war, mehr als 96 Meter über dem Boden. Es ist das Feuer der Auferstehung."

Philippe Villeneuve ist der Architekt des neuen goldenen Hahns. Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Der Hahn als Symbol der Hoffnung

Der Hahn wurde nach einem Entwurf des französischen Architekten Eugène Viollet-le-Duc aus dem 19. Jahrhundert gebaut. Im Mittelalter galt er als ein Symbol der Hoffnung und des Glaubens.

Damit bekommen die Menschen einen Vorgeschmack darauf, wie die Notre-Dame aussehen wird, wenn die Restaurierungsarbeiten einmal abgeschlossen sind.