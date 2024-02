Von Euronews mit AP

Putins schärfster Gegner ist im Gefängnis gestorben. Aber wer war Alexej Nawalny? Und wie wurde der Anwalt, der sich zum Oppositionsführer wandelte, berühmt?

WERBUNG

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist in seiner Haft in einer Hochsicherheitstrafkolonie in Sibirien gestorben, wie die russischen Behörden am Freitag mitteilten.

Der 47-Jährige war Anwalt, Blogger, YouTuber, Protestorganisator, Anti-Korruptions-Aktivist und das Gesicht der russischen Opposition.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde er als schärfster Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin berühmt, indem er gegen die Korruption in den Behörden und der Führungsschicht ankämpfte und massive Proteste gegen den Kreml organisierte.

In Putins Russland sind politische Gegner oft in Fraktionszwistigkeiten untergegangen oder nach einer Inhaftierung ins Exil gegangen.

Doch Nawalny wurde immer stärker und schaffte es an die Spitze der Opposition, weil er sich nicht unterkriegen ließ und ein feines Gespür dafür hatte, wie die sozialen Medien die strenge Kontrolle des Kremls über die Nachrichten in Russland umgehen können.

DATEI - Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny hört einer Frage zu, während er vor den Medien in Moskau spricht, Dienstag, 27. August 2013. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Er wurde in Butyn, etwa 40 Kilometer außerhalb von Moskau, geboren. Er schloss 1998 ein Jurastudium an der Universität der Völkerfreundschaft ab und absolvierte 2010 ein Stipendium in Yale.

Nawalny erregte Aufmerksamkeit, indem er die Korruption in der russischen Elite thematisierte.

Einer seiner ersten Schritte bestand darin, sich an russischen Öl- und Gasunternehmen zu beteiligen, um als aktiver Aktionär auf Transparenz zu drängen.

Indem er sich auf die Korruption konzentrierte, appellierte Navalny an das weit verbreitete Gefühl der Russen, betrogen zu werden, und stieß auf stärkere Resonanz als abstraktere und philosophischere Anliegen zu demokratischen Idealen und Menschenrechten.

Warum war Nawalny im Gefängnis?

Im Jahr 2013 wurde er in einem, wie er es nannte, politisch motivierten Verfahren der Veruntreuung überführt und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, aber die Staatsanwaltschaft beantragte später überraschend seine Freilassung in der Berufungsphase.

Ein höheres Gericht verurteilte ihn später zu einer Bewährungsstrafe.

Am Tag vor seiner Verurteilung ließ sich Nawalny als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters von Moskau registrieren.

Die Opposition sah seine Freilassung als Ergebnis der großen Proteste in der Hauptstadt gegen seine Verurteilung, aber viele Beobachter führten sie auf den Wunsch der Behörden zurück, der Bürgermeisterwahl einen Anschein von Legitimität zu verleihen.

Nawalny wurde Zweiter, eine beeindruckende Leistung gegen den Amtsinhaber, der von Putins politischem Apparat unterstützt wurde und für die Verbesserung der Infrastruktur und Ästhetik der Hauptstadt bekannt war.

Nawalnys Popularität stieg sprunghaft an, nachdem ein anderer charismatischer Oppositionspolitiker, Boris Nemzow, 2015 auf einer Brücke in der Nähe des Kremls erschossen worden war.

Wann immer Putin über Nawalny sprach, legte er Wert darauf, den Aktivisten nie namentlich zu erwähnen, sondern bezeichnete ihn als "diese Person" oder ähnliche Formulierungen, um seine Bedeutung offensichtlich zu schmälern.

DATEI - Die Polizei nimmt den Protestführer Alexej Nawalny, der eine Kapuzenjacke trägt, nach einer Kundgebung auf dem Puschkin-Platz in Moskau fest, Montag, 5. März 2012. Maria Turchenkova/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Aber er war nicht frei von Kontroversen.

Selbst in Oppositionskreisen wurde Nawalny oft als übermäßig nationalistisch angesehen, wenn er sich für die Rechte der ethnischen Russen einsetzte.

WERBUNG

Obwohl er die illegale Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 wiederholt als Akt der Aggression und Verletzung des Völkerrechts verurteilte, vermied es Nawalny, sich für eine bedingungslose Rückgabe der Krim an die Ukraine einzusetzen und bemerkte wiederholt, dass er keine ukrainische Zukunft für die Region sehe.

Am Ende waren die Auswirkungen dieser Äußerungen begrenzt, dank der von seinem Antikorruptionsfonds durchgeführten sensationellen Reportagen.

Obwohl die staatlich kontrollierten Fernsehsender in Russland Nawalny ignorierten, fanden seine Ermittlungen durch YouTube-Videos und Beiträge auf seiner Website und in den sozialen Medien Anklang bei jüngeren Russen.

Seine Arbeit weitete sich von einem Schwerpunkt auf Korruption zu einer allgemeinen Kritik am politischen System unter Putin aus, der Russland seit mehr als zwei Jahrzehnten regiert.

Nawalny war eine zentrale Figur bei den Protesten von noch nie dagewesenem Ausmaß gegen zweifelhafte nationale Wahlergebnisse und den Ausschluss unabhängiger Kandidaten.

WERBUNG

Vergiftet in Sibirien

Während er 2019 eine Haftstrafe wegen seiner Beteiligung an den Wahlprotesten verbüßte, wurde Nawalny mit einer allergischen Reaktion ins Krankenhaus gebracht.

Einige Ärzte meinten, es handele sich um eine Vergiftung.

Ein Jahr später, am 20. August 2020, erkrankte er auf einem Flug von der sibirischen Stadt Tomsk, wo er mit oppositionellen Kandidaten zusammengetroffen war, nach Moskau schwer.

Auf dem Rückweg von der Toilette brach er im Gang zusammen, und das Flugzeug musste in der Stadt Omsk notlanden, wo er zwei Tage im Krankenhaus verbrachte, während seine Unterstützer die Ärzte baten, ihn zur Behandlung nach Deutschland zu bringen, was dann auch geschah.

In Deutschland stellten die Ärzte fest, dass er mit einer Sorte Nowitschok vergiftet worden war - ähnlich dem Nervenkampfstoff, der 2018 in England beinahe den ehemaligen russischen Spion Sergej Skripal und seine Tochter getötet und den Tod einer weiteren Frau verursacht hätte.

WERBUNG

Nawalny lag etwa zwei Wochen lang in einem künstlichen Koma und kämpfte dann mehrere Wochen lang darum, wieder sprechen und sich bewegen zu können.

Die russischen Behörden gingen dann noch einen Schritt weiter und kündigten an, dass Nawalny in Deutschland gegen die Bedingungen einer Bewährungsstrafe aus einer seiner Verurteilungen wegen Veruntreuung verstoßen hatte und dass er verhaftet werden würde, wenn er nach Hause zurückkehren würde.

DATEI - Alexej Nawalny wird vor einem Flug nach Moskau auf dem Flughafen Berlin Brandenburg von Journalisten umringt, 17. Januar 2021. Mstyslav Chernov/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Aber es lag nicht in seiner Natur, im Ausland zu bleiben. Am 17. Januar 2021 bestiegen Nawalny und seine Frau ein Flugzeug nach Moskau. Zwei Wochen später wurde er vor Gericht gestellt und zu 2½ Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Ereignisse lösten massive Proteste aus, die bis in die letzten Winkel Russlands reichten und bei denen mehr als 10 000 Menschen von der Polizei festgenommen wurden.

Als Putin am 24. Februar 2022 Truppen zum Einmarsch in die Ukraine schickte, verurteilte Nawalny den Krieg in sozialen Medien vom Gefängnis aus und bei seinen Gerichtsverhandlungen scharf.

WERBUNG

Weniger als einen Monat nach Kriegsbeginn wurde er wegen Veruntreuung und Missachtung des Gerichts zu weiteren neun Jahren Haft verurteilt - in einem Fall, den er und seine Unterstützer als erfunden abtaten.

Die Ermittler leiteten sofort eine neue Untersuchung ein, und im August 2023 wurde Nawalny des Extremismus überführt und zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt.

Nach Behördenangaben fühlte er sich nach einem Ausgang unwohl und verlor das Bewusstsein. Wiederbelebungsversuche durch medizinisches Personal seien gescheitert. Die Todesursache wurde als "zu untersuchen" bezeichnet.