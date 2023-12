Kremlgegner Nawalny in Strafkolonie in der Arktis aufgetaucht

Von euronews mit afp, ap

Der seit 3 Wochen vermisste russische Oppositionelle Nawalny ist in eine Strafkolonie in der Polarregion verlegt worden.

Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, von dem seine Angehörigen seit fast drei Wochen nichts mehr gehört hatten, befindet sich in einer Strafkolonie in Charp in der russischen Arktis, wie seine Sprecherin am Montag mitteilte.

"Wir haben Navalny gefunden. Er ist in der Strafkolonie Nummer 3 in der Ortschaft Charp", sagte Kira Jarmytsch auf X (ehemals Twitter). Sie gab an, dass es dem Oppositionspolitiker "gut geht" und dass sein Anwalt ihn am Montag besucht habe.

UN fordern Nawalnys sofortige Freilassung

Die Vereinten Nationen forderten die "sofortige" Freilassung Nawalnys. Die Verurteilung des Kreml-Kritikers "gibt Anlass zu neuer Besorgnis über die Schikanierung durch die Justiz und die Instrumentalisierung des Gerichtssystems für politische Zwecke in Russland", erklärte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk.

Die Staaten seien verpflichtet, alle Rechte auf ein faires Verfahren und einen ordnungsgemäßen Prozess für alle Menschen zu respektieren, denen die Freiheit entzogen sei, betonte Türk. "Ich fordere die russischen Behörden auf, diese Verpflichtungen zu respektieren, indem sie die Menschenrechtsverletzungen an Nawalny sofort einstellen und ihn freilassen."

Auch die Europäische Union (EU) bezeichnete das Urteil als "inakzeptabel" und sprach von einem "Scheinprozess" gegen Nawalny. "Diese willkürliche Verurteilung ist die Antwort auf seinen Mut, sich kritisch gegen das Kreml-Regime zu äußern", erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teilte mit, die EU verurteile Nawalnys Festnahme, seinen Prozess und seine Verurteilung "auf das Schärfste".

Nawalny gilt als schärfster innenpolitischer Kritiker Putins. Der 47-Jährige verbüßt derzeit bereits eine neunjährige Strafe wegen angeblichen Betrugs