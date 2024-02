Zerstörte Stadt: Moskau meldet Einnahme von Awdijiwka

Von Euronews

Awdijiwka ist von den russischen Truppen eingenommen worden. Die ostukrainische Stadt wurde evakuiert, Kiew zog seine Truppen zurück. Unterdessen versprach Japan der Ukraine langfristige Hilfe.

WERBUNG

Russlands Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, dass seine Streitkräfte die vollständige Kontrolle über Awdijiwka übernommen hätten. Zuvor hatte Kiew den Abzug seiner Soldaten aus der umkämpften Stadt verkündet.

Rund vier Monate lang hatten die ukrainischen Truppen den Ort in der Ostukraine verteidigen können, nun sei der Rückzug "die einzig richtige Entscheidung" hieß es seitens des Militärs.

Wolodymyr Selenskyj betonte auf der Münchner Sicherheitskonferenz dennoch Fortschritte in Bezug auf die internationale Unterstützung. Die Ukraine allein könne Putin stoppen "und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass er für all das Böse, das er getan hat, bestraft wird", so der ukrainische Präsident. "Aber damit die Ukraine zu diesem Erfolg kommen kann, um ihr Land zu schützen, ihr Volk sowie unsere gemeinsame Wahrheit, jeden in der freien Welt, darf die Ukraine nicht alleine bleiben."

Unterdessen hat Japans Ministerpräsident Fumio Kishida der Ukraine langfristige Hilfe beim Wiederaufbau des Landes versprochen. Japan hat der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor knapp zwei Jahren Hilfen im Umfang von umgerechnet rund 11,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, größtenteils Finanzmittel und humanitäre Güter. Bei Militärhilfen beschränkt es sich auf nicht tödliche Waffen.