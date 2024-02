New York: Madame Tussauds bekommt neue Daft-Punk-Wachsfiguren

Das größte Wachsfigurenkabinett der Welt, Madame Tussauds in New York, bekommt brandneue Wachsfiguren des legendären Elektro-Musik-Duos Daft Punk.

Das legendäre Elektro-Musik-Duo Daft Punk sind die neuen Stars des Madame Tussauds Wachsfigurenmuseums in New York.

Ihre Abbilder tragen maßgeschneiderte Modelle der schwarzen Saint-Laurent-Smokings, die der Modedesigner Hedi Slimane für das Duo entworfen hatte. Jede Figur ist auch mit passenden Handschuhen und Pyramidenanhängern in Gold und Silber geschmückt.

Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo sind die beiden Männer hinter Daft Punk. Mit Titeln wie "One More Time", "Around The World" und "Get Lucky" eroberten sie die weltweiten Charts.

2015 wurden sie vom Musikmagazin Rolling Stone zum zwölftgrößten Musikduo aller Zeiten gekürt.