Die Niederlande und die Ukraine haben ein 10-jähriges Sicherheitsabkommen geschlossen. Es ist bereits der siebte Vertrag dieser Art (nach Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich), der im Rahmen der auf dem NATO-Gipfel im Juli 2023 verabschiedeten G7-Vereinbarungen geschlossen wurde. Zusammen mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj besichtigte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte durch russische Angriffe zerstörte Gebäude in Charkiw, direkt an der Grenze zu Russland. Während seines Besuchs sagte Rutte der Ukraine Militärhilfe in Höhe von 2 Milliarden Euro zu. Versprochen werden vor allem kleine Fluss- und Küstenboote und die dringend benötigte Artilleriemunition. Die Geschosse könnten wichtig sein, um eine mögliche neue russische Offensive abzuwehren. Die Ukraine glaubt, dass die russische Armee bereits ihr nächstes Ziel ausgewählt hat, die Stadt Tschassiw Jar Chasiv Yar in der Nähe von Bachmut , und dort bereits Einheiten für einen Angriff zusammenzieht. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Freitag Filmmaterial, das zeigen soll, wie Kampfflugzeuge vom Typ Su-25- und Su-34 ukrainische Stellungen in den Bezirken Süd-Donezk und Awdijiwka angreifen. Diskussion über Entsendung französischer Truppen in die Ukraine Französische Medien diskutieren unterdessen die Aussage von Staatspräsident Emmanuel Macron, der kürzlich die Möglichkeit der Entsendung europäischer Soldaten in die Ukraine "nicht ausschloss". Nach Informationen von "Le Monde" wird in Paris die Möglichkeit erwogen, französische Spezialeinheiten in die Ukraine zu entsenden. Der "Figaro" meldet, dass am kommenden Donnerstag, beim einem Treffen zwischen Macron und den Führern der französischen politischen Parteien das Thema der auf der Tagesordnung stehen wird. Der kanadische Verteidigungsminister Bill Blair betonte, auf dem Gipfel am 26. Februar sei vereinbart worden keine Truppen in die Ukraine zu schicken; obwohl insbesondere Kanada bereit sein könnte, nicht kämpfendes Personal „unter den richtigen Bedingungen" zu entsenden. Drohnenangriff auf Sankt Petersburg Ein Polizist bewacht einen Bereich mit den Trümmern einer Drohne in der Nähe eines beschädigten Wohnhauses in St. Petersburg, 2. März 2024 AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti traf am Samstagmorgen eine Drohne ein Wohnhaus in St. Petersburg. Sechs Menschen wurden ärztlich behandelt, nachdem eine Explosion das Gebäude erschütterte, teilte die Agentur unter Berufung auf den Pressedienst des Gesundheitsausschusses der Stadt mit. Auf der Nachrichtenseite Mash hieß es, das Wohnhaus sei von einer ukrainischen Drohne getroffen worden. Die Nachrichtenagentur Associated Press konnte diese Behauptung nicht überprüfen. Auf der Website wurden Videos veröffentlicht, die den Moment des Einschlags in das Wohnhaus zu zeigen scheinen. Dabei ist zu sehen, wie ein starker Lichtblitz eine Seite des Gebäudes erfasste und Trümmerfragmente in die Luft flogen. In einem anderen Video war zu sehen, wie Alarmanlagen in Autos ausgelöst wurden. Das russische Verteidigungsministerium äußerte sich nicht zu dem Vorfall