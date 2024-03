Russische und amerikanische Astronauten sind zusammen an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) gelandet. Während ihres sechsmonatigen Aufenthalts werden die Astronauten unter anderem Stammzellen züchten, um Organerkrankungen zu erforschen.

Dem Ukraine-Krieg zum Trotz: Russische und amerikanische Astronauten sind zusammen an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) gelandet. Das teilte die NASA auf X, ehemals Twitter mit.

Das Besatzungsteam startete von Florida aus. Nach einem 24-stündigen Flug in einer SpaceX-Rakete von Elon Musk dockten sie an der Raumstation an.

Die vierköpfige Besatzung löst ein Team aus US-Amerikanischen, dänischen, japanischen und russischen Astronauten ab.

Während ihres sechsmonatigen Aufenthalts werden die neuen Astronauten die Ankunft von zwei neuen NASA Raumschiffen überwachen und unter anderem Stammzellen züchten, um Organerkrankungen zu erforschen.