Russland wählt: Doch hat Russland wirklich die Wahl?

Von euronews mit AP

Vom 15. bis 17. März finden in Russland Präsidentschaftswahlen statt. Sollte Putin wieder gewinnen, wäre er insgesamt 27 Jahre an der Macht.

Russland bereitet sich auf die Präsidentschaftswahlen vor. Diese finden vom 15. bis 17. März statt. Es wird erwartet, dass Präsident Wladimir Putin die Wahlen klar gewinnen und seine nächste, sechsjährige Amtszeit antreten wird. Dann wäre er insgesamt 27 Jahre an der Macht. In der Bevölkerung gibt es wenig Zweifel am neuerlichen Wahlsieg des Kreml-Herrschers.

Man tauscht nicht mitten im Rennen die Pferde aus. Valery Ein russischer Wähler

Bei der Frage, wem er seine Stimme geben werde, zeigt sich Valeriy, ein Wähler aus Russland, zunächst skeptisch: "Das ist meine persönliche Sache, für wen ich stimmen werde."

Doch dann erklärt er, für wen er stimmen werde: "Natürlich für den jetzigen Präsidenten. Denn man tauscht nicht mitten im Rennen die Pferde aus. Unsere Prozesse sind global, ernsthaft, und sie müssen abgeschlossen werden."

Putin startete seinen Wahlkampf mit dem Versprechen, seine Ziele in der Ukraine zu verwirklichen. Er bezeichnete den Konflikt als Kampf gegen den Westen und um das Überleben Russlands und seiner Staatsbürger.

Das Staatsoberhaupt hatte wiederholt erklärt, er habe die Truppen im Februar 2022 entsandt, um die russischsprachigen Gebiete in der Ostukraine vor Diskriminierung zu schützen und zu verhindern, dass Kiew durch einen möglichen NATO-Beitritt eine größere Sicherheitsbedrohung für Moskau darstellt.

Die Menschen hoffen auf eine bessere Zukunft mit Putin

Außerdem versprach Putin, mehr staatliche Mittel in die Bereiche Gesundheit, Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport zu investieren und gleichzeitig die Bemühungen zur Beseitigung der Armut fortzusetzen.

Eine Wählerin, Olga, hat klare Erwartungen an den russischen Präsidenten: "Ich hoffe, dass es vielleicht eine Art Bildungsreform geben wird. Das würde ich mir wirklich wünschen, denn ehrlich gesagt ist es schrecklich, verglichen mit den Sowjetzeiten, in denen ich geboren wurde und studiert habe."

Weiter sagt sie: "Aber wenn wir über alltägliche Dinge sprechen, wünsche ich mir natürlich, dass wir öfter in den Urlaub fahren können. Dass der militärische Spezialeinsatz beendet wird. Nun, das ist alles."

Die Bewohner eines Dorfes im Ural sind des Wählens eher müde, wie Marina Kachesova: „Ich gehe nicht wählen. Ich habe den Eindruck, dass bereits alles für uns entschieden wurde, und ich werde diese Straßen nicht mit einem kleinen Kind entlanggehen, das ich niemandem anvertrauen kann.“

Geschwächte Opposition

Die Opposition sucht nach Wegen zum Überleben. Die Anhänger von Nawalny riefen dazu auf, sich in Wahllokalen zum Protest zu versammeln.