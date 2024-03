J. Scott Applewhite/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer mit Reportern im Kapitol in Washington, 20. März 2024 - Copyright J. Scott Applewhite/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer mit Reportern im Kapitol in Washington, 20. März 2024 - Copyright J. Scott Applewhite/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Der US-Senat hat in mit einem 1,2 Milliarden US-Dollar schweren Paket von Ausgabengesetzen den drohenden teilweisen Stillstand der Regierung in allerletzter Minute abgewandt. Der Shutdown wird aber dadurch nur in den Herbst verschoben.