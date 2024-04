Peter Magyar, der neue Widersacher von Viktor Orban in Ungarn - Copyright Euronews

Der ehemalige Parteigenosse von Viktor Orban führt in Budapest den Protest gegen die Regierung an. Und Peter Magyar will bei den Europawahlen mit einer eigenen Partei punkten.