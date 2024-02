"Shame on you" - Protest gegen Orban in Ungarn nach Missbrauchsskandal

Von Euronews mit AP

Beliebte Online-Influencer:innen hatten zu der Demonstration aufgerufen. Einige sprachen vom größten Protest seit 2022.

Nach dem Missbrauchsskandal in Ungarn sind in Budapest Zehntausende auf die Straße gegangen. Der von Influencer:innen angeführte Protest erhöht den Druck auf Regierungschef Viktor Orban. Einige sprachen von der größten Demonstration seit 2022.

Viele forderten einen besseren Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt in Ungarn und skandierten auf Englisch "Shame on you" ("Ihr sollt Euch schämen").

Eine junge Frau sagte gegenüber Euronews: "Jeder, der in irgendeiner Weise zu so etwas beiträgt, begeht das größte Verbrechen."

Vielen war es wichtig, dass ihr Protest nicht parteipolitisch ausgelegt wird.

So erklärte eine andere Teilnehmerin: "Und es ist gut, dass diese Veranstaltung nicht mit einer politischen Partei verbunden ist, sondern mit einer Massenbewegung."

Nach der ungarischen Präsidentin Katalin Novak und der Justizministerin war auch ein Viktor Orban nahestehender Bischof der protestantischen reformierten Kirche wegen des Missbrauchs in Kinderheimen zurückgetreten.

YouTube- und Online-Stars fordern ein Umdenken

Einige der bekanntesten ungarischen Online-Persönlichkeiten forderten einen Wandel der politischen Kultur des Landes. Sie reagierten damit auf den kürzlichen Rücktritt der konservativen Präsidentin wegen ihrer Begnadigung eines Kinderschänders.

Der am Freitag zum Ausdruck gebrachte Unmut der Bevölkerung hat sich in einem Teil der Gesellschaft verwurzelt, der sich häufig nicht an der Politik beteiligt. Zu den Organisator:innen der Demonstration gehörten fast ein Dutzend populäre YouTuber und andere Influencer:innen, die schrieben, sie seien "verzweifelt" über die Enthüllungen.

Die Organisatoren, von denen jeder Hunderttausende von Abonnenten auf YouTube hat, forderten ihre ungarischen Mitbürger auf, aus der politischen "Apathie" auszubrechen, baten aber die Oppositionsparteien, bei der Demonstration keine Parteiinsignien zu zeigen.

Bulcsú Hunyadi, Analyst bei der Budapester Denkfabrik Political Capital, sagte, dass Influencer:innen, die die Führung übernahmen, der Veranstaltung eine größere Resonanz verliehen als die Aufrufe der zersplitterten politischen Opposition Ungarns zum Handeln.

"Die Leute, die diese Demonstration organisieren, erreichen bestimmte Gruppen der Gesellschaft in großem Umfang. Diese Demonstration kann eine andere Gruppe erreichen als die von den traditionellen politischen Parteien organisierten, und sie kann vermutlich ein breiteres Publikum erreichen", so Hunyadi.

"Ich erwarte nichts von dieser Regierung"

Gábor Balk, ein Demonstrant und Vater von drei Kindern, sagte, er sei nicht davon überzeugt, dass der Skandal einen Wendepunkt in der ungarischen Politik markieren werde.

"Ich erwarte nichts von dieser Regierung. Sie werden nichts ändern", sagte Balk.

"Wir werden nicht länger schweigen"

"Ich weiß nicht genau, was wir am Ende des Tages erreichen werden", sagte Zsolt Osváth, ein populärer Online-Inhaltsersteller, der die Demonstration mitorganisiert hat. "Aber es ist sicher, dass wir nicht länger schweigen werden und dass wir aus der Komfortzone unserer Computerbildschirme heraustreten mussten."

Nach der Begnadigung eines Sexualstraftäters

Die Begnadigung eines Sexualstraftäters durch die Präsidentin schockierte die ungarische Gesellschaft und riss Risse innerhalb der Fidesz-Partei von Orbán auf, die das Land seit fast 14 Jahren regiert.

In den Skandal verwickelt war auch die ehemalige Justizministerin Judit Varga, eine weitere Schlüsselfigur der Fidesz, die wegen ihrer Rolle bei der Begnadigung ihr Parlamentsmandat niederlegte.

Es wurde erwartet, dass Varga die Liste der Fidesz-Kandidaten bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni anführen würde. Der Verlust zweier führender ungarischer Politikerinnen aus der von Männern dominierten Regierung war ein Schlag für Orbán.

Orbáns Partei erschüttert

Zoltán Balog, einer von Orbáns ehemaligen Ministern und das Oberhaupt der reformierten Kirche Ungarns, trat am Freitag von seinem Amt zurück, nachdem er zugegeben hatte, Novák zur Begnadigung geraten zu haben.

Vargas Ex-Ehemann, Péter Magyar, erhob in einem Interview auf dem beliebten YouTube-Kanal Partizán, das in dem Land mit weniger als 10 Millionen Einwohnern mehr als 2 Millionen Mal aufgerufen wurde, öffentliche Anschuldigungen gegen Orbáns Regierung wegen Korruption und Einschüchterung.

Hunyadi, der Analyst, sagte, dass ein solcher öffentlicher Aufschrei eines breiten Spektrums der ungarischen Gesellschaft eine weitere Opposition gegen Orbáns Macht mobilisieren könnte.

"Was jetzt gegen die Apathie wirkt, ist, dass die Menschen einfach spüren, dass es sich um eine ernste Angelegenheit handelt, die Konsequenzen haben kann - wie die Rücktritte", sagte er. "Jetzt haben sie das Gefühl, dass es einen Grund gibt, etwas zu tun, dass sie etwas erreichen können, indem sie etwas unternehmen."