Vor der Europawahl: Was sich LongCovid-Patienten wünschen...

Euronews befragt vor der Europawahl Wählerinnen und Wähler sowie Kandidatinnen und Kandidaten zu ihren Prioritätten.

Vor der Europawahl vom 6. bis zum 9. Juni hat Euronews mit Wählerinnen und Wählern sowie mit Kandidatinnen und Kandidaten über ihre Prioritäten gesprochen.

Was wünschen sich die Menschen in der EU?

Ann Li ist die Vorsitzende des Vereins Long Covid Europe (LCE). Diese Gruppe wurde gegründet, weil viele Long COVID-Patientenorganisationen in ganz Europa mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten. Die LCE teilt relevante Ressourcen, Know-how und Kontakte mit ihren Mitgliedern.

Und das sagt Ann Li zu ihren Forderungen an die EU-Abgeordneten:

"Hallo. Mein Name ist Ann und ich bin die Vorsitzende von Long Covid Europe. Long Covid Europe ist ein europäisches Netzwerk von Vereinigungen von Patienten mit langem Covid, die von aktuellen und ehemaligen Patienten mit Long Covid geleitet werden. Wenn ich Mitglied des Europäischen Parlaments wäre, würde ich dafür sorgen, dass zusätzliche Mittel für die patientenzentrierte Forschung zu Long-Covid-Erkrankungen und die Verbreitung von Wissen in der multidisziplinären Forschung bereitgestellt werden, mit einem dringenden Schwerpunkt auf vertrauenswürdigen Diagnosen und Möglichkeiten zur Beseitigung von Hürden für die Rehabilitation von Patienten. Auf diese Weise können wir alle die Pandemie hinter uns lassen."

In vielen EU-Staaten kämpfen von Long Covid betroffene Patientinnen und Patienten um die Anerkennung ihrer Erkrankung und um die richtigen Behandlungen. Es gibt nur wenige Reha-Zentren - wie das von Jördis Frommhold an der Ostsee. Viele Betroffene fühlen sich mit ihrem Leid allein gelassen.

Katerina Voureksaki ist Kandidatin der sozialdemokratischen Oppositionspartei PASOK in Griechenland. Zu ihren Motivationen erklärt sie gegenüber Euronews: "Die Gesundheit hat für mich oberste Priorität. In diesem Sektor kenne ich mich gut aus. Die Gesundheitspolitik wird unserem Land den Stellenwert bekommen, den es verdient, damit die Griechen in den Genuss dieses Gutes kommen können, denn Gesundheit ist ein Gut und dieser öffentliche Charakter sollte unterstützt werden. Heute stellt der griechische Staat nur 5,8 % seines BIP für den Gesundheitssektor zur Verfügung, sei es für Medikamente oder Krankenhäuser, während der Durchschnitt in Europa bei 7,7 % liegt. Hier muss es also eine Anpassung geben. Das ist das Beste, was man tun kann, und ich werde daran arbeiten, wenn ich gewählt werde."