Litauen: Feuer nach Explosion von Elektroroller-Batterie

In Litauen hat eine Elektroroller-Batterie eine Explosion ausgelöst. Zunächst gab es keine Angaben zu Verletzten.

Eine Wohnung in der litauischen Ferienstadt Palanga ist am Mittwochabend möglicherweise durch die Explosion einer Elektroroller-Batterie in Brand geraten. Die Ermittlungen ergaben, dass das Feuer durch einen aufladenden Elektroroller verursacht worden sein könnte. Nach Angaben der Beamten befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion noch Personen in der Wohnung, die jedoch unverletzt blieben, da sie sich in einem anderen Raum aufhielten.

Das Feuer hat schwere Schäden verursacht. Ein Zeuge, Julius, berichtete: "Es war ein Schock. Mein Neffe war mit seiner Freundin zu Hause, als es passierte. Sie rannte hinaus und schrie, dass ein Feuer ausgebrochen ist. Sie konnte ihre Katze schnappen, als sie eine Explosion hörte. Die Batterie des Rollers ist ziemlich groß. Sie wird heiß, dehnt sich aus und explodiert."

Laut Feuerwehr sind elektrische Leitungen und unsachgemäßer Gebrauch von Elektrogeräten häufige Brandursachen, besonders bei Elektrorollern. Die Behörden machen auf unsachgemäßes Aufladen aufmerksam. Aurelija Maslauskiene, Vertreterin der Feuerwehr- und Rettungsbehörde von Klaipeda, erklärte: "Wir sehen Vorfälle, die durch unsachgemäßes Aufladen verursacht werden, entweder durch die Verwendung falscher Ladegeräte oder durch falsches Aufladen der Lithiumbatterie."