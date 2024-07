Schwere Gefechte: Russische Truppen rücken langsam auf Pokrowsk vor

Russland meldet weitere kleiner Geländegewinne an der Front im Donbass. Der ungarische Ministerpräsident Orban sieht nach der Kritik an seiner "Friedensmission" in Moskau und Peking die EU vor der "Bedeutungslosigkeit"

WERBUNG Russland hat am Samstag die Einnahme eines weiteren Dorfes in der ostukrainischen Region Donezk für sich beansprucht, während die Kämpfe im Land weiter wüten. Moskaus Streitkräfte rücken Berichten zufolge in Richtung der ukrainischen Stadt Pokrowsk vor. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, man habe ein Dorf namens Lozuvatska „befreit“, das etwa 24 Kilometer von der Stadt Pokrowsk entfernt liegt. Die Ukraine hat die Einnahme des Dorfes jedoch nicht bestätigt. Stattdessen erklärte Kiew am Samstag, sie habe 37 russische Angriffe in diesem Gebiet gestoppt. Russische Streitkräfte griffen Berichten zufolge auch die Stadt Hluchiw in der ukrainischen Oblast Sumy an. Bei dem Angriff wurden nach Angaben der örtlichen Behörden ein Kind getötet und 14 verletzt, darunter sieben Kinder. Lokale Medien berichten, Russland habe Mehrfachraketenwerfer gegen die Stadt eingesetzt. Dabei wurden Hochhäuser, Häuser, Fahrzeuge und eine Bildungseinrichtung beschädigt. Viktor Orbán zweifelt an Westintegration der Ukraine Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban (Mitte) an der 33. Balvanyos-Sommeruniversität und dem Studentencamp in Baile Tusnad, Siebenbürgen, 27. Juli 2024 Zoltan Fischer/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sagte in einer Rede im rumänischen Baile Tusnad (deutsch Bad Tuschnad), die Europäische Union sei dabei, der Bedeutungslosigkeit entgegenzusteuern. Orbán war von der EU-Spitze und zahlreichen Mitgliedsstaaten scharf für seine als „Friedensmission“ bezeichneten Reisen nach Moskau und Peking kritisiert worden. „Brüssel kritisiert mich, aber eigentlich unterstützen sie diesen Krieg“, sagte er. „Schließlich werde ich dafür kritisiert, dass ich die EU in ihren Bemühungen, den Krieg zu unterstützen, nicht unterstütze.“ In Bezug auf die Ukraine äußerte Orbán Zweifel daran, dass das kriegszerrüttete Land Mitglied der NATO oder der EU werden könnte. „Wir Europäer haben nicht das Geld dafür. Die Ukraine wird wieder in die Position eines Pufferstaates zurückfallen“, sagte er und fügte hinzu, dass internationale Sicherheitsgarantien „in einem Abkommen zwischen den USA und Russland verankert werden.“ Nachdem die Ukraine die von der EU erlaubte Lieferung russischen Öls über Pipelines nach Ungarn durch die Verhängung von Sanktionen gegen den russischen Ölkonzern Lukoil jüngst unmöglich gemacht hat, wirft Ungarn Kiew Erpressung vor. Orbán gilt weithin als derjenige EU-Staats- und Regierungschefs, der die besten Beziehungen zum Kreml hat.