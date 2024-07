Zwei Jahre nach dem Massaker von Oleniwka: Was geschah wirklich?

Am 29. Juli 2022 wurden mehr als 50 ukrainische Kriegsgefangene im von Russland kontrollierten Gefangenenlager Oleniwka in der Ostukraine getötet. Überlebende erzählen, was wirklich geschah.

WERBUNG

Tausende ukrainische Bürger haben sich im Zentrum von Kiew versammelt, um der ukrainischen Kriegsgefangenen zu gedenken, die im Massaker von Oleniwka getötet wurden.

Viele Familien nahmen an der Gedenkveranstaltung teil, darunter Mütter, Ehefrauen und Kinder von Soldaten, die getötet wurden oder derzeit in russischer Gefangenschaft sind.

Am 29. Juli 2022 ereignete sich in der von Russland kontrollierten Gefängniskaserne in der Region Donezk eine Explosion. Mehr als 50 Menschen wurden getötet.

Die getöteten Männer gehörten der Asow-Brigade an, die zu Nationalhelden wurden, nachdem sie monatelang gegen eine überwältigend große russische Streitmacht in der Stadt Mariupol ausgeharrt hatten.

Russland gab der Ukraine die Schuld an der Explosion

Russland hatte angegeben, die Explosion sei durch den Abschuss einer ukrainischen Rakete verursacht worden. Aber immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass Russland für die Explosion verantwortlich war.

Auch zwei Jahre danach wollen viele Ukrainer immer noch wissen, wie es dazu gekommen ist.

Während einer Gedenkfeier am 29. Juli 2023 in Kiew. Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Der Verlauf:

Am Morgen des 27. Juli 2022 trieb das russische Wachpersonal eine Gruppe von Gefangenen zusammen und führte sie in einen abgelegenen Bereich der Kolonie, weit weg von den anderen fünf Gefangenenbaracken. Sie wurden in eine Kaserne gebracht, die mit einem Blechdach überdacht war. Darin standen etwa 100 Betten ohne Matratzen. Es gab eine offenbar eilig gegrabene Grubentoilette, wie mehrere Überlebende der AP berichteten.

"Alles in der Kaserne wurde sehr schnell vorbereitet“, berichtete Arsen Dmytryk, Zeuge des Massakers. Der Stacheldraht war billig und fadenscheinig, und im Inneren befanden sich Werkzeugmaschinen, was darauf hindeutet, dass das Gebäude vor Kurzem eine Werkstatt war, erzählte er weiter.

Die beschädigten Baracken des russisch kontrollierten Gefängnisses Olenivka, Ostukraine, am 29. Juli 2022. Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Die Gefängniswärter schienen sich auf die Explosion vorbereitet zu haben

An diesem Tag gruben die Gefängniswärter Gräben - offenbar für sich. Am nächsten Tag verlegten sie den Wachposten und zogen kugelsichere Westen und Helme an, was sie vorher noch nie gemacht hatten.

Als sich die Explosion in der Nacht ereignete, schlug ein Feuer durch das Gebäude. Ein Zeuge erinnerte sich, dass die Wachen lachend dastanden und den in Panik geratenen Ukrainern Lappen und Taschenlampen zuwarfen.

Vor meinen Augen starben Männer. Kyrylo Masalitin Überlebender des Massakers

Dmytryks erinnert sich, dass sein Körper brannte. Feuer wütete. Männer schrien vor Schmerz. Er kletterte von seiner Pritsche herunter und überprüfte den Puls des Mannes unter ihm. Er war bereits tot. Er und andere Zeugen berichteten der AP, dass sie durch zerbrochene Wände nach draußen rannten, um die Wachen anzuflehen, Hilfe für die Verletzten zu schicken.

"Vor meinen Augen starben Männer, die wiederbelebt wurden, aber es war alles umsonst“, sagte Kyrylo Masalitin, ein anderer Überlebender, der nun wieder an der Front ist.

Die verbrannte Leiche eines ukrainischen Kriegsgefangenen liegt in den zerstörten Baracken von Oleniwka, am Freitag, 29. Juli 2022. Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Die Überlebenden wurden von anderen Gefangenen isoliert

Die Überlebenden wurden ab dem nächsten Tag vom Rest der Kriegsgefangenen im Lager isoliert.

"Sie transportierten uns wie Vieh, hielten nicht an, rasten über Bodenwellen und nahmen scharfe Kurven“, sagte Dmytryk.

Laut einer internen U.N.-Analyse sollte die Isolierung die Überlebenden daran hindern, mit anderen in der Kolonie über die Geschehnisse jener Nacht zu sprechen, da einige Gefangene Zugang zu Mobiltelefonen hatten und in direktem Kontakt mit der Ukraine standen.

WERBUNG

Sie transportierten uns wie Vieh. Arsen Dmytryk Überlebender

Der U.N.-Analyse zufolge wurden andere ukrainische Gefangene in die bombardierte Kaserne geschickt und angewiesen, Trümmer und die restlichen Leichen zu beseitigen. Zwei Stunden später wurde diese Gruppe in einen nahegelegenen Hangar geschickt, und einige sahen, wie Männer in Tarnkleidung Kisten mit Munition zum Explosionsort brachten und HIMARS-Raketensplitter auf eine blaue Bank in der Nähe legten.

Ermittler zeigen Fragmente von Raketen, die angeblich von US-gelieferten HIMARS-Systemen abgefeuert worden sein sollen, 29. Juli 2022. AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Eine interne Untersuchung der UN weist darauf hin, dass Russland den Angriff geplant haben soll

Bald darauf trafen russische Beamte ein, begleitet von russischen Journalisten, deren Bilder von verdrehten, verkohlten Stockbetten, HIMARS-Splittern und in der Sonne liegenden Leichen um die Welt kursierten.

Die Ukrainer im nahegelegenen Hangar sagten, dass die Männer in Tarnkleidung alles wieder in die Kisten zurücklegten und abfuhren, nachdem alle gegangen waren.

Die UN- Human-Rights-Monitoring-Mission in Ukraine (HRMMU), die seit 2014 im Land war, untersuchte die im russischen Fernsehen ausgestrahlten Aussagen von 16 Überlebenden, die in das Krankenhaus gebracht worden waren, sowie öffentliche Bilder des Ortes und analysierte 20 Aussagen russischer Beamter, die das Gefängnis besucht hatten.

WERBUNG

Ihre Schlussfolgerung: Russland hätte den Angriff geplant und ausgeführt.

Die UNO hielt sich jedoch zurück, Russland öffentlich zu beschuldigen.

Die Untersuchung der UN wurde nicht zu Ende geführt

Es gibt keine laufenden internationalen Untersuchungen des Angriffs mehr.

Laut Taras Semkiw von der Abteilung für Kriegsverbrechen des ukrainischen Generalstaatsanwalts läuft eine ukrainische Untersuchung. Die Herausforderung besteht nun darin, die verwendete Waffe zu identifizieren, in der Hoffnung, dass dies zu den Auftraggebern des Angriffs führen könnte.

WERBUNG

Die zerstörte Baracke im Gefängnis in Oleniwka, Freitag, 29. Juli 2022. AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Semkiw sagte, dass die internationalen Ermittler keine Informationen von der Generalstaatsanwaltschaft angefordert hätten, auch nicht die aufgelöste UN-Untersuchungsmission. Er sagte, dass der anfängliche Optimismus bezüglich der Mission schwand, als klar wurde, dass sie überhaupt nicht ermitteln würden, wenn es keinen Zugang zum Gefängnis gäbe.

Die Leichen ukrainischer Kriegsgefangener in Oleniwka, Freitag, 29. Juli 2022. AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Von 193 Ukrainern in der Kaserne schafften es weniger als zwei Dutzend zurück nach Hause. Mehr als 50 starben in der Nacht des Ereignisses. Etwa 120 werden vermisst und vermutlich irgendwo in Russland festgehalten.

Angehörige der Vermissten aus den zerbombten Kasernen sind nun allein auf der Suche nach Antworten.