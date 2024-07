Olympische Spiele Paris 2024: Der Medaillenspiegel live

Von Kamuran Samar

Erfahren Sie, wie die teilnehmenden Länder bei den diesjährigen Sommerspielen in der französischen Hauptstadt abschneiden.

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind in vollem Gange. Die Wettkämpfe werden am Sonntag, den 11. August, mit einer großen Abschlussfeier beendet.

Hier finden Sie den aktuellen Stand der Medaillen nach Ländern. Die Tabelle wird im Laufe der Spiele in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Zum ersten Mal ist die EU mit dem so genannten "Team Europa" bei den Olympischen Spielen sehr prominent vertreten. Den Medaillenspiegel der EU können Sie hier einsehen.

Die Olympischen Spiele in Paris, die am vergangenen Freitag begannen, versprachen bereits Dramatik, zelebrierten Kultur und Vielfalt und begeisterten die Zuschauer.

Bleiben Sie dran für alle aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse der Olympischen Spiele in Paris.