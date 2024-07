Olympia-Fan: "Ich habe 5.000 Anstecknadeln in Schuhkartons gelagert"

Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele haben die Sammler ihren eigenen offiziellen Raum. Sie freuen sich über die olympischen Erinnerungsstücke, genauso wie die Sportler über eine Goldmedaille.

"Ich handle seit 40 Jahren mit Anstecknadeln und Medaillen", sagte Robert Prat aus Monaco Euronews Kultur.

Der 87-Jährige ist ein leidenschaftlicher Sammler von Erinnerungsstücken und besitzt eine Sammlung von etwa 5.000 Olympia-Anstecknadeln aus der ganzen Welt. Der ehemalige Fechttrainer plant, seine Zeit zwischen dem Anschauen von Sportveranstaltungen und dem Treffen mit anderen Sammlern aufzuteilen.

Die Verwaltung einer solchen Schatztruhe ist jedoch keine leichte Aufgabe und erfordert Organisation und Platz. "Ich bewahre alle meine Sammlerstücke in Schuhkartons auf, die sich in meinem Haus stapeln. Meine Frau kaufte früher gerne Schuhe, also war das ein guter Kompromiss", sagt er und lacht.

Robert Prat tauscht seine Anstecknadeln am offiziellen Sammlertreffpunkt im Pariser Parc des Nations. Estelle Nilsson-Julien/Euronews

Prat holt sein Tablet heraus und zeigt stolz seine akribisch geordneten Anstecknadeln, die in roten Schuhkartons aufgereiht sind: "Ich bringe nur diejenigen Stücke zum Tauschen mit, die ich doppelt habe. Meine wichtigsten Stücke bleiben zu Hause. Für mich geht es darum, Gleichgesinnte zu treffen und ihre Sammlungen zu bewundern", fügt er hinzu.

Paris beherbergt den ersten offiziellen Sammlerraum

Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele haben die Sammler einen eigenen Tauschraum im Parc des Nations im Norden von Paris. Hier können sich Sammler aus der ganzen Welt über eine gemeinsame Leidenschaft austauschen.

"Früher waren Briefmarken das beliebteste Sammelobjekt, heute sind es eher Anstecknadeln. Aber eine Sammlung kann wirklich alles enthalten, solange es einen Bezug zu den Olympischen Spielen hat", sagt Stéphane Hattot, Präsident des französischen Vereins der Olympiasammler (AFCOS).

Hattots persönlicher Olympia-Schatz ist deutlich schwerer als eine Tüte mit Anstecknadeln – um sie zu transportieren, brauchte er sogar einen Anhänger am Auto. "Ich bin verrückt nach Gewichtheben und habe einige olympische Gewichte mitgebracht, um sie hier auszustellen. Einige von ihnen wiegen mehr als 100 kg und sind außerdem mehr als 100 Jahre alt.

Olympische Erinnerungsstücke seit 1896

Die US-amerikanische Turnerin Simone Biles erregte die Aufmerksamkeit ihrer Fans, als sie eine Reihe goldfarbener olympischer Anstecknadeln mit ihrem Namen zum Verkauf in die französische Hauptstadt mitbrachte. Die Begeisterung für olympische Erinnerungsstücke ist jedoch alles andere als neu: Bereits bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, im Jahr 1896 in Athen sollen die Athleten Anstecker aus Pappe getragen haben, die den heutigen Anstecknadeln ähneln.

"Die Objekte, die für die Olympischen Spiele von 1896 geschaffen wurden, unterscheiden sich stark von denen, die für Paris 2024 hergestellt werden. Das ist ein Teil des Interesses: Wir bauen unsere Sammlungen auf, um eine Geschichte zu erzählen", sagt Catherine Salaün, Vizepräsidentin des AFCOS.

"Olympia-Superfan“ Catherine Salaün tauscht ihre Anstecknadeln im Parc des Nations. Estelle Nilsson-Julien/Euronews

Salaün bezeichnet sich selbst als "Olympia-Superfan", denn sie war bereits 14 Mal bei den Olympischen Spielen dabei, Winter- und Sommerspiele eingeschlossen. "Paris ist Nummer 15", sagt sie mit einem strahlenden Lächeln.

Eine Möglichkeit zur Subventionierung von Olympia-Tickets

Die Kosten für die Teilnahme an den Spielen können schnell in die Tausende gehen. Für viele Sammler ist der Tausch von Anstecknadeln eine Möglichkeit, ihr Taschengeld aufzubessern und ihre Reise zu finanzieren.

"Wenn ich Anstecknadeln mitbringe, für die ich nicht viel Geld bezahlt habe, kann ich sie tauschen oder für mehr Geld verkaufen, um die Kosten meiner Reise zu senken", erklärt Scott Reid, ein Olympiasammler aus dem US-Bundesstaat Georgia. Er hat einen ganzen Raum im Keller seines Hauses seiner Sammlung gewidmet.

Viele Sammler tragen Hüte, um ihre Anstecknadeln auszustellen. Estelle Nilsson-Julien/Euronews

Für diejenigen, die es nicht zum offiziellen Veranstaltungsort schaffen, kann der Handel überall stattfinden, versichert Reid. "Wenn Sie jemanden mit einer solchen Tasche oder einem solchen Umhängeband mit Anstecknadeln darauf sehen, bedeutet das, dass er zum Tauschen bereit ist. Es ist also in Ordnung, auf ihn zuzugehen und mit ihm zu sprechen."

Auch wenn Reid vielleicht ein bisschen Geld verdienen kann, geht es ihm vor allem "um den Austausch und das Treffen mit Menschen aus aller Welt - das ist der olympische Geist".