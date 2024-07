Wer war Ismail Haniyeh?

Von یورونیوز فارسی

Ismail Haniyeh, eine prominente palästinensische Persönlichkeit und Leiter des Politbüros der Hamas, wurde am Mittwoch, dem 31. Juli 2024, bei einem Luftangriff auf seinen Wohnsitz in Teheran getötet.

Der 62-jährige Anführer Ismail Haniyeh, der jahrzehntelang als prominentes Gesicht der Hamas galt, hat in den letzten Jahren das politische Amt der Milizgruppe vom Exil in Katar aus geleitet.

Aber wann begann er seine politische Karriere und welche Rolle spielte er im Hamas-Establishment?

Seine politische Laufbahn

Ismail Haniyeh wurde am 29. Januar 1963 im Flüchtlingslager „al-Shati“ im Gazastreifen geboren. Er begann seine politische Karriere, indem er sich eng mit dem Gründer der Hamas, Scheich Ahmed Yassin, verbündete, und schloss sich der paramilitärischen Gruppe während der Ersten Intifada (Volksaufstand) Ende der achtziger Jahre an.

Er wurde mehrmals inhaftiert, weil er an der Ersten Intifada in Israel teilgenommen hatte, bevor er den Gazastreifen verließ. Während seiner jahrelangen Tätigkeit wurde er zu einer wichtigen Hamas-Persönlichkeit.

Haniyeh, genannt „Abu al-Abd“, wurde 2004 in das geheime Team der „kollektiven Führung“ einberufen, nachdem Scheich Ahmed Yassin und Abdel Aziz Rantisi, die beiden früheren Hamas-Persönlichkeiten, von Israel getötet wurden.

Der geistliche Führer der Hamas, Scheich Ahmed Jassin am Mittwoch, den 24. Juni 1998. Anonymous/AP1998

Nach dem Sieg der Hamas bei den palästinensischen Parlamentswahlen 2006 wurde er erstmals Erster Minister der Palästinensischen Autonomiebehörde und erregte seitdem internationale Aufmerksamkeit.

2017 trat er in die Nachfolge von Khalid Mashael als Leiter des Politbüros der Hamas und wurde bald darauf von den USA zum gesuchten Terroristen erklärt. Die Regierung von Donald Trump hatte erklärt, die Maßnahme ziele darauf ab, ihm den Zugang zu internationalen Finanzmitteln zu versperren.

Nach dem Angriff von Hamas-Kämpfern auf israelisches Gebiet am 7. Oktober, bei dem mindestens 1.200 Menschen getötet wurden und 200 als Geiseln genommen wurden, sowie nach dem Krieg im Gazastreifen, bei dem Berichten zufolge bisher mehr als 39.000 Palästinenser ums Leben kamen, wurde Ismail Haniyehs Rolle als Verhandlungsführer der Hamas hervorgehoben. Er spielte eine Schlüsselrolle in den internationalen Verhandlungen mit He had geeks.

Ismail Haniyeh von der Hamas hält eine Rede in Gaza-Stadt, Samstag, 8. April 2006. عکس: آسوشیتد پرس

Israelische Beamte hatten ihn mehrfach für das Scheitern der Friedensgespräche und die Freilassung von Geiseln verantwortlich gemacht.

Obwohl Ismail Haniyeh eine Führungsposition innehatte, war er bei einigen Angelegenheiten mit interner Kritik innerhalb der Hamas konfrontiert.

So gab es beispielsweise Berichte über Meinungsverschiedenheiten zwischen Haniyeh und Yahya Sinwar, dem militärischen Anführer der Hamas im Gazastreifen, über den Verlauf der Waffenstillstandsverhandlungen und die militärischen Strategien.

Haniyehs Führung wurde zeitweise auch von einigen Hamas-Mitgliedern in Frage gestellt, die den fehlenden Zusammenhang zwischen seinem Handeln und den Realitäten vor Ort im Krieg zwischen Israel und der Hamas kritisierten.

Ismail Haniyeh nach dem Freitagsgebet im Flüchtlingslager Shati in Gaza am 17. Februar 2006. ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

Im April verhaftete die israelische Polizei eine seiner Schwestern wegen des Verdachts, Verbindungen zu Mitgliedern der Bewegung zu haben. Kurze Zeit später wurden drei seiner Söhne und vier Enkelkinder bei israelischen Luftangriffen getötet.

Ismail Haniyeh, der in den letzten Jahren seines Lebens in Katar lebte, war auf dem Weg zur Amtsführung von Massoud Pazakian und einem Trefen mit dem Oberhaupt der Islamischen Republik im Iran, der ins Visier genommen wurde.

Beobachtern zufolge hat Haniyehs Tod der Hamas einen schweren Schlag versetzt und Fragen über die Zukunft der Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas aufgeworfen.