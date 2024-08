Zorn und Rache: Was machen Hamas und Iran nach dem Tod von Haniyeh?

Von Euronews mit AP

Der in Iran getötete Hamas-Verantwortliche Ismael Haniyeh ist in Katar zu Grabe getragen worden. Teheran will seinen Tod rächen.

In Katars Hauptstadt Doha haben Tausende Abschied genommen vom Hamas-Verantwortlichen Ismael Haniyeh.

Der offenbar von Israel am Mittwoch in Teheran gezielt getötete 62-jährige palästinensische Politiker lebte im Exil in Katar. Drei Söhne und mehrere Enkel von Haniyeh waren im vergangenen April im Gazastreifen bei einem israelischen Luftschlag ums Leben gekommen.

Tag des Zorns und Rache?

Iran hat damit gedroht, den Tod von Haniyeh zu rächen. Wegen einer befürchteten Eskalation haben mehrere internationale Airlines - auch die Lufthansa - ihre Flüge nach Tel Aviv und Beirut vorübergehend eingestellt.

Die Trauerfeier fand im Norden von Doha statt. "Der Freitag soll ein Tag des Zorns sein, um das Attentat anzuprangern", sagte Izzat al-Risheq, ein hoher Hamas-Funktionär. An der Trauerfeier in Doha nahmen mehrere Mitglieder der militanten Hamas und des Islamischen Dschihad sowie katarische und iranische Beamte teil, die Israel und mehrere westliche Staaten als Terrororganisationen betrachten.

Auch in anderen Ländern wie im Libanon, in Jemen und in der Türkei wurde am Freitag an Ismael Haniyeh erinnert.

Was wird aus den Waffenstillstandsgesprächen?

Der Sprecher des türkischen Außenministeriums, Oncu Keceli, erklärte, Israel könne "keinen Frieden erreichen, indem es die Verhandlungsführer tötet" - eine Anspielung auf Haniyehs Rolle bei den Waffenstillstandsgesprächen -, während sich Hunderte in Istanbul in der historischen Hagia Sophia versammelten, um des getöteten Hamas-Führer zu gedenken, während seine Trauerfeier in Doha begann.

"Wir sind sicher, dass sein Blut den Sieg, die Würde und die Befreiung bringen wird", sagte der ranghohe Hamas-Funktionär Khalil al-Hayya, der als möglicher Nachfolger Haniyehs gilt, in der Moschee von Doha. Dort war Haniyehs Sarg neben dem seines Leibwächters aufgebahrt, der ebenfalls bei dem Anschlag in Teheran getötet wurde.