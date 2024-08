Von Euronews mit AP

Bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris waren schwangere Sportlerinnen ein Gesprächsthema. Neuere Forschung zeigt, wie weit Frauen in der Schwangerschaft gehen können.

Viele olympische Athlet:innen teilen auf Instagram Neuigkeiten über ihre Erfolge, Prüfungen, Siege und Liebeskummer mit. Nach dem Ende ihres Fechtwettbewerbs in der vergangenen Woche verriet die Ägypterin Nada Hafez ein wenig mehr. Sie sei im sieben Monat schwanger.

"Was für euch wie zwei Fechterinnen auf dem Podium aussah, waren in Wirklichkeit drei!" schrieb Hafez unter ein emotionales Bild von ihr während des Kampfes. "Es waren ich, meine Konkurrentin und mein kleines Baby, das noch nicht auf der Welt ist!"

Mutter (und Baby) beendeten den Wettbewerb mit Platz 16, Hafez' bestes Ergebnis bei drei Olympischen Spielen.

Einen Tag später wurde auf Instagram bekannt, dass eine aserbaidschanische Bogenschützin im sechsten Monat schwanger war. Yaylagul Ramazanova erzählte der chinesischen Agentur Xinhua News, sie habe den Tritt ihres Babys gespürt, bevor sie einen Schuss abgab - und dann eine 10, die maximale Punktzahl, schoss.

Schwangere Olympioniken und Paralympioniken gab es schon früher, obwohl das Phänomen aus logischen Gründen selten ist. In den meisten Fällen handelt es sich um Sportlerinnen, die früh in der Schwangerschaft an Wettkämpfen teilgenommen haben - oder noch nicht einmal wussten, dass sie schwanger waren.

Ein Beispiel ist die US-amerikanische Beachvolleyballerin Kerri Walsh Jennings, die ihre dritte Goldmedaille gewann, während sie unwissentlich in der fünften Woche mit ihrem dritten Kind schwanger war.

"Als ich meinen Körper furchtlos in die Luft warf und für unser Land um Gold kämpfte, war ich schwanger", sagte sie in der Sendung "Today" nach den Spielen in London 2012.

Sie und ihr Mann Casey (ebenfalls Beachvolleyballer) hatten erst kurz vor den Olympischen Spielen mit dem Versuch begonnen, schwanger zu werden, weil sie dachten, es würde dauern. Aber sie fühlte sich anders, und ihre Volleyballpartnerin Misty May-Treanor sagte zu ihr - in weiser Voraussicht, wie sich herausstellte - "Du bist wahrscheinlich schwanger".

Es ist sicher, auf sehr hohem Niveau zu trainieren und Wettkämpfe zu bestreiten".

Schwangere Sportlerinnen gehen heute weiter, sagt eine Expertin, weil sich sowohl die Einstellung als auch das Wissen darüber, was Frauen in der Schwangerschaft tun können, weiterentwickelt hat.

"Das ist etwas, was wir immer häufiger beobachten", sagte Dr. Kathryn Ackerman, Sportmedizinerin und Mitvorsitzende der Task Force für Frauengesundheit des Olympischen und Paralympischen Komitees der USA. "Frauen räumen mit dem Mythos auf, dass man während der Schwangerschaft nicht auf hohem Niveau trainieren kann."

Ackerman merkt an, dass es bisher nur wenige Daten gab und die bisherigen Entscheidungen in dieser Frage oft willkürlich waren. Heute empfehlen die Ärzte jedoch, dass eine Sportlerin, die sich vor der Schwangerschaft in guter Verfassung befindet und keine Komplikationen auftreten, ohne Bedenken trainieren und Wettkämpfe auf hohem Niveau bestreiten kann. Eine Ausnahme sei beispielsweise der Skirennsport, bei dem das Risiko eines schweren Sturzes groß sei.

Aber beim Fechten, so die in Boston lebende Ackerman, gibt es eindeutig Schutzpolster für die Athleten, und bei körperlich weniger anstrengenden Sportarten wie Bogenschießen oder Schießen gibt es absolut keinen Grund, warum eine Frau nicht antreten kann.

Es ist natürlich nicht nur eine Frage der körperlichen Fitness. Es ist eine zutiefst emotionale Frage. Die Entscheidung, ob und wie man an Wettkämpfen teilnimmt und gleichzeitig versucht, eine Familie zu gründen, ist eine heikle Aufgabe, die männliche Athleten einfach nicht zu bewältigen haben - zumindest nicht in der gleichen Weise.

Fragen Sie nur Serena Williams, die 2017 die Australian Open gewann, während sie mit ihrem ersten Kind schwanger war. Als sie sich fünf Jahre später für ein zweites Kind entschied, zog sie sich vom Tennis zurück - eine schmerzhafte Entscheidung.

"Glauben Sie mir, ich wollte mich nie zwischen Tennis und einer Familie entscheiden müssen", schrieb Williams, die viermal olympisches Gold gewann, in einem Essay für die Vogue. "Ich glaube nicht, dass das fair ist. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich das hier nicht schreiben, weil ich da draußen spielen und gewinnen würde, während meine Frau die körperliche Arbeit macht, um unsere Familie zu vergrößern. Vielleicht wäre ich eher ein Tom Brady, wenn ich diese Möglichkeit hätte".

Williams begrüßte Adira River Ohanian im Jahr 2023, zusammen mit ihrer älteren Schwester Olympia.

Olympia war der Name, den die Mutter der US-Softballspielerin Michele Granger für das Baby vorgeschlagen haben soll, das Granger in sich trug, als sie 1996 in Atlanta die Goldmedaille holte. Ihr Ehemann schlug den Namen Athena vor. Granger wollte keinen von beiden. "Ich wollte keine Verbindung zu ihrem Namen herstellen", sagte Granger 2011 zu Gold Country Media. Das Baby wurde Kady genannt.

Serena Williams holds her daughter Alexis Olympia Ohanian Jr., and the ASB trophy after winning her singles finals match, Jan 12, 2020 Chris Symes/Chris Symes / www.photosport.nz Photosport Ltd 2020

Aufopferung und Mut

Die Entscheidung, Mutterschaft und Sportkarriere miteinander zu verbinden, hängt natürlich von vielen Faktoren ab, die je nach Sportart und Land variieren. Franchina Martinez, 24, Leichtathletin in der Dominikanischen Republik, sagt, dass in ihrem Land mehr Athletinnen als Athleten vorzeitig aufhören, und ein Grund dafür ist die Schwangerschaft.

"Wenn sie schwanger werden, glauben sie, dass sie nicht mehr zurückkehren können, anders als in entwickelteren Ländern, wo sie es vielleicht können", sagt Martinez. "Also hören sie mit dem Sport auf, kehren nicht zurück oder sind nicht mehr dieselben."

Um ihrer Karriere willen plant sie nicht, in naher Zukunft Kinder zu bekommen: "Solange ich es um meines Sports willen vermeiden kann, werde ich es aufschieben, denn ich bin noch nicht bereit dafür."

In der Pariser Fechtarena schwankten die Fans am Wochenende zwischen Bewunderung für den Mut und die Entschlossenheit der 26-jährigen Hafez, und Spekulationen darüber, ob es riskant ist. Hafez ist ehemalige Turnerin und hat einen Abschluss in Medizin.

"Es gibt sicherlich Sportarten, die weniger gewalttätig sind", sagt die 29-jährige Pauline Dutertre, die während einer Wettkampfpause zusammen mit ihrem Vater Christian vor dem eleganten Grand Palais sitzt. Dutertre nahm bis 2013 an internationalen Wettkämpfen im Säbel teil. "Es ist schließlich ein Kampfsport".

"Auf jeden Fall ist es mutig. Auch wenn sie es nicht auf das Podium geschafft hat, war das, was sie getan hat, mutig."

Marilyne Barbey, die mit ihrer Familie aus Annecy im Südosten Frankreichs angereist ist, macht sich ebenfalls Gedanken über die Sicherheit. "Man kann überall und jederzeit hinfallen. Und letztendlich ist es ihre Entscheidung.

Ramazanova, die während des Wettkampfs sichtlich schwanger war, erntete ebenfalls Bewunderung, auch von ihren Kolleginnen. Sie erreichte in ihrer Disziplin die Runde der letzten 32. Casey Kaufhold, eine US-Athletin, die in der Mixed-Team-Kategorie Bronze gewann, sagte, es sei "wirklich cool" zu sehen, was ihre aserbaidschanische Kollegin erreicht habe.

"Ich finde es toll, dass immer mehr werdende Mütter bei den Olympischen Spielen schießen, und es ist großartig, eine im Bogensport zu haben", sagte sie gegenüber The Associated Press. "Sie hat wirklich gut geschossen, und ich finde es wirklich cool, weil mein Trainer auch eine Mutter ist und sie so viel tut, um ihre Kinder zu unterstützen, selbst wenn sie weg ist.

Kaufhold hoffte, dass Ramazanova mehr Mütter und werdende Mütter zu Wettkämpfen inspirieren würde. "Ich denke, es ist großartig für diese Bogenschützin, dass sie ihrem Kind eines Tages sagen kann: 'Hey, ich war bei den Olympischen Spielen und du warst auch dabei.'"