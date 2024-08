Analysten: Ukraine auf dem Schlachtfeld zwischen Sumy und Kursk am längeren Hebel

Dies habe den Kreml und die russische Militärführung gezwungen, zu reagieren und Kräfte und Mittel in das Gebiet zu verlegen.

Der Gouverneur der russischen Region Kursk hat angegeben, die ukrainischen Truppen hätten zuletzt die Kontrolle über insgesamt 28 Siedlungen mit rund 2000 Einwohnern in der Region gewonnen.

Alexei Smirnow sagte außerdem, die ukrainische Armee sei 12 Kilometer tief auf russisches Gebiet vorgedrungen. Die Front verlaufe dort über eine Länge von 40 Kilometern.

Das Institute for the Study of War wiederum berief sich mit anderen Zahlen auf weitere offizielle russische Angaben. Demnach seien die ukrainischen Truppen bereits 25 Kilometer tief in die Region Kursk vorgedrungen. Es gebe aber keine Anzeichen dafür, dass diese Truppen dort bleiben werden.

In ihrer jüngsten Analyse stellt die in den USA ansässige Denkfabrik fest, dass die ukrainische Operation in der Region Kursk den ukrainischen Streitkräften ermöglicht hat, die russischen Kräfte auf dem Gebiet zumindest vorübergehend in Bedrängnis zu bringen.

Laut dem örtlichen Gouverneur verzeichnet die Ukraine einen "starken Rückgang der Angriffe mit gelenkten Bomben" im Nordosten der Region Charkiw. Ein ukrainischer Beamter erklärte gegenüber einer französischen Nachrichtenagentur, dass die russischen Streitkräfte weiterhin Druck auf die ukrainischen Streitkräfte in der Ostukraine ausübten, und dass das russische Militärkommando seine Truppen bisher nicht aus der Ostukraine zurückgezogen habe.