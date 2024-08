Wie könnten die Beziehungen zwischen der EU und den USA aussehen, wenn Kamala Harris Präsidentin würde?

Die Demokratische Partei der USA hat sich in einem auf ihrem Parteitag in Chicago in dieser Woche veröffentlichten Manifest dazu verpflichtet, "der Ukraine beizustehen" und "die NATO zu stärken" - doch die wachsende Begeisterung für Kamala Harris bedeutet nicht unbedingt, dass Europa aufatmen kann.

"Die Demokraten werden sich unseren europäischen Partnern anschließen und sich gegen ein revanchistisches Russland stellen. Wir werden nicht zulassen, dass Moskau sich in unsere Demokratien einmischt oder unsere Entschlossenheit untergräbt", heißt es in dem vor den Präsidentschaftswahlen 2024 veröffentlichten Manifest.

Das ist Musik in den Ohren der europäischen Beamten, die den Wahlkampf aus der Ferne beobachten - auch wenn die Versprechen erst auf Seite 89 des 92-seitigen Pamphlets der Demokraten stehen.

Nur wenige in Europa werden Harris offiziell unterstützen, aber es ist kein Geheimnis, dass die meisten EU-Regierungen - abgesehen von Viktor Orbáns Ungarn - kein weiteres Mandat für Donald Trump wollen, der als EU-feindlich und Brexit-freundlich gilt.

"Democrats abroad" freuen sich über Tim Walz

Robin de Wouters, Sprecher der "Democrats abroad", der Demokraten im Ausland, sagte Euronews, er sei überrascht, dass Amtsinhaber Joe Biden sich so spät aus dem Rennen zurückgezogen habe, aber er freue sich über das neue Ticket, das Harris mit dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, verbindet.

Der letzte Monat war "extrem reich an Entwicklungen seit dem 21. Juli und dem unerwarteten Ausstieg von Präsident Biden, aber ich denke, dass Vizepräsidentin Kamala Harris wirklich so viel Dampf aufnimmt, wie sie kann", sagte de Wouters. "Sie hat die Rekorde in Bezug auf Geld, Spenden und so weiter in die Höhe getrieben.

Seit sie in den Ring gestiegen ist, hat Harris über 300 Millionen Dollar gesammelt, und 150.000 neue Freiwillige haben sich ihrem Lager angeschlossen, so de Wouters, der hinzufügt, dass er immer noch nervös ist wegen einer Kampagne, die wahrscheinlich hart bleiben wird.

Andere, wie Ian Lesser, Vizepräsident des German Marshall Fund, sind ebenfalls der Meinung, dass der Wahlausgang alles andere als eindeutig ist.

"Europa wünscht sich Vorhersehbarkeit"

"Europa wünscht sich von den Vereinigten Staaten Vorhersehbarkeit, vor allem in einer Zeit des Krieges in Europa und anderer Spannungen in der Welt", sagte Lesser gegenüber Euronews.

"Offensichtlich gibt es eine Menge Energie und Enthusiasmus hinter dem neuen demokratischen Ticket", fügte er hinzu. "Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Trump immer noch eine sehr starke und ziemlich unerschütterliche Basis in bestimmten Gegenden hat."

Wer auch immer ins Weiße Haus einziehen wird, die Missverständnisse zwischen Brüssel und Washington werden nicht verschwinden - und dass die Außenpolitik, anstatt das Rennen zu bestimmen, in der US-Innenpolitik nur selten zur Sprache kommt, warnt Lesser.

Harris und Trump werden am 10. September in einer Debatte gegeneinander antreten.