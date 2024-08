EU: Wirtschaftsressorts entscheidend für die Wahl des neuen Kommissars

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, spricht am Donnerstag, 18. Juli 2024, vor dem Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg. - Copyright Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Copyright Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.