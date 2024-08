Gefängnis in Russland: islamistische Häftlinge nehmen Geiseln und töten

Von Serge Duchêne

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Französisch

Der Vorfall in Wolgograd folgt auf eine Geiselnahme in einem Gefängnis in Rostow am Don im Juni. Die Geiselnehmer wurden ebenfalls mit der Terrorgruppe Islamischer Staat in Verbindung gebracht.

WERBUNG In der Strafkolonie Nr. 19 im Gebiet Wolgograd im Süden Russlands soll eine Gruppe von Häftlingen am Freitag Geiseln genommen und mindestens einen Mitarbeiter getötet haben. "Während einer Sitzung einer Disziplinarkommission haben Häftlinge das Personal der Strafanstalt als Geiseln genommen", erklärte die Gefängnisverwaltung. "Es werden derzeit Maßnahmen ergriffen, um die Geiseln zu befreien. Es gibt Verletzte." Die genaue Zahl der Angreifer, Geiseln und Opfer wird von den Behörden derzeit nicht angegeben, und die auf verschiedenen Telegram-Kanälen kursierenden Angaben unterscheiden sich erheblich. Die Siedlung befindet sich in der Stadt Surowikino, 130 Kilometer westlich von Wolgograd. Es handelt sich um eine Kolonie mit strengem Regime. Video zeigt Gefängniswärter in einer Blutlache Ein nicht authentifiziertes Video, das auf mehreren russischen Telegram-Kanälen kursiert, zeigt mindestens drei Geiselnehmer, die Messer schwingen und über etwas stehen, das wie verletzte oder tote Gefängniswärter aussieht, die in einer Blutlache liegen. Einer der Geiselnehmer erklärt in dem Clip, die Gruppe sei dem "Islamischen Staat" angegliedert. Laut mehreren Kanälen (Baza, Mash, Shot - letzterer soll mit den russischen Sicherheitskräften verbunden sein) sollen die Angreifer einen Hubschrauber und 2 Millionen US-Dollar gefordert haben. Russische Medien berichteten, dass sich die Sicherheitsdienste des Landes darauf vorbereiteten, das Gebäude zu stürmen. Islamistische Anschlagsserie: Ordnungskräfte durch den Krieg in der Ukraine und interne Repressionen angeschlagen? Wie die Medien anmerken, erlebte Russland in letzter Zeit eine Reihe von islamistischen Terroranschlägen, was die Frage aufwirft, ob seine umfangreichen Sicherheitsbehörden durch die Invasion in der Ukraine und die interne Unterdrückung von Anti-Kriegs-Dissidenten ausgelastet oder abgelenkt sind. Ein regionaler afghanischer Zweig des Islamischen Staates übernahm die Verantwortung für eine Massenschießerei in einer Konzerthalle in der Nähe von Moskau, den tödlichsten Terroranschlag im Land seit Jahren, bei dem mindestens 145 Menschen getötet und 551 verletzt wurden. Im Juni wurde eine Synagoge in der Stadt Derbent angegriffen, während eine orthodoxe Kirche weiter südlich in Machatschkala in Dagestan (Nordkaukasus) von bewaffneten Männern ins Visier genommen wurde . Mindestens 19 Menschen wurden getötet, darunter ein orthodoxer Priester und 15 Polizisten, wie die Behörden berichteten, die"Terrorakte" verurteilten.* Und schließlich, die Zweifel an den Sicherheitsmaßnahmen in russischen Gefängnissen verstärkend, mussten die Sicherheitskräfte ebenfalls im Juni eine Haftanstalt in Südrussland stürmen und töteten sechs Häftlinge, die zwei Mitarbeiter als Geiseln genommen hatten. Unter den Gefangenen befanden sich auch Männer, denen Verbindungen zur Gruppe Islamischer Staat vorgeworfen wurden.