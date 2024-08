Von Euronews

Die Serie hochkarätiger Verhaftungen in der Führungsspitze der russischen Armee geht weiter. Der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister Pawel Popow wurde in ein Untersuchungsgefängnis eingeliefert. Er wird verdächtigt, Gelder aus dem Patriot-Park veruntreut zu haben.

WERBUNG

Das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation hat gegen den ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsminister und General der Reservearmee Pawel Popow ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet.

Am Donnerstag schickte ihn das Militärgericht der Garnison 235 in Moskau auf Antrag der Ermittlungen in das Untersuchungsgefängnis Butyrka. Die Sitzung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, "da die Möglichkeit besteht, dass das Ermittlungsgeheimnis oder andere gesetzlich geschützte Geheimnisse preisgegeben werden". Der General sagt, er sei unschuldig. Er wird mindestens bis zum 29. Oktober in Haft bleiben.

Der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister Pawel Popow sitzt vor einer Sitzung in einem Militärgericht in Moskau, Russland, Donnerstag, 29. August 2024. AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Die Militärermittler haben auch Popows Frau und seine beiden Söhne befragt. Sein Wohnsitz und andere Adressen werden derzeit durchsucht.

Popow gilt als enger Vertrauter des ehemaligen russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu. Unter seiner Leitung arbeitete Popow fast 20 Jahre lang im Ministerium für Notfälle und wechselte 2013 als stellvertretender Minister ins Verteidigungsministerium. Als der Leiter des Ministeriums zurücktrat, wurde auch sein Stellvertreter seines Postens enthoben, da er aus dem Militärdienst entlassen worden war.

Was wird ihm vorgeworfen?

In Popows Fall geht es um die kommerziellen Aktivitäten des Patriot-Parks, der als "militärisches Disneyland" bezeichnet wird. Er befindet sich in der Nähe der Stadt Kubinka, Bezirk Odintsowo in der Region Moskau. Der 5.000 Hektar große Park, der zur Demonstration sowjetischer und russischer Rüstungsgüter errichtet wurde, umfasst einen Schießplatz, einen Luftwaffenstützpunkt, Museen und Ausstellungshallen sowie die Hauptkirche der russischen Streitkräfte.

Den Ermittlungen zufolge hat sich Popow, der für die Entwicklung, die Instandhaltung und den Betrieb des Patriot-Parks verantwortlich ist, in den Jahren 2021–2024 gemeinsam mit dem Direktor des Parks, Wjatscheslaw Achmedow, und dem stellvertretenden Leiter der Hauptabteilung für Innovationsentwicklung des russischen Verteidigungsministeriums, Wladimir Schesterow, auf Kosten dieser Einrichtung bereichert", heißt es in einer Erklärung des Ermittlungsausschusses. Letztere wurden bereits Anfang August in einem Korruptionsfall festgenommen. Beide bekannten sich schuldig und sagten gegen Popow aus.

Darin heißt es, dass Popow auf seinem Landsitz im Bezirk Krasnogorsk in der Region Moskau Bau- und Reparaturarbeiten auf Kosten des Parks durchgeführt hat. Außerdem zwang er die Leiter der vertraglich an den Park gebundenen kommerziellen Organisationen, "Bau- und Installationsarbeiten in seinen Landwohnungen auszuführen, ohne dafür zu bezahlen".

Zudem wurde bekannt, dass der Ex-Kommandant selbst und Mitglieder seiner Familie Immobilien im Wert von mehr als 500 Millionen Rubel besitzen.

Sollte Popow schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis. Sein Anwalt besteht darauf, dass sein Mandant nichts mit den Aktivitäten des Parks zu tun hatte und nicht in die Machenschaften verwickelt war.

"Ein Schlag für den Schoigu-Clan".

Im Mai dieses Jahres ernannte Präsident Wladimir Putin Andrej Belousow zum Chef des Verteidigungsministeriums und schickte Sergei Schoigu in den Ruhestand. Er übernahm den Posten des Sekretärs des Sicherheitsrates, was als klare Degradierung angesehen wird. Fast sofort begannen im Verteidigungsministerium personelle Säuberungen.

Pawel Popow wurde der dritte Stellvertreter von Schoigu, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Der Erste, der festgenommen wurde, war Timur Iwanow, der als rechte Hand des ehemaligen Verteidigungsministers bekannt war. Ihm wird Bestechung in besonders großem Ausmaß vorgeworfen.

Timur Iwanow steht hinter Gittern, wie auf einem Video des russischen Strafvollzugsdienstes zu sehen ist, während einer Sitzung des Moskauer Stadtgerichts, 7. August 2024. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Dmitri Bulgakow war der zweite, der im Zusammenhang mit dem Verdacht der Unterschlagung und Veruntreuung festgenommen wurde.

Die Verhaftungen von Juri Kusnezow, Leiter der Hauptpersonalabteilung des Verteidigungsministeriums, Wadim Schmarin, Leiter der Hauptkommunikationsabteilung des Verteidigungsministeriums, und Iwan Popow, ehemaliger Kommandeur der 58. Armee, wurden ebenfalls in großem Umfang bekannt.

Eine Reihe von Analysten bringt diese Reihe von Verhaftungen mit dem Scheitern der russischen Militäroperation in der Ukraine und dem internen Kampf der russischen Eliten in Verbindung.