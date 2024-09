Vor 20 Jahren: Geiselnahme in der Schule von Beslan

Von euronews

Bei dem Anschlag auf die Schule Nr. 1 wurden mehr als 1.100 Menschen als Geiseln genommen. 334 wurden getötet, darunter 186 Kinder.

WERBUNG

In Beslan, in der russischen Teilrepublik Nordossetien, ist mit Trauerveranstaltungen des Anschlags auf die Schule Nr. 1 gedacht worden. Am Morgen des 1. September 2004 in der Schule Nr. 1 während einer feierlichen Versammlung zum Schuljahresbeginn wurde der blutigste Anschlag in der Geschichte der Russischen Föderation verübt. Zweieinhalb Tage lang hielten die Terroristen mehr als 1.100 Geiseln (vor allem Kinder, ihre Eltern und das Schulpersonal) in dem mit Sprengfallen versehenen Gebäude unter schwierigsten Bedingungen gefangen und verweigerten den Menschen selbst das Minimum an natürlichen Bedürfnissen.

Am dritten Tag kam es zu Explosionen in der Turnhalle der Schule und später zu einem Brand, der das Gebäude teilweise zum Einsturz brachte. Nach den ersten Explosionen begannen die Geiseln aus der Schule zu fliehen, woraufhin das Sondereinsatzzentrum des Föderalen Sicherheitsdienstes (TsSN FSB) einen Angriff startete. Während des chaotischen Feuergefechts, an dem sich auch Zivilisten mit privaten Waffen beteiligten, wurden 27 Geiselnehmer getötet (vier, darunter zwei Selbstmordattentäterinnen, starben vor dem Angriff zwischen dem 1. und 3. September). Der einzige überlebende Angreifer, Nurpaschi Kulajew, wurde verhaftet und anschließend von einem Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt.

Obwohl die meisten Geiseln während des Anschlags freigelassen wurden, kamen 314 Geiseln ums Leben, darunter 186 Kinder. Insgesamt gab es 333 Opfer, einschließlich der Retter, und mindestens 783 erlitten Verletzungen unterschiedlichen Grades.

Schamil Bassajew bekannte sich öffentlich zur Organisation des Anschlags und veröffentlichte am 17. September 2004 eine Erklärung auf der tschetschenischen Separatisten-Website Kavkaz-Centre.

Angehörige der Opfer, insbesondere der toten Kinder, werfen den Behörden vor, nicht alle Möglichkeiten zur Befreiung der Geiseln ausgeschöpft zu haben, und dass die Erstürmung des Schulgebäudes selbst zu einer so hohen Zahl von Todesopfern führte. Im Laufe der letzten 20 Jahre sind zahlreiche widersprüchliche Veröffentlichungen über die Geschehnisse in jenen tragischen Tagen vor 20 Jahren erschienen. Insbesondere wird behauptet, dass der Separatistenführer Aslan Maschadow bereit war, nach Beslan zu reisen, um mit den Aktivisten zu verhandeln, aber um sein Leben fürchtete.

Diejenigen, die die Schule in ihre Gewalt gebracht hatten, bestanden ihrerseits auf einem Treffen mit den Präsidenten Inguschetiens und Nordossetiens. Moskau lehnte die Idee von Verhandlungen ab. Gleichzeitig ließen die Militanten dank der Intervention des ehemaligen Präsidenten von Inguschetien, Ruslan Auschew, 26 Geiseln frei - Kleinkinder und ihre Mütter. Aushew selbst trug die sechs Monate alte Alena Tskajewa aus der Schule. Ihre Mutter blieb mit ihrer ältesten Tochter in der Turnhalle, und beide starben.

Viele Menschen haben zwei Jahrzehnte lang nach den Ursachen der Tragödie von Beslan geforscht: Es gibt offizielle und inoffizielle Versionen. Die aufsehenerregendste war Juri Dudjas Film "Beslan. Remember". Der Journalist drehte ihn anlässlich des 15. Jahrestages der Tragödie.

2017 berichtete der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass er Verstöße bei der Vorbereitung und Durchführung der Befreiungsaktion sowie beim "Einsatz von Waffen gegen Geiseln" festgestellt hat. 409 Personen reichten Beschwerde beim EGMR ein. Das Gericht entschied, dass Russland gegen das Recht auf Leben und auf einen wirksamen Rechtsbehelf für die Opfer des Terroranschlags und ihre Angehörigen verstoßen hat.

Der russische Präsident Wladimir Putin besuchte am 20. August diesen Jahres Beslan, wo er zum ersten Mal die Gedenkstätte Stadt der Engel besuchte, in der die Opfer des Terroranschlags begraben sind. Das letzte Mal hatte der Präsident die Stadt im Jahr 2008.