Krieg im Gazastreifen: EU-Außenbeauftragter kritisiert Israel

Der Chef der EU-Außenpolitik kritisierte das Vorgehen Israels im Gazastreifen und bezeichnete die katastrophale Lage als eine "von Menschen verursachte Tragödie".

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat angekündigt, dass Brüssel in Erwägung zieht, Sanktionen gegen zwei israelische Minister und "einige Agenturen" zu verhängen, die für die illegale Expansion von Siedlungen im besetzten Westjordanland verantwortlich sind. Laut den jüngsten Zahlen des Büros des EU-Vertreters gab es von 2022 bis 2023 einen drastischen Anstieg der israelischen Siedlungspläne, von 4.427 auf 23.349.

Borrell äußerte sich scharf gegen Israel während seines Besuchs am Rafah-Grenzübergang in Ägypten. Er betonte, dass die EU weiterhin die Palästinenser unterstützen werde, aber eine politische Lösung gesucht werden müsse. Er bezeichnete die aktuelle Situation in Gaza als "massive Menschenrechtsverletzung" und eine "von Menschen verursachte Krise".

Borrell wird später in dieser Woche nach Libanon reisen, um über die Stabilität des Landes und dessen Rolle im weiteren Konflikt des Nahen Ostens zu sprechen.

In einem israelischen Angriff auf ein überfülltes Zeltlager für Vertriebene in Gaza wurden am Dienstag mindestens 40 Menschen getötet und 60 weitere verletzt. Israel gab an, das Ziel sei ein "wichtiger" Hamas-Kommandoposten gewesen, was von der militanten Gruppe bestritten wird. Das Krankenhaus in Chan Junis meldete, dass etwa zwei Dutzend Leichen nach dem Angriff eingegangen sind. Israel erklärt, es habe präzise Munition und Überwachung eingesetzt, um zivile Opfer zu vermeiden, während Hamas die Präsenz von Kämpfern in der Gegend bestreitet.

Hilfsorganisationen haben Schwierigkeiten, grundlegende Dienstleistungen in den Zeltlagern bereitzustellen. Israel hat gelegentlich Ziele dort angegriffen, obwohl es als humanitäre Zone ausgewiesen ist. Gazas von der Hamas geleitetes Gesundheitsministerium berichtet, dass seit Kriegsbeginn über 40.000 Palästinenser getötet wurden. Das Ministerium unterscheidet nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten.