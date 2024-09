Mehr als 200 Menschen haben versucht, den Grenzzaun in Ceuta zu überwinden, der die spanische Exklave und damit die EU von Marokko trennt.

Den marokkanischen Behörden ist es in einem beispiellosen Einsatz gelungen, die Situation, die durch eine virale Kampagne in den sozialen Netzwerken ausgelöst wurde, einzudämmen. Seit Freitag hat Marokko ein außerordentliches Kontingent der Gendarmerie und anderer Sicherheitskräfte in der Stadt Fnideq, die an die spanische Exklave Ceuta grenzt, mobilisiert. Bilder von Polizeikonvois, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeugen vom Ausmaß der Operation.

Trotz der intensiven Sicherheitsmaßnahmen, zu denen auch Razzien in Stadtvierteln und Dörfern sowie Absperrungen und Kontrollpunkte an den Zufahrtsstraßen gehörten, gelang es zwischen 200 und 400 jungen Marokkanern und Schwarzafrikanern, am Sonntag gegen 11.00 Uhr den Sicherheitszaun in dem als Finca Berrocal bekannten Gebiet zu erreichen.

Koordinierte spanisch-marokkanische Reaktion

Die spanische Nationalpolizei und die Guardia Civil setzten ebenfalls zahlreiche Einheiten mit Ausrüstung zur Bekämpfung von Ausschreitungen auf ihrer Seite der Grenze ein. Nach Angaben von "El Faro de Ceuta" wurde die Lage kurz nach Mittag unter Kontrolle gebracht.

Nach Angaben der marokkanischen Behörden haben die Sicherheitskräfte im August 14.648 irreguläre Migranten an der Einreise in die nordafrikanischen Städte Spaniens gehindert. Das entspricht fast einem Drittel aller vereitelten illegalen Einreiseversuche in diesem Jahr.

Die Spannungen wurden durch eine Kampagne in den sozialen Medien mit Hashtags wie "Quedamos el 15-9" oder "15-9 Fnideq-Ceuta" noch verschärft. Als Reaktion darauf haben die marokkanischen Behörden ihre Bemühungen intensiviert und in mehreren Städten des Maghreb-Staates Personen festgenommen, die über Plattformen wie X, Facebook und Instagram zur illegalen Einwanderung aufriefen.

Darüber hinaus wurde die Abschiebung von 39 irregulären Migranten algerischer und tunesischer Staatsangehörigkeit gemeldet, die illegal nach Ceuta einreisen wollten.

Ermittlungen und Kampf gegen Desinformation

Die marokkanische Generaldirektion für territoriale Sicherheit untersucht die Zunahme von Nachrichten in sozialen Netzwerken, in denen Menschen durch "Fake News" zur Einreise nach Ceuta und Melilla aufgefordert werden. Ein Beispiel für diese Desinformation ist die Ausnutzung des Endes der Operation Crossing the Strait, die den Transit von 1,7 Millionen Passagieren zwischen Marokko und Spanien ermöglicht hat.

Die Belagerung des Grenzzauns erfolgt nur wenige Wochen, nachdem die Ankunft vieler Migranten auf dem Seeweg in Ceuta einen Hilferuf an die Regierung ausgelöst hatte.