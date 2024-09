Was hat der mutmaßliche Trump-Attentäter in der Ukraine gemacht?

Nach Bekanntwerden der Identität des Mannes, der hinter dem gescheiterten Attentat auf Donald Trump am Sonntag steckt, haben ukrainische Soldaten und andere Quellen enthüllt, dass Ryan Routh wiederholt vor seinen "illegalen" Handlungen gewarnt wurde, während andere ihn als "Betrüger" bezeichneten.

Nach dem gescheiterten Attentat auf Donald Trump auf seinem Golfplatz Mar-e-Lago in Florida am Sonntag waren es die Ukrainer, die von der Nachricht am meisten schockiert waren.

Ryan Wesley Routh, der wegen seines mutmaßlichen Attentats auf den ehemaligen US-Präsidenten und republikanischen Kandidaten für die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im November festgenommen wurde, hatte ein großes Interesse an der Ukraine.

Medienberichten zufolge hat Routh wiederholt behauptet, ein Anwerbungsprogramm für internationale Freiwillige durchgeführt zu haben, die für die Ukraine gegen die nun schon im dritten Jahr andauernde russische Invasion kämpfen sollten.

Seine Versuche, Kämpfer, vor allem aus Afghanistan, anzuwerben, kamen jedoch nicht gut an.

Dutzende von Beiträgen von Soldaten der ukrainischen Streitkräfte, die ihre Identität aus Sicherheitsgründen nicht preisgeben, sind auf X aufgetaucht, in denen sie Screenshots von ihrem angeblichen Austausch mit Ryan Wesley Routh zeigen.

Viele von ihnen zeigen, dass Routh wiederholt von ukrainischen Soldaten und Mitgliedern der Internationalen Legion aufgefordert wurde, sich nicht mehr als Rekrutierer auszugeben, da seine Methoden fragwürdig seien und ein schlechtes Licht auf die Ukraine werfen würden.

In einem konkreten Bericht eines ehemaligen Mitglieds der Internationalen Legion wurden bereits im November 2023 zahlreiche Warnungen vor Routh ausgesprochen.

Die Person, deren Identität von der Direktorin von Protect a Volunteer, Rachel Jamison, bestätigt wurde, sagte, Routh sei nie offiziell mit der ausländischen Freiwilligeneinheit verbunden gewesen. Außerdem habe er ohne Erlaubnis persönliche Daten von Menschen weitergegeben und insbesondere angeblich afghanische Staatsangehörige illegal in die Ukraine einschleusen wollen.

"Ryan Routh hat in vielen öffentlichen Facebook-Posts davon gesprochen, 2023 und 2024 Soldaten in die Ukraine zu bringen. Er hat keine Befugnis, im Namen der Ukraine zu handeln, und ignoriert Gesetze über Visa", heißt es in einem der Posts auf X vom Juni dieses Jahres über Rouths Aktionen in der Ukraine.

"Routh betreibt entweder Menschenhandel, betrügt Menschen oder versucht, die Gesetze so vieler Länder wie möglich zu brechen, indem er versucht, Menschen zum Kämpfen in die Ukraine zu schmuggeln. Das ist unethisch, unprofessionell und inakzeptabel. Schlimmer noch, er tut dies, indem er behauptet, er würde der Ukraine helfen.

Wofür warb Routh auf seiner Website?

Routh hat seine Unterstützung für die Ukraine wiederholt auf verschiedenen Social-Media-Plattformen geteilt.

Eine spezielle Website mit dem Namen "Fight for Ukraine", die seine Kontaktinformationen, einschließlich E-Mail und Telefonnummer, enthielt, war am Montagnachmittag immer noch online. Euronews bestätigte die Echtheit der Website, nachdem es seine früheren Beiträge auf X und anderen sozialen Medien untersucht und die öffentlich verfügbaren persönlichen Daten verglichen hatte.

Über diese Website warb Routh für seine angeblichen Rekrutierungsbemühungen und gab ziemlich vage Einzelheiten darüber an, wie Ausländer "jeden Alters, Geschlechts und Fähigkeitsniveaus" der ukrainischen Armee beitreten könnten.

Er gab insbesondere detaillierte Anweisungen, wie potenzielle Freiwillige in die Ukraine einreisen könnten, und erklärte, sie könnten "einfach die gesamte militärische Ausrüstung und das Geld besorgen und nach Krakau" in Polen fliegen. Von dort aus gab die Website folgende Reiseroute vor: Nehmen Sie einen Intercity-Zug oder Bus nach Przemyśl und dann einen Nahverkehrszug oder Bus zum Grenzübergang Medyka in der Ukraine.

Medyka ist zwar ein sehr beliebter Grenzübergang für die Ein- und Ausreise in die bzw. aus der Ukraine, aber nur einer von vielen, und der Grund, warum die mit Routh verbundene Website diese Reiseroute vorschlug, ist unklar.

Der Rest der Anweisungen, was nach dem Grenzübertritt zu tun ist, ist sogar noch verwirrender.

"Sagen Sie dem Grenzbeamten, dass Sie sich der Internationalen Legion anschließen wollen, und man wird Sie zum Büro bringen, wo Sie sich mit Nazar und den Anführern treffen werden", heißt es dort.

Es bleibt zwar unklar, wer "Nazar" und die ungenannten "Anführer" sind und warum sie sich in einem Büro an der Grenze befinden, aber die Informationen sind irreführend und stellen den Rekrutierungsprozess der Internationalen Legion falsch dar.

A Columbian volunteer soldier of Ukraine's International Legion makes a video at a makeshift memorial for fallen Ukrainian soldiers on Independence Square in Kyiv, July 2023 AP Photo/Efrem Lukatsky

Die Internationale Legion ist rechtlich und offiziell Teil der ukrainischen Streitkräfte (AFU) und verfügt über ein gut eingeführtes Bewerbungsverfahren, das mit gründlichen Hintergrundüberprüfungen vor der Ankunft in der Ukraine beginnt.

Die potenziellen Rekruten müssen auch einen militärischen Hintergrund haben und über eine entsprechende Ausbildung und Berechtigung verfügen, ganz im Gegensatz zu den Behauptungen von Routh, dass "alle Altersgruppen und Qualifikationsstufen" in Frage kommen.

Nach ihrer Aufnahme sind die Rekruten keine Söldner, sondern legale Soldaten der AFU, genau wie alle anderen Ukrainer und Nicht-Staatsbürger. Ihre Rekrutierung ist keine Ad-hoc-Entscheidung, die bei ihrer Ankunft vor Ort getroffen wird.

Auf der mit Routh verbundenen Website werden Schritt-für-Schritt-Anweisungen gegeben: "Sie überprüfen Ihren Pass und Ihr Telefon, um sicherzustellen, dass Sie kein Russe sind. Wenn du angenommen wirst, gehst du direkt zu einem nahe gelegenen Stützpunkt und wirst ausgebildet."

In Wirklichkeit funktioniert die Aufnahme in die Internationale Legion nicht auf diese Weise. Die Internationale Legion und andere Behörden prüfen die formalen Aspekte des Antrags und benachrichtigen den Bewerber im Falle seiner Rekrutierung. Erst dann werden sie zu den entsprechenden Einheiten geschickt.

Laut der offiziellen Website der Internationalen Legion prüfen die einzelnen Einheiten dann die Unterlagen und geben eine Rückmeldung.

"Wenn eine Einheit Sie auswählt, werden Sie darüber informiert, wie Sie sich direkt mit ihr in Verbindung setzen können, um ein abschließendes Gespräch mit einem Ihrer künftigen Kommandeure oder einem Anwerber der Einheit zu führen", so die Legion, die darauf hinweist, dass der Vorbereitungsprozess in seiner frühesten Phase mindestens drei Wochen dauert, bis er abgeschlossen ist.

Auf der mit Routh verknüpften Website wurde außerdem folgende Warnung ausgesprochen: "Rufen Sie nicht die Botschaft Ihres Heimatlandes an, um eine Genehmigung für die Teilnahme am Kampf zu erhalten, sondern steigen Sie einfach in ein Flugzeug und kommen Sie in die Ukraine, um sich uns anzuschließen."

Am 28. Februar 2022, vier Tage nach der russischen Invasion in vollem Umfang, unterzeichnete Präsident Wolodymyr Zelenskyy ein Dekret zur Einführung einer visafreien Regelung für Ausländer, die bereit sind, die Ukraine während des Kriegsrechts vor der russischen Aggression zu schützen.

Seine Warnung an potenzielle Rekruten, sich nicht mit der Botschaft in Verbindung zu setzen oder sie zu informieren, hat jedoch nichts mit dem offiziellen Rekrutierungsverfahren der Internationalen Legion zu tun und verstößt gegen die innerstaatlichen Vorschriften einer Reihe von Ländern, die ihren Bürgern die Teilnahme an Kriegen im Ausland verbieten.

In der Zwischenzeit hat die Internationale Legion alle Behauptungen über Rouths Beteiligung zurückgewiesen und Euronews mitgeteilt, dass Routh nie Teil der Internationalen Legion war, mit ihr assoziiert oder in irgendeiner Weise mit ihr verbunden war.

"Jegliche Behauptungen oder Andeutungen, die auf etwas anderes hindeuten, sind völlig unzutreffend", heißt es in der Erklärung weiter.

Was hat Routh in der Ukraine gemacht?

Nach dem Vorfall am Sonntag wiesen die Medien schnell darauf hin, dass er öffentlich seine Unterstützung für die Ukraine bekundet hatte.

Seitdem wurde er als Teilnehmer mehrerer Pro-Ukraine-Kundgebungen in Kiew identifiziert, darunter eine Veranstaltung der Asowschen Brigade im Jahr 2022, woraufhin die Militäreinheit jegliche Verbindung zu Routh zurückwies.

"Wir möchten offiziell erklären, dass Ryan Wesley Routh keine Verbindung zu Asow hat und nie eine Verbindung zu Asow hatte", so die Einheit in einer Erklärung auf X.

"Wir glauben, dass die Verbreitung des Narrativs über eine mögliche Verbindung zwischen Asow und Ryan Wesley Routh der russischen Propaganda dient und die 12. Brigade der Spezialkräfte Asow der ukrainischen Nationalgarde sowie die Sicherheits- und Verteidigungskräfte der Ukraine im Allgemeinen diskreditiert", heißt es weiter.

Routh sagte der New York Times im Jahr 2023, er wolle Kiew helfen, die Aggression Moskaus abzuwehren, und sei kurz nach Beginn des Krieges in die Ukraine gereist, um bei der Rekrutierung afghanischer Soldaten zu helfen, die zwei Jahre zuvor vor den Taliban geflohen waren.

Routh sagte, dass Dutzende von Soldaten ihr Interesse bekundet hätten und dass er versuche, sie aus Pakistan und dem Iran in die Ukraine zu bringen.

Es ist jedoch unklar, ob es Routh seit diesen Äußerungen gelungen ist, ausländische Freiwillige in die Ukraine zu bringen.

Ein Facebook-Post vom Juli deutet darauf hin, dass er im Sommer immer noch aktiv versuchte, ausländische Soldaten für die Sache der Ukraine zu rekrutieren, aber nicht die erforderliche Genehmigung erhalten konnte.

"Soldaten, bitte ruft mich nicht an", schrieb er auf der Social-Media-Plattform. "Wir versuchen immer noch, die Ukraine dazu zu bringen, afghanische Soldaten zu akzeptieren und hoffen, in den kommenden Monaten einige Antworten zu bekommen... bitte haben Sie Geduld."