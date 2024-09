SPD will bei Wahl in Brandenburg AfD in Schach halten

Von Euronews mit AP

In den letzten Umfragen lag die Alternative für Deutschland Kopf an Kopf mit den Sozialdemokraten, die Brandenburg seit 1990 ununterbrochen regiert haben.

Rund 2,1 Millionen Brandenburger sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.

Die Wahl wird genau beobachtet, um Hinweise auf die politische Richtung, die Deutschland einschlägt, zu erhalten.

Die Sozialdemokraten, die größte Partei in der Dreier-Koalitionsregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz, hoffen, ihre Hochburg trotz der wachsenden Unterstützung für Parteien der extremen Rechten und der Linken weiter halten zu können.

Sollten die Sozialdemokraten in Brandenburg, wo Bundeskanzler Scholz selbst seinen Bundestagswahlkreis hat, verlieren, wäre dies ein Jahr vor der Bundestagswahl ein schlechtes Zeichen für ihn.

Die Alternative für Deutschland hat bei den Landtagswahlen am 1. September in Thüringen die meisten Stimmen erhalten und auch in Sachsen gut abgeschnitten, was in Deutschland und im Ausland Besorgnis über die wachsende Unterstützung für Rechtspopulisten im größten Land der Europäischen Union ausgelöst hat.

Die AfD hat im Zuge der zunehmenden Gegenreaktion auf die massive Zuwanderung nach Deutschland in den letzten zehn Jahren und auf mehrere extremistische Anschläge in jüngster Zeit stark an Unterstützung gewonnen.

Selbst wenn sie in Brandenburg gewinnt, ist es unwahrscheinlich, dass sie regieren wird, da andere Parteien eine Zusammenarbeit mit ihr abgelehnt haben.