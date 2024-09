AfD vor weiterem Erfolg in Brandenburg

Von euronews

Sollte die AfD bei der Landtagswahl in Brandenburg die SPD als stärkste politische kraft ablösen, könnte das auch Auswirkungen auf die angeschlagene Ampel-Koalition in Berlin haben.

Nach starken Ergebnissen bei zwei anderen Landtagswahlen in Ostdeutschland könnte die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) auch in Brandenburg stärkste politische Kraft werden.

Vor dem Urnengang am Sonntag liegt die AfD in den Umfragen vor SPD und CDU.

Sollte die AfD an diesem Wochenende die Nase vorn haben, wäre zum ersten Mal seit 1990 die SPD nicht stärkste politische Krfat in Brandenburg.

Das linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) dürfte nur wenige Monate nach seiner Gründung und nach den jüngsten Wahlerfolgen in Ostdeutschland auch in Brandenburg den Sprung in den Landtag schaffen.

Angesichts zweistelliger Umfragewerte könnte das BSW eine entscheidende Rolle dabei spielen, zu verhindern, dass die AfD Teil einer neuen Landesregierung wird, selbst wenn sie die Nase vorn bekäme.

Für SPD-Landeschef Dietmar Woidke wird das Wahlergebnis nicht nur Auswirkungen auf seine Partei, sondern auch auf seine politische Zukunft haben. Er kündigte an, dass er sich aus der Politik zurückziehen werde, sollte die SPD nicht auf Platz 1 landen.