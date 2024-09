Von Euronews mit AP

Die Angriffe folgen auf einen heftigen Schusswechsel am Sonntag, bei dem die Hisbollah mehr als 100 Raketen, Flugkörper und Drohnen auf den Norden Israels abfeuerte, von denen einige in der Nähe der Stadt Haifa landeten.

Tausende Libanesen flohen aus dem Süden des Landes, nachdem bei israelischen Luftangriffen am Montag Hunderte Menschen getötet worden waren. Das israelische Militär warnte die Bewohner im Süden und Osten des Landes, ihre Häuser zu evakuieren, um eine Ausweitung der Luftangriffe gegen die Hisbollah zu verhindern.

Auf der Hauptautobahn aus der südlichen Hafenstadt Sidon stauten sich die Autos, die in Richtung Beirut unterwegs waren - der größte Exodus seit den Kämpfen 2006. Mehr als 1.000 weitere Menschen wurden bei den Angriffen verwundet.

Am Montag teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit, dass bei den israelischen Luftangriffen mindestens 356 Menschen getötet und weitere 1 024 verwundet wurden, darunter Kinder, Frauen und Rettungskräfte, und dies bei einem der tödlichsten Luftangriffe seit fast einem Jahr Kampfhandlungen.

Vor der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah, die mit der Welle von Pagerexplosionen am vergangenen Dienstag begann, waren seit Oktober im Libanon rund 600 Menschen getötet worden, vor allem Kämpfer, aber auch mehr als 100 Zivilisten.

Das harte Vorgehen der israelischen Armee

Das israelische Militär kündigte die Angriffe auf angeblich 300 Hisbollah-Ziele im Libanon am frühen Montag auf der Social-Media-Plattform X an und veröffentlichte ein Foto, auf dem angeblich der Militärchef, Generalleutnant Herzi Halevi, weitere Angriffe vom Militärhauptquartier in Tel Aviv aus genehmigt.

Halevi und andere israelische Führer haben für die kommenden Tage ein härteres Vorgehen gegen die Hisbollah angekündigt.

Zuvor hatte das israelische Militär am Montag die Zivilbevölkerung in der Nähe von Hisbollah-Zielen zur sofortigen Evakuierung aufgerufen. Bewohner mehrerer Städte im Südlibanon posteten in den sozialen Medien Fotos, die zeigen, wie bewohnte Gebiete von Raketen getroffen werden.

Nach Angaben der libanesischen Nationalen Nachrichtenagentur, NNA, wurden bei den Angriffen auf die Höhen der zentralen Provinz Byblos mindestens eine Person getötet und mehrere weitere verwundet.

Die nordöstlichen Regionen Baalbek und Hermel waren ebenfalls Ziel der Luftangriffe am frühen Morgen, bei denen ein Hirte getötet und zwei Mitglieder seiner Familie auf den Feldern des Dorfes Bodai verwundet wurden, so die NNA.

Vier weitere Personen seien in Bodai verwundet worden und in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht worden.

Die Nachrichtenagentur meldete außerdem, dass im südlichen Dorf Aitaroun 11 Personen verwundet wurden, von denen sich eine Person in ernstem Zustand befindet.

"Wir verstärken unsere Angriffe im Libanon", sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant in einem am Montag veröffentlichten Video. "Die Aktionen werden fortgesetzt, bis wir unser Ziel erreicht haben, die Bewohner des Nordens sicher in ihre Häuser zurückzubringen", fügte er hinzu.

Smoke rises from an Israeli airstrike on Kfar Rouman village, south Lebanon. AP Photo/ Hussein Malla

Ein israelischer Militärvertreter sagte, Israel konzentriere sich auf Luftoperationen und habe keine unmittelbaren Pläne für eine Bodenoperation.

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) warnten die libanesische Zivilbevölkerung davor, den Hisbollah-Kämpfern zu erlauben, ihre Häuser als Waffenlager zu nutzen.

Libanesische Medien berichteten außerdem, dass die Bewohner Textnachrichten erhielten, in denen sie aufgefordert wurden, sich bis auf weiteres von allen Gebäuden zu entfernen, in denen die Hisbollah Waffen lagert.

Derzeit gibt es keine Anzeichen für eine sofortige Flucht aus den bewohnten Gebieten im Südlibanon.

Smoke rises from Israeli airstrikes on Taybeh village, seen from the southern town of Marjayoun, Lebanon, Monday, Sept. 23, 2024 AP Photo

Der Raketenangriff der Hisbollah erfolgte nach einem israelischen Luftangriff auf einen Vorort von Beirut am Freitag, bei dem ein hochrangiger Hisbollah-Militärkommandeur und mehr als ein Dutzend Hisbollah-Mitglieder sowie Dutzende von Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, getötet wurden.

In der vergangenen Woche explodierten in verschiedenen Teilen des Libanon Tausende von Handfunkgeräten, die hauptsächlich von Hisbollah-Mitgliedern benutzt wurden, wobei 39 Menschen getötet und fast 3.000 verletzt wurden.

Der Libanon machte Israel für die Anschläge verantwortlich, doch Israel hat seine Verantwortung weder bestätigt noch dementiert.