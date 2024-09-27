In der Europäischen Union nimmt das Ausmaß illegaler Drogen und auch der Gewalt durch organisierte Verbrechen immer weiter zu. Aber es gibt auch neue Lösungen und neue Formen der Zusammenarbeit innerhalb der EU. Das erzählt Alexis Goosdeel, ausführender Direktor der Drogenagentur der Europäischen Union, bei The Global Conversation.

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Euronews: Herr Alexis Goosdeel, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.

Alexis Goosdeel: Danke für die Einladung.

Euronews: Sie arbeiten schon sehr lange in der EU-Drogenagentur - schon als sie noch eine Beobachtungsstelle war. Im Juli ist sie zu einer Agentur mit größeren Befugnissen geworden, darüber werden wir später sprechen. Zunächst möchte ich über die neuen Drogenarten sprechen, die von den Menschen konsumiert werden, darunter auch Dinge wie "pinkes Kokain". Was sind diese neuen Drogen und welche Risiken bergen sie für die Menschen, die sie konsumieren?

So haben wir mehr als 950 solcher Substanzen entdeckt, die zuvor noch nie auf dem europäischen Markt gewesen sind.

Alexis Goosdeel: Nun, die neuen Drogen sind Drogen oder Substanzen, die noch nicht als Drogen eingestuft sind. Deshalb nennen wir sie auch neue psychotrope Substanzen. Sie haben eine psychotrope Wirkung auf das Gehirn, sind aber noch nicht als Droge eingestuft. Daher haben wir in den vergangenen 27 Jahren ein europäisches Drogenwarnsystem für diese Substanzen eingerichtet und entwickelt. So haben wir mehr als 950 solcher Substanzen entdeckt, die zuvor noch nie auf dem europäischen Markt gewesen sind. Einige von ihnen können gesundheitsschädlich oder sogar tödlich sein.

Euronews: Der Begriff "pinkes Kokain" ist ein wenig überraschend. Ich bin sicher, dass die meisten Menschen diese neuen Substanzen noch nicht kennen. Was ist eine solche Substanz und warum kommt sie auf den Markt?

Alexis Goosdeel: Also, das "pinke Kokain" wird in Lateinamerika oder in Spanien zum Beispiel auch 2C genannt. Der Name leitet sich von der chemischen Bezeichnung 2 C-B ab. Wir stellen jedoch fest, dass in vielen Fällen andere Substanzen ein wenig überall auftauchen, - zum Beispiel Ketamin, eine spezielle Substanz, die immer mehr zum Problem wird. Wir haben beispielsweise im Internet eine Umfrage durchgeführt. Personen gaben an, Substanzen zu konsumieren - bis zu 10 Prozent von ihnen gaben an, in den vergangenen zwei Monaten mindestens einmal Ketamin konsumiert zu haben.

Ketamin wird immer mehr zur Partydroge. Teresa Crawford/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Euronews: Wie einfach bekommt man Zugang zu diesen medizinischen Substanzen und welche Risiken bergen sie?

Alexis Goosdeel: Zunächst einmal handelt es sich nicht oder nicht nur um medizinische Substanzen. Wenn wir über Fentanyl sprechen, ja. Das erste Fentanyl-Molekül wurde von einem belgischen Pharmaunternehmen erfunden, allerdings bei der Forschung nach einem stärkeren Schmerz- und Narkosemittel. Es war also durchaus gerechtfertigt.

Dieses Molekül hat einer Familie von Molekülen seinen Namen gegeben, die den Kern des Moleküls und einige der Eigenschaften gemeinsam haben, aber sie sind illegal. Diese Moleküle werden im Wesentlichen über das Internet verkauft, nicht nur über das Darknet, sondern auch über das Surface Web - und die Marketingstrategien dafür sind extrem gut.

Euronews: Es gibt viele Gründe, warum Menschen diese Art von Substanzen konsumieren, aber wir können auch sagen, dass der Drogenkonsum mit einigen sexuellen Erfahrungen verbunden ist. Es gibt sogar den Begriff des "Chemsex". Die Leute machen das entweder bewusst oder weil sie von anderen Leuten missbraucht werden, die das ausnutzen. Halten Sie das für einen sehr großen Trend und ein Gesundheitsrisiko?

Das größte Risiko ist, wie wir es beschreiben, "everywhere, everything, everyone".

Alexis Goosdeel: Ich würde sagen, der wichtigste Trend und das größte Risiko ist, wie wir es beschreiben, "everywhere, everything, everyone", also alles ist überall für jeden zu haben. Drogen sind heute überall, ob sie nun nach Europa geschmuggelt oder auf dem Gebiet der EU hergestellt werden. Alles kann Gegenstand eines Suchtverhaltens sein.

Die Unterscheidung (zwischen harten und weichen, illegalen und legalen Drogen) wird also der Komplexität nicht gerecht, es gibt einen polyvalenten Drogenkonsum. Infolgedessen kann jeder persönlich oder indirekt eine - akute oder chronische - Episode von Suchtverhalten mit einer dieser Substanzen haben.

"Alte" Drogen bleiben weiter beliebt

Euronews: Wir sprechen hier über neue Substanzen, aber das bedeutet nicht, dass der Konsum von Cannabis, Kokain oder Heroin zurückgeht.

Alexis Goosdeel: Tatsächlich sind diese neuen Substanzen heute nicht wirklich weit verbreitet. Es ist ein Markt in ständiger Bewegung. Cannabis und Cannabisderivate sind immer noch die erste Substanz, die in Europa konsumiert werden.

"Cannabis ist immer noch die erste Substanz, die in Europa konsumiert wird." PETER DEJONG/AP2008

Kokain ist jetzt viel weiter verbreitet, weil Produktion und Verfügbarkeit enorm gestiegen sind. Aber auch die Produktion von Amphetamin hat zugenommen, genau wie, Sie erwähnten es schon, "Chemsex", d. h. die Verwendung von Substanzen zur Aufrechterhaltung einer langen sexuellen Aktivität und zum Geschlechtsverkehr mit vielen Partnern - insbesondere von Männern, die Sex mit Männern haben.

In diesem Fall können sie zum Beispiel Methamphetamin verwenden, das früher in Europa nicht sehr verbreitet war. Wir stellen jedoch fest, dass sie immer mehr zu dem Teil der Bevölkerung gehören, der diese Substanzen konsumiert. Das bedeutet also, dass wir mit großen Risiken, Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind, und wir müssen viel flexibler sein, als noch vor 20 oder 30 Jahren.

Euronews: Wie wirken sich diese Verhaltensweisen auch auf damit verbundene Krankheiten wie HIV und andere Krankheiten aus?

Alexis Goosdeel: Es gibt verschiedene Kategorien von gesundheitsbezogenen Schäden oder Problemen. Eine davon ist, dass wir, wie wir in unserem jüngsten europäischen Drogenbericht erwähnt haben, feststellen, dass wir wieder die HIV-Infektionsraten von vor der COVID-Pandemie erreicht haben, was kein gutes Zeichen ist. Auch in anderen Bereichen, im Bereich der Infektionskrankheiten, gibt es Studien, die zeigen, dass die Zahl der sexuell übertragbaren Krankheiten zunimmt und einige von ihnen werden resistent gegen Antibiotika und Therapien.

Daher ist es für die Präventionspolitik - für die nationale oder europäische Drogenpolitik - wichtig, einen ganzheitlicheren Ansatz zu verfolgen. Wir müssen versuchen, auch solche kleinen Gruppen von Menschen zu berücksichtigen und zu bedenken, die mit etwas beginnen, was noch nicht Mainstream ist, aber potenziell zu einem ernsten Schaden oder Risiko für die Gesundheit werden könnte.

Die EU-Gesundheitssysteme und Drogen

Euronews: Wie schätzen die Gesundheitssysteme in den EU-Staaten ein? Können sie diese Gesundheitsprobleme in akuten Situationen - wie z. B. bei Überdosierungen -, aber auch bei Menschen, die ihren regelmäßigen Drogenkonsum beenden wollen, angehen?

Alexis Goosdeel: Ich würde sagen, wenn wir den Ausgangspunkt der Heroinepidemie in der EU betrachten, haben wir in den vergangenen 30 Jahren enorme Fortschritte gemacht und können auf sehr gute Ergebnisse unseres gemeinsamen Vorgehens in Europa verweisen.

Heute gibt es in Europa mehr als 650.000 Behandlungsplätze. Im Hinblick auf die Heroinepidemie ist dies also ein Fortschritt und sehr erfolgreich.

Wir haben die Zahl der drogenbedingten Todesfälle drastisch reduziert. Derzeit sterben in der EU 7.000-8.000 Menschen an einer Überdosis, während es in den USA mehr als 110.000 sind - und die Bevölkerung in Europa ist größer als die in den USA. Wir haben gesehen, dass das Behandlungsangebot, einschließlich der Substitutionsbehandlung, enorm gestiegen ist. Ende der 90er Jahre hatten wir wahrscheinlich 30 bis 35.000 Behandlungsplätze, heute gibt es in Europa mehr als 650.000 Behandlungsplätze. Im Hinblick auf die Heroinepidemie ist dies also ein Fortschritt und sehr erfolgreich.

Das Problem und die Herausforderung besteht heute eher darin, dass wir mehr Substanzen und mehr Substanzkombinationen haben, mehr polyvalenten Drogenkonsum. Wir müssen unseren Präventionsansatz, die Behandlung und die Schadensbegrenzung verändern. Denn es geht nicht nur um eine Substitutionsbehandlung, die bei Opioiden sehr gut funktioniert. Es geht auch darum, neue Formen der Prävention, Behandlung und Schadensminimierung für den Konsum der anderen Substanzen zu entwickeln.

Euronews: Sehen Sie ein Interesse der EU-Gesundheitsministerien, sich mit diesem Thema zu befassen?

Alexis Goosdeel: Sicherlich besteht ein Interesse, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der EU mit einigen bedeutenden Wirtschaftskrisen konfrontiert waren, einschließlich der Euro-Krise für Länder wie Griechenland. Und das bedeutet, dass... nach der Subprime-Krise eine der Folgen ein erheblicher Rückgang der für die öffentliche Gesundheit verfügbaren Budgets in allen EU-Mitgliedstaaten war. Daraus ergibt sich die neue Rolle unserer Agentur, die dazu beitragen soll, dass die EU auf neue Fragen im Zusammenhang mit Drogen vorbereitet ist.

Die erste Botschaft, die wir den Mitgliedstaaten übermitteln, lautet, dass wir die Investitionen in die Gesundheit und in die öffentliche Gesundheit aufrechterhalten müssen, da wir in naher Zukunft mit neuen Risiken und neuen Herausforderungen konfrontiert werden könnten. Gleichzeitig müssen wir weiter investieren, um neue therapeutische Ansätze und neue Präventionsmodelle für diese neuen Substanzen und neue Arten des Konsums zu finden, die auch mit einer anderen Risikowahrnehmung in der Bevölkerung einhergehen.

Drogen als Therapie

Euronews: Und so gibt es eine Strategie wie die, die Sie gerade beschrieben haben, auch bei der, nennen wir es eine Grauzone bei der Verwendung von Substanzen, zum Beispiel wenn Cannabis zur Behandlung von Krebs eingesetzt wird. Es gibt einige chemische Substanzen, die bei schweren psychischen Erkrankungen genutzt werden können. Wie schafft man solche Grenzen?

Alexis Goosdeel: Das ist eine sehr interessante Frage. Sie gefällt mir sehr gut. Warum? Weil es viele, viele Jahre lang eine Diskussion gegen oder für die medizinische Verwendung von Cannabinoiden gab. Und normalerweise herrscht große Verwirrung darüber, ob es hilfreich ist? Kann es als Behandlung dienen oder mit einer Behandlung kombiniert werden? Es hängt auch davon ab, welche Extrakte es aus Cannabis sind, denn da gibt es viele Möglichkeiten.

Wir sollten keinen ideologischen Ansatz verfolgen, ob wir nun Substanzen verbieten oder nicht.

Für mich ist der Hauptgrundsatz der modernen Toxikologie seit 250 Jahren, dass der Unterschied zwischen Gift oder Medizin oder Droge in der Dosis liegt, nicht in der Substanz. Möglicherweise brauchen wir also mehr Forschung. Wir haben einen Bericht über die medizinische Verwendung von Cannabinoiden veröffentlicht. Und in Kürze werden wir einen Bericht über die medizinische Verwendung von Psychedelika veröffentlichen.

Ich denke, die Kernaussage ist: Wir sollten keinen ideologischen Ansatz verfolgen, ob wir nun Substanzen verbieten oder nicht. Denn wenn wir das täten, müssten wir aufhören, Morphium zur Schmerzbekämpfung zu verwenden. Und das ist die einzige Behandlung, die bei akuten Schmerzen funktioniert. Da müssem wir die wissenschaftliche und medizinische Forschung vorantreiben.

Euronews: Vor mehr als 20 Jahren war Portugal das einzige Land, das den Konsum jeglicher Drogen entkriminalisiert hat.

Alexis Goosdeel: Nächstes Jahr sind es schon 25 Jahre.

Euronews: Ganz genau. Dort sind also nur die Herstellung und der Handel mit Drogen strafbar. Wie beurteilen Sie das und warum ist das immer noch ein Einzelfall?

Alexis Goosdeel: Das ist ein Einzelfall, aber ein äußerst wichtiger und interessanter. Vor 24 Jahren gab es noch Leute, die extrem dagegen waren und meinten, dass dies die Menschen zum Drogenkonsum ermutigen würde, aber wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass das nicht stimmt. Warum sind die anderen Länder diesem Beispiel also nicht gefolgt? Das hängt von der Philosophie und dem Ansatz der jeweiligen Regierung ab, denn die Drogenpolitik ist eine nationale und keine europäische Angelegenheit.

Was wir jedoch beobachten können, ist, dass sich die Mitgliedsstaaten in den vergangenen 25 Jahren angenähert haben. Sie versuchen zumindest, die Zahl der Drogen-konsumenten zu reduzieren und zu vermeiden, dass sie - nur weil sie Drogen konsumieren - ins Gefängnis gesteckt werden, denn dort entstehen am Ende noch mehr Probleme für sie und für die Gesellschaft.

Asiatisches Opium in Europa

Euronews: Lassen Sie uns über die Produktion und den Handel von Drogen sprechen. Wir wissen, dass seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im Jahr 2021 die Opiatproduktion zurückgegangen ist. Wie hat sich das auf den Heroinmarkt hier in Europa ausgewirkt?

Alexis Goosdeel: Also nach den uns vorliegenden Informationen ist der Markt in Europa noch nicht davon betroffen. Aber das kann und wird wahrscheinlich der Fall werden. Was wir sagen können, ist, dass sich das Verbot der Opiumproduktion in Afghanistan höchstwahrscheinlich auf Europa auswirken wird, wenn es so weitergeht - wahrscheinlich im nächsten Jahr.

Wir wissen, dass in anderen asiatischen Ländern Opium produziert wird, allerdings nicht in der gleichen Menge. Es wird also nicht das ersetzen, was in Afghanistan nicht mehr produziert wird.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Konsumenten, die Kunden, verhalten werden. Wenn wir uns ansehen, was während des vorherigen Taliban-Regimes geschah, sie trafen die gleiche Entscheidung und setzten sie genauso um - damals haben wir gesehen, dass das Verhalten der Heroinkonsumenten innerhalb der EU von Land zu Land unterschiedlich war. Einige Menschen versuchten, sich in Behandlung zu begeben, andere wechselten zu anderen Opioiden, einschließlich synthetischer Opioide.

Deswegen beteiligen wir uns an der Globalen Allianz zur Bekämpfung synthetischer Drogen, die von den USA mit Unterstützung der EU ins Leben gerufen wurde. Vor zwei Wochen fand ein Treffen statt, an dem wir teilgenommen haben. Unsere Botschaft ist, dass wir flexibel und beweglich bleiben und sicherstellen müssen, dass wir weiterhin in die öffentliche Gesundheit und in die Reaktion investieren.

Wird Europa zum "Narcostaat"?

Euronews: Ein weiterer großer Strom kommt aus Lateinamerika zu europäischen Häfen in Belgien, den Niederlanden und Frankreich, um nur einige Beispiele zu nennen. Besteht die Gefahr, dass in der Europäischen Union so genannte "Narcostaaten" entstehen?

Alexis Goosdeel: Das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Die Menschen haben Angst und sind besorgt. Ich denke, das ist nicht der Fall. Es gibt eine Bedrohung für die Rechtsstaatlichkeit, ja. Und die beunruhigendste Entwicklung der vergangenen sieben oder acht Jahre ist für mich die enorme Zunahme der Gewalt im Zusammenhang mit Drogen in der EU. Das heißt, vor zehn Jahren, als wir mit der Europäischen Kommission zusammen gearbeitet haben und sie bei der Ausarbeitung einer Strategie zur Bekämpfung der Drogengewalt unterstützt haben, ging es um Mittelamerika. Heute sprechen wir über die EU.

Euronews: Liegt es an der Gewalt zwischen den Banden, daran, dass es bereits lokale Labore gibt und daher um die Fläche konkurrieren, dass sie Kinder benutzen?

Alexis Goosdeel: Es gibt eine Vielzahl von Faktoren. Ja, Sie haben einige von ihnen erwähnt. Das ist absolut richtig. Was wir heute sehen, ist meiner Meinung nach auch das Ergebnis einer Entwicklung, die wahrscheinlich zehn Jahre gedauert hat und die unter anderem durch die Covid-Pandemie begünstigt wurde. Denn jetzt werden die meisten Drogen in Containern geliefert, was vorher nicht der Fall war. Aber ich glaube, dass das, was wir jetzt sehen, nur die Spitze des Eisbergs ist, die vorher nicht sichtbar war.

Außerdem hatten wir vorher große Herausforderungen, zum Beispiel im Kampf gegen den Terrorismus. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht wirklich die ersten Anzeichen dafür gesehen haben, dass die organisierten kriminellen Gruppen ihre Organisationsweise ändern würden. Und was wir sehen, ist, dass diese Gewalt jetzt leider überall ist. Sie ist fast jeden Tag oder zumindest jede Woche, in allen oder den meisten EU-Mitgliedstaaten. Und das ist eine Bedrohung für die Rechtsstaatlichkeit, auch in Belgien. Es gab eine Drohung gegen den Justizminister.

Euronews: Ganz genau. Magistrate und Minister werden genötigt.

Alexis Goosdeel: Oder in den Niederlanden wurden ein Anwalt und ein bekannter Journalist auf offener Straße getötet. Es gibt also eine Bedrohung für die Rechtsstaatlichkeit, gleichzeitig ist es eine Bedrohung für alle Demokratien. Die Bürgermeister des Europäischen Forums für urbane Sicherheit betonten im März in einer gemeinsamen Erklärung, dass sie Sicherheit und Schutz brauchen, aber vorher brauchen wir einen ganzheitlicheren und integrierten Ansatz.

Die Antwort kann also nicht sein, dass wir nur den Konsumenten den Kampf ansagen, denn das wäre so, als würden wir unseren Kindern den Kampf ansagen. Und in den Ländern, in denen dies geschehen ist - siehe Mexiko - hat das nicht zu positiven Ergebnissen geführt. Aber wir müssen neue und besser koordinierte Ansätze finden, ein integrierteres Konzept, denn ansonsten könnte es unser Modell des sozialen Zusammenhalts, unsere europäischen Werte gefährden. Für mich ist das eine der größten Herausforderungen, und deshalb veranstalten wir Ende November hier in Brüssel die erste Europäische Konferenz über Gewalt im Zusammenhang mit Drogen.

Euronews: Ich möchte auch auf den finanziellen Aspekt eingehen, denn der Drogenhandel ist äußerst profitabel. Er ist mit Korruption und Geldwäsche verbunden. Tun die Mitgliedsstaaten, die Regierungen, die Behörden im Allgemeinen genug, um die Vorteile, die wirtschaftlichen Vorteile dieser, sagen wir mal, "Industrie" zu beschneiden?

Alexis Goosdeel: Ich denke, dies ist eine der jüngsten und hoffentlich vielversprechendsten Entwicklungen. Sie wissen wahrscheinlich, dass die Kommission und Kommissarin Johansson im vergangenen Jahr einen Fahrplan für die Bekämpfung von Kriminalität und Drogenhandel veröffentlicht haben. In diesem Zusammenhang gibt es einige laufende Initiativen, neue Pläne, neue Programme. Parallel dazu wurde während der belgischen EU-Ratspräsidentschaft eine neue Agentur zur Bekämpfung von Geldwäsche eingerichtet. Ich denke also, dass es eine Annäherung gibt.

Ylva Johansson, EU-Kommissarin für Inneres seit 2019. Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Und natürlich, wie Sie sagten, wenn man nicht dort ansetzt, wo die Gruppen den größten Nutzen haben - und das ist der Grund, warum sie diesen Verkehr organisiert haben -, wenn man nicht darauf abzielt, kann man nicht hoffen, dass wir das Problem nur mit der Präventions-botschaft wirklich ernsthaft angehen werden. Wir brauchen einen integrierten Ansatz, aber sicherlich ist es sehr wichtig, die Finanzströme zu reduzieren, sie abzufangen und auch die Gesetzgebung einiger Mitgliedsstaaten zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten ist sehr, sehr wichtig.

Euronews: Wunderbar. Dies ist wirklich ein wichtiges und irgendwie faszinierendes Thema. Aber leider sind wir schon am Ende unserer Sendung angelangt. Alexis Goosdeel, vielen Dank für all ihre Erklärungen, und viel Glück für die neuen Herausforderungen in der EU-Drogenagentur.

Alexis Goosdeel: Ich danke Ihnen vielmals.