2024 ist ein entscheidendes Jahr für die europäische Raumfahrtpolitik.

Der Kontinent bringt seine neuen Generationen von Trägerraketen auf den Markt, um in einem sich verschärfenden internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Euronews hat in "The Global Conversation" ein Interview mit dem Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation, Josef Aschbacher geführt.

Grégoire Lory: Hallo, Josef Aschbacher. Die europäische Rakete Vega ist mit einem neuen Satelliten in Richtung Weltraum gestartet. Im Juli war die Ariane 6 ein Erfolg. Würden Sie sagen, dass die Krise der Trägerrakete vorbei ist?

Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA (Europäische Weltraumorganisation): Ja. Wir sind auf dem besten Weg, die Trägerraketen-Krise zu überwinden. Aber ich möchte wirklich sagen, dass die ESA liefert. Wir haben die sechste Ariane erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht, und das ist nicht unbeachtlich, denn diese Raketen bringen Satelliten in die Umlaufbahn, die wir für unser tägliches Leben brauchen. Und das ist wirklich essentiell. Das ist wirklich ein großer Schritt für Europa und ein sehr großer Erfolg für Europa. Vor kurzem haben wir Sentinel-2C mit dem letzten Flug auf Vega gestartet. Vega war die ESA-Rakete im kleineren Segment, die wir vor mehr als zehn Jahren entwickelt haben. Und ich denke, Europa kann sehr stolz und sehr glücklich über diese kontinuierliche Reihe von Erfolgen sein, die wir erzielen.

Grégoire Lory:Würden Sie sagen, dass Europa wieder im Weltraum ist?

Josef Aschbacher: Europa ist auf jeden Fall zurück im Weltraum. Wir hatten ein Jahr lang eine kleine Krise mit den Lauchners, wir hatten keine eigenen Startkapazitäten, aber mit der Ariane 6, die wieder auf der Startrampe steht, mit der Vega, die jetzt erfolgreich die Sentinel-2C gestartet hat, mit der Vega-C, die Ende dieses Jahres kommen wird, ist 2024 sicherlich das Jahr, in dem Europa die Startkrise überwinden wird. Aber lassen Sie mich das ein wenig in den Kontext stellen, denn manchmal hören wir negative Nachrichten über Europa in der Startkrise, und ja, das stimmt alles, aber auch unser großer Partner in den USA, die NASA, hat sich zehn Jahre lang auf Russland verlassen, um Astronauten in die Raumstation zu bringen. Natürlich hat sich das jetzt mit Space X und der Crew Dragon geändert, und jetzt hat Amerika, die USA, wieder seine eigenen Astronautenflugkapazitäten. Aber eine Lücke in einer langen Reihe von Starts und Erfolgen zu haben, ist, ich will nicht sagen, normal, aber auch nicht völlig ungewöhnlich. Aber ja, ich bin sehr froh, dass wir jetzt sehr gestärkt aus dieser Krise herauskommen.

Grégoire Lory: Können wir sagen, dass Europa einen Teil seiner weltraumstrategischen Autonomie zurückgewonnen hat?

Josef Aschbacher: Ja, absolut. Ich meine, Europa ist tatsächlich in einer Reihe von Bereichen stark. Aber ich vergleiche Europa immer mit den USA, die natürlich die andere große Raumfahrtnation sind. Natürlich ist China eine weitere Nation. Aber in China haben wir keine solchen finanziellen Zahlen und keine Angaben darüber, wie viel investiert wird. Aber wenn Sie Europa mit den USA vergleichen, investiert Europa etwa ein Sechstel des öffentlichen Sektors in die Raumfahrt. Die USA investieren etwa sechsmal so viel. Die Zahlen zeigen, dass die weltweiten öffentlichen Investitionen in die Raumfahrt im Jahr 2023 etwa 108 Milliarden Euro betragen werden, davon 64 Prozent in den USA und 11 Prozent in Europa. Sie sehen also, dass ein Faktor von sechs dazwischen liegt.

Trotz der Tatsache, dass wir im Vergleich zu den USA durch die NASA und die Space Force viel weniger in die Raumfahrt investieren, steht Europa eigentlich sehr gut da. Wir haben einige der Programme, die zu den besten der Welt gehören. Ein Beispiel dafür ist Copernicus, wo wir in mehr als 25 Jahren eines der besten Weltraumprogramme zur Erdbeobachtung aufgebaut haben. Wir stellen jedem Bürger weltweit 300 TB an Daten zur Verfügung, für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft, für die Feuerwehr, für den Katastrophenschutz, für die Schiffsführung und viele, viele Disziplinen, denn diese Daten werden in der gesamten Wirtschaft verwendet. Es handelt sich also um ein wirklich fantastisches neues Programm.

Das andere führende Programm, bei dem Europa über mehr als 20 Jahre ein sehr starkes Programm aufgebaut hat, ist Galileo. Galileo liefert heute die genauesten Navigationssignale weltweit, genauer als GPS übrigens. Natürlich haben wir noch einiges an Arbeit in anderen Programmen, wo wir wirklich aufholen müssen. Bei den Trägerraketen sind wir gerade dabei, aufzuholen. Man vergleicht natürlich immer mit Space X und Falcon nine, und da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Aber auch hier hat die ESA Entscheidungen getroffen, die wir mittragen, auf ähnliche Art und Weise eine Dienstleistung von einem privaten Trägerunternehmen zu kaufen, wie es in den USA der Fall ist, wo die NASA Trägerraketen kauft oder die Space Force Trägerraketen von Space X kauft.

Grégoire Lory: Sie sagten, dass Europa wirklich gut dasteht, aber wir sehen einige europäische Unternehmen oder europäische Einrichtungen, die sich auf ausländische Unternehmen wie SpaceX verlassen. Wie reagieren Sie, wenn Sie sehen, dass die Europäer sich an die USA wenden?

Josef Aschbacher Ja, natürlich. Wir müssen unsere eigene Stärke ausbauen. Und wie ich schon sagte, investieren wir im Vergleich zu den USA viel weniger in die Raumfahrt. Wenn ich eine andere Zahl nenne: Wenn man die öffentlichen Investitionen in die Raumfahrt pro Kopf der Bevölkerung aufteilt, liegt diese Zahl in den USA bei 220 Euro pro Person. In Europa sind es etwa 20 Euro. Es liegt also ein Faktor 10 dazwischen, einfach weil die europäische Bevölkerung größer ist, einschließlich der Mitgliedsstaaten der ESA. Wir müssen also wirklich aufholen, denn die Raumfahrt ist so strategisch und für die Zukunft auf allen Ebenen der Gesellschaft so wichtig.

Ich habe einige davon erwähnt, von der Landwirtschaft über die Forstwirtschaft bis hin zum Katastrophenschutz, aber auch die Sicherheit wird immer mehr zu einem Thema. Lassen Sie mich das Thema Sicherheit als Beispiel nehmen. In den USA werden etwa 65 Prozent der öffentlichen Investitionen für Verteidigung und Sicherheit verwendet, 65 Prozent. In Europa sind es etwa 12 Prozent. Auch hier ist der Anteil für Sicherheit und Verteidigung viel geringer, und das bei einem viel geringeren Budget. Sie sehen also, dass die Investitionen in die Sicherheit und Verteidigung in den USA und in Europa nicht vergleichbar sind. Und auch das ist etwas, was ich erwarten würde, aber das sind politische Entscheidungen, und es ist nicht an mir, über diese Investitionen zu entscheiden. Es sind politische Entscheidungen. Aber es ist zu erwarten, dass die Investitionen hier zunehmen werden.

Grégoire Lory: Ist Europa durch die Trägerraketen-Krise in seinem Raumfahrtprogramm in den Hintergrund geraten und kann es das wieder aufholen?

Josef Aschbacher: Wir können aufholen. Ich habe Kopernikus und Galileo als Beispiele genannt, wo Europa etwa 20 Jahre, ich würde sagen, Verspätung bei der Initiierung dieser Programme hatte, aber heute sind sie die besten Programme der Welt. Wir haben also aufgeholt, und das können wir auch hier. Natürlich müssen wir im Bereich der Trägerraketen aufholen, wir müssen investieren, massiv investieren, um aufzuholen und sicherzustellen, dass wir unsere Satelliten ins All bringen können. Auch im Breitband-Internet. Starlink zum Beispiel dominiert heute die Breitband-Internet-Konstellationen, und Europa ist dabei, mit Iris2 (Iris square), das kurz vor dem Start steht, eine eigene Aktivität aufzubauen, aber wir müssen da noch aufholen, weil es eine so große Dominanz auf dem Weltmarkt gibt. Aber das geht nur mit großen Investitionen.

Grégoire Lory: Wo steht Europa in diesem internationalen Wettbewerb?

Josef Aschbacher: Europa ist hervorragend, aber klein. Hervorragend in Bezug auf die intellektuellen Fähigkeiten, die technologischen Fähigkeiten. Unsere Industrie ist eine der wettbewerbsfähigsten Industrien der Welt. Und die Investitionen, die wir tätigen, sind wirklich gut investiert, und das ist auch dem System zu verdanken, das die Europäische Weltraumorganisation über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat, um eine Industrie aufzubauen, die daran gewöhnt ist, miteinander zu konkurrieren, und die daher wirklich auf der Höhe der Zeit und sehr scharf in Bezug auf Qualität und Technologie ist.

Sie liefern. Sie gehören wirklich zu den Besten der Welt. Aber das ist die große Gefahr, die ich sehe, dass wir zu klein werden im Vergleich zu der Beschleunigung, die weltweit vonstatten geht. So beläuft sich die globale Raumfahrtindustrie heute auf etwa 470 Milliarden Euro, einschließlich des Dienstleistungssegments. Sie wächst um etwa 15 Prozent. Doch leider findet der größte Teil dieses Wachstums in den USA und in China statt, während Europa stagniert, was bedeutet, dass wir etwas zurückfallen. Und das können wir nicht riskieren, denn der Weltraum ist einfach zu wichtig als Sektor, als Element für das tägliche Leben schon heute, und noch mehr in der Zukunft.

Grégoire Lory: Was fehlt noch? Brauchen wir mehr Investitionen von den Mitgliedsstaaten oder von privaten Unternehmen?

Josef Aschbacher: Wir brauchen beides. Wir brauchen sicherlich Investitionen des öffentlichen Sektors. Wenn ich die öffentlichen Investitionen in den USA erwähne, dann können sich Unternehmen wie SpaceX nur dank der großen Investitionen der NASA und der Space Force zu dem entwickeln, was sie heute sind. Sie sind außerordentlich erfolgreich. Aber man kann auch sagen, dass sie ohne die NASA auf keinen Fall in dem Stadium wären, sowohl technisch, weil die NASA Ingenieure für den Aufbau der Falcon-Rakete und des Triebwerks zur Verfügung gestellt hat, die wirklich geholfen haben, und ziemlich viele Teams, also kommerzielle Teams von SpaceX. Aber auch finanziell.

Die NASA spielte die Rolle des Ankerkunden und kaufte deshalb Raketen von SpaceX , aber auch anderen, und da sind die Dimensionen natürlich viel größer. Was müssen wir also tun, um erfolgreich zu sein? Europa hat die Exzellenz, Europa hat die Fähigkeiten, Europa hat die Talente. Ich möchte, dass wir alle unsere Talente in Europa behalten. Ich möchte nicht, dass sie den ganzen Weg ins Silicon Valley oder an andere Orte gehen. Natürlich werden einige von ihnen das mit Freude tun. Aber ich möchte Programme schaffen, die europäische Talente in Europa halten, und das geht nur, wenn wir wirklich investieren und sicherstellen, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen haben, aber auch die richtigen Projekte und Träume, um die Europäer hier zu halten und ihnen wirklich zu helfen, zu gedeihen und erfolgreich zu sein.

Grégoire Lory: Die europäische Raumfahrtpolitik wurde in Friedenszeiten entwickelt. Ist sie auch für Kriegszeiten geeignet?

Josef Aschbacher: Die europäische Raumfahrttechnologie ist von Natur aus vielseitig einsetzbar. Viele der Technologien, die wir entwickeln, werden sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt. Lassen Sie mich ein ganz einfaches Beispiel nennen: Meteorologie. Wir entwickeln seit vielen Jahrzehnten geostationäre und polumlaufende Satelliten für Europa seit den 70er Jahren, und der Wettersatellit hat nur einen geostationären Satelliten namens Medusa, jetzt in der dritten Generation, und er wird zur Datenerfassung und für Wettervorhersagen eingesetzt. Aber es gibt nur einen. Es gibt nicht einen für das Militär und einen für die Zivilbevölkerung. Es ist ein einziger Satellit.

Natürlich gehen die Datenströme in die Wettervorhersage für die Landwirte, um zu sehen, wann sie ernten sollten, oder für die Verteidigungsgemeinschaft zu Verteidigungszwecken. Ja, die Weltraumtechnologie ist also ganz natürlich doppelt nutzbar. Trägerraketen sind ein weiteres Beispiel. Aber auch die ESA baut gemeinsam und für die Europäische Union das Galileo-System auf. Das Galileo-System hat ein Signal, das PRS-Signal, das eigentlich für die Verteidigungsgemeinschaft verwendet und aufgebaut wird. Ja, wir tun dies seit vielen Jahren, aber Sie haben völlig Recht, dass die tatsächliche Nutzung oder die spezielle Nutzung des Weltraums für die Verteidigung in Europa im Vergleich zu den USA, zu China, zu Indien, zu Russland oder zu Japan oder anderen Ländern sehr gering ist. Es ist also in der Tat eine seltsame Situation, dass Europa viel weniger in die eigentliche Verteidigung investiert als andere Länder.

Grégoire Lory: Wie können wir die Sicherheit Europas im Weltraum gewährleisten?

Josef Aschbacher: "Europa arbeitet auf vielen Ebenen der Sicherheit. Wir haben alle Werkzeuge und Fähigkeiten zur Verfügung. Es ist wirklich eine politische Entscheidung, ob sich Europa stärker engagieren will. Das sind Entscheidungen, die von Politikern getroffen werden müssen. Ich bin kein Politiker. Ich bin der Leiter der Europäischen Weltraumorganisation und damit der Leiter einer Durchführungsagentur. Aber es sind wirklich unsere Mitgliedsstaaten, im Rahmen der ESA, wir haben 22 Mitgliedsstaaten oder die EU, für die wir an Raumfahrtprogrammen arbeiten, die diese Entscheidung treffen. Also, ja, die ESA ist bereit und in der Lage, mehr im Bereich der Sicherheit zu tun, aber diese Entscheidung muss von den Mitgliedsstaaten und Politikern getroffen werden.

Grégoire Lory: Können Sie versichern, dass bis zum Ende des Jahrzehnts ein Europäer den Mond betreten wird?

Josef Aschbacher: Bis zum Ende dieses Jahrzehnts kann ich nicht garantieren, weil wir hier mit der NASA zusammenarbeiten müssen. Die NASA ist natürlich unser Partner, mit dem wir im Rahmen des Artemis-Programms sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Was ich sagen kann, ist, dass wir bereits drei europäische Astronauten, ESA-Astronauten, haben, die im Rahmen des Artemis-Programms fliegen werden. Aber bisher handelt es sich bei diesen Flügen um das Gateway, also die Station, die Orbitalstation um den Mond, aber noch nicht auf der Mondoberfläche. Auf der Mondoberfläche braucht es neue Vereinbarungen und neue Investitionen. Und das muss erst noch geschehen, ist also noch nicht garantiert. Ich denke, es wird eine Herausforderung sein, dies bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu schaffen, denn es wird einige Zeit dauern, bis Nicht-US-Bürger auf der Mondoberfläche sein können. Und das ist sicherlich etwas, das wir ganz klar als Ziel haben. Aber es gibt noch kein Datum und keine Vereinbarung.

Grégoire Lory: Warum ist es wichtig, einen Europäer bei einer NASA-Mission dabei zu haben?

Josef Aschbacher: Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Erstens arbeiten wir seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich mit der NASA zusammen. Aber es gibt auch die Frage der Kosten. Natürlich ist eine Mission zum Mond eine große Investition, und ich denke, mittel- bis langfristig sollte Europa seine eigenen Fähigkeiten aufbauen, um autonomer zu sein und seine eigene Fähigkeit zu haben, europäische Astronauten mit seinen eigenen Mitteln auf den Mond zu bringen. Aber als ersten Schritt arbeiten wir natürlich sehr eng mit der NASA zusammen, mit einem sehr vertrauten und sehr zuverlässigen Partner.

Die NASA verlässt sich bei einigen sehr wichtigen Komponenten, die Astronauten zum Mond und auf die Mondoberfläche bringen, auch auf die ESA: Die Orion-Kapsel, die Astronauten zum Mond und zurück bringt. Sie wird vom europäischen Servicemodul angetrieben. Und das europäische Servicemodul wird von der ESA bereitgestellt. Und wir haben bereits einige davon für den ersten Flug geliefert, der ganz ohne Astronauten stattfand, aber auch für den Flug mit Astronauten könnten sie ohne ESA-Beitrag nicht zum Mond fliegen.

Grégoire Lory: Viele Stimmen in der EU schlagen eine stärkere Integration des europäischen Marktes vor, um die europäische Raumfahrtpolitik zu fördern. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?

Josef Aschbacher: Ja, ich hatte auch sehr gute Gespräche mit Letta, als er seinen Bericht vorbereitete, aber auch mit dem Team von Mario Draghi, dessen Bericht jetzt auch herauskommt. Und ja, der Weltraum hat viele Dimensionen. Die Raumfahrt hat eine technische Dimension, eine wissenschaftliche Dimension, eine Klimadimension, aber auch eine industrielle Dimension und eine Marktdimension. Und es ist klar, dass wir, wenn Europa auf dem Weltmarkt konkurrieren und wettbewerbsfähig sein will, d.h. gegenüber anderen Partnern auf der ganzen Welt, dafür sorgen müssen, dass wir unsere Ressourcen bestmöglich zusammenstellen. Und was wir auf jeden Fall tun müssen, ist, die Zusammenarbeit zwischen der EU, durch die Europäische Kommission und natürlich die EU-Institutionen und die Europäische Weltraumorganisation zu verstärken.

Grégoire Lory: Die ESA hat diesen Rückholservice für Fracht gestartet. Ist das Programm auf dem richtigen Weg?

Josef Aschbacher: Das Programm ist auf einem sehr guten Weg. Und was mir an diesem Programm wirklich gefallen hat, ist vor allem die Entscheidung der Mitgliedsstaaten, dass wir bei der Beschaffung von Weltraum-Hardware in Zukunft einen anderen Gang einlegen. Es ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Anstatt einen Satelliten von Anfang bis Ende zu entwickeln, mit all den kleinen Details, die man vielleicht spezifizieren möchte, haben wir beschlossen, oder die Mitgliedsstaaten haben beschlossen, dass wir eine Dienstleistung kaufen. Das heißt, wir kaufen eine Dienstleistung oder eine Fracht, sagen wir 4000 Kilo, die von der Erdoberfläche zur Raumstation transportiert wird, an der Raumstation andockt und ausgeladen wird. Und dann wiederum treten etwa zwei Tonnen Fracht wieder in die Erdatmosphäre ein und landen sicher auf der Erdoberfläche. Dies ist also eine Fähigkeit, die wir heute nicht haben, diese Wiedereintrittsfähigkeit.

Dieser Paradigmenwechsel ist also von grundlegender Bedeutung und sehr wichtig, um unsere Innovation zu beschleunigen und der Industrie mehr Freiheit zu geben, ihre Raumfahrzeuge so zu entwickeln, wie sie es wollen, das Frachtrückkehrfahrzeug, das sie haben wollen, und ihnen die Freiheit zu geben, ihre Partner so zu wählen, wie sie es wollen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist jedoch, dass wir die Entscheidung und die Umsetzung des Vertrags sehr schnell getroffen haben. Zwischen der Entscheidung, die von den Ministern im November 2023 getroffen wurde, und dem Startschuss für den Vertrag, d.h. allen dazwischen liegenden Schritten, einschließlich der Entscheidungen der Mitgliedstaaten, der Industrie, die ihren Vorschlag schrieb, der ESA, die ihn bewertete, verhandelte, und uns, mir, der den Vertrag unterzeichnete, lagen weniger als sechs Monate, und das ist auch ziemlich schnell, um diese Kette wirklich zu beschleunigen. Dieser Paradigmenwechsel, bei dem die ESA zum Ankerkunden wird und auf der anderen Seite als Agentur schneller und flexibler agiert, ist also etwas, das ich mit der Europäischen Weltraumorganisation wirklich sehr stark umsetze. Und Sie werden in Zukunft viel mehr von dieser Art sehen.

Grégoire Lory: Ist es nicht gefährlich, sich auf private Unternehmen zu verlassen?

Josef Aschbacher: Gibt es ein Risiko? Auf jeden Fall. Da haben Sie absolut recht. Es gibt ein Risiko. Ich meine, was passiert, wenn das Unternehmen nicht erfolgreich ist? Was passiert, wenn das Unternehmen aufgekauft wird oder Europa verlässt? Ich meine, das sind natürlich Risiken, die wir sehr gut verstehen, aber wir haben eine Menge Maßnahmen eingeleitet, um diese Risiken abzufedern, um sicherzustellen, dass unsere Investitionen gut erhalten bleiben und wir sicherlich die Qualität und die Exzellenz im Interesse der europäischen Steuerzahler erhalten.

Grégoire Lory: Sie haben eine Weltraummüll-Charta ins Leben gerufen. Gelingt es Ihnen, Ihre Partner zu überzeugen?

Josef Aschbacher: Wir haben sie bereits überzeugt. Mehr als die Hälfte unserer Mitgliedsstaaten hat bereits unterschrieben. Wir haben mehrere Male Unterschriften gesammelt. Wir haben mehr als 40 Unternehmen, die die Charta weltweit unterzeichnet haben, die meisten davon natürlich in Europa, aber auch einige Unternehmen in den USA, wie zum Beispiel Amazon. Amazon hat ein starkes Raumfahrtprogramm, wie Sie wissen, mit Kuiper, einer neuen Konstellation, die gerade installiert und entwickelt wird. Es handelt sich also um eine sehr attraktive Charta, und ich denke, sie ist einfach vernünftig. Ich meine, wir haben heute etwa 10.000 Satelliten in der Umlaufbahn, und sie alle erzeugen Trümmer. Wir haben etwa 30.000, eigentlich eher 40.000 Trümmerteile, die größer als zehn Zentimeter sind. Diese Trümmer sind sehr gefährlich, denn sie könnten ein anderes Raumfahrzeug treffen und es zerstören oder dazu führen, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Ja, es gibt also eine riesige Menge an Trümmern. Sie nimmt jeden Tag zu.

Meine Forderung ist, dass alle, die die Charta unterzeichnen wollen, sich verpflichten, den Satelliten am Ende seiner Lebensdauer nicht im Weltraum zu lassen, sondern ihn aus dem Weltraum zu holen. Und das ist das einfache Prinzip der Charta, dass man, so wie man in einen Nationalpark geht, sein Essen, seine Lunchbox mitnimmt, sein Mittagessen isst, aber keinen Abfall zurücklässt. Man nimmt den Abfall wieder mit, um den Nationalpark sauber zu halten. Und genau das wollen wir auch im Weltraum erreichen. Wenn ein Satellit einmal gestartet ist, funktioniert er natürlich fünf, zehn oder 15 Jahre lang. Aber am Ende seiner Lebensdauer verpflichten sich die Unterzeichner, ihn aus der Umlaufbahn zu bringen und in der Atmosphäre zu verglühen, um die Umlaufbahn weiter zu nutzen, denn wir brauchen sie für unser tägliches Leben, weil die Satelliten dort jedem Bürger jeden Tag dienen.

Grégoire Lory: Josef Aschbacher, wir danken Ihnen für die Beantwortung unserer Fragen.

Josef Aschbacher: Ich danke Ihnen. Es war mir ein Vergnügen.