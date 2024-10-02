WERBUNG

Am frühen Mittwochmorgen haben sich in Kopenhagen, in der Nähe der israelischen Botschaft zwei Explosionen ereignet, teilte die Polizei der dänischen Hauptstadt mit.

Die Polizei teilte mit, dass niemand verletzt wurde und dass sie noch keinen Zusammenhang zwischen den Explosionen gegen 3:20 Uhr und der israelischen Botschaft feststellen konnte. "Die Polizei kann noch nicht sagen, ob die israelische Botschaft das Ziel war", sagte Jens Jespersen, Chefinspektor der Kopenhagener Polizei. "Wir führen eine umfassende Untersuchung des möglichen Motivs für die Explosionen durch." In der Gegend gibt es noch mehrere andere Botschaften.

Drei junge Schweden verhaftet

Schwer bewaffnete Beamte, Suchhunde und Spurensicherungsteams durchsuchten das abgesperrte Gebiet.

Inzwischen sind drei schwedische Staatsbürger im Alter zwischen 15 und 20 Jahren in Verbindung mit dem Vorfall festgenommen worden. Laut Jespersen werden sie wahrscheinlich wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt". Keine "unmittelbare Täter" seien auf freiem Fuß, betonte der Polizeichef.

"Die erste Verhaftung erfolgte in der Nähe des Tatorts", so Jespersen. Die beiden anderen wurden am Mittwochnachmittag in einem Zug am Hauptbahnhof verhaftet. Jespersen äußerte sich nicht dazu, welche Rolle die Verdächtigen bei den Explosionen gespielt haben. Die Polizei rechnet damit, dass zwei der Festgenommenen morgen zur Vernehmung vorgeführt werden.

"Es gibt keinen Grund, auf die Teilnahme am jüdischen Leben zu verzichten"

Nach der Explosion wurde die jüdische Schule Carolineskolen, die sich in unmittelbarer Nähe der Botschaft befindet, für den Tag geschlossen. Carolineskolen sollte bereits am Donnerstag und Freitag wegen des jüdischen Neujahrsfestes geschlossen bleiben.

Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen werden nun rund um Kopenhagens Hauptsynagoge getroffen, teilten die Verantwortlichen der jüdischen Gemeinde in einer Erklärung mit. Der Vorsitzende der Gemeinde, Henrik Goldstein, schrieb, dass er "die Menschen dazu ermutigen möchte, sich bewusst im öffentlichen Raum zu bewegen".

"Seien Sie kritisch gegenüber dem, was Sie in den sozialen Medien und Gerüchten hören", schrieb er. "Es gibt keinen Grund, auf die Teilnahme am jüdischen Leben zu verzichten."

Die Polizei lehnte es ab, Einzelheiten über die Intensität der Explosionen oder die von ihnen verursachten Schäden bekannt zu geben. Der dänische Justizminister Peter Hummelgaard erklärte jedoch dem Fernsehsender TV2, dass der Vorfall "inhärent ernst" sei, obwohl es noch zu früh sei, über mögliche Motive zu spekulieren.

Am Dienstagabend wurde das Gebiet um die israelische Botschaft in Stockholm nach einem lauten Knall ebenfalls abgesperrt. Wie die Polizei später mitteilte, deutete der Fund am Tatort darauf hin, dass die Botschaft von Kugeln getroffen wurde.