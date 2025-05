Tag der Toten: Europas größter Altar für die Toten

WERBUNG

Heutzutage gedenken Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihrer Toten. In jedem Land wird dies mit unterschiedlichen Traditionen begangen, die von europäischen Trauerfeiern und Friedhofsbesuchen bis zu farbenfrohen mexikanischen Altären reichen.

Der Tag der Toten ist eines der auffälligsten Feste der Welt, weil er den Tod als Teil des Lebens behandelt. Diese Tradition entstand aus der Verschmelzung der hispanischen und präkolumbianischen Kultur nach der Ankunft der Spanier auf dem amerikanischen Kontinent.

Die Art und Weise, wie die Ureinwohner den Tod interpretierten, verschmolz mit dem katholischen Glauben, den die spanische Krone mitbrachte, und so entstand ein Erbe, das das Ergebnis von Partnerschaften und Rassenmischung ist.

Detail des Papel Picado auf der Rückseite des Altars. María Muñoz Morillo

Wie sehen die mexikanischen Totenaltäre aus?

Die Totenaltäre, die katholische Elemente wie Kreuze und Rosenkränze enthalten, werden um Fotos verstorbener Angehöriger herum aufgestellt, zusammen mit vorspanischer Ikonografie wie Catrinas, Alebrijes und Schädeln. Das beste Beispiel für diese Altäre in Europa befindet sich in der Casa de México in Madrid.

Was als Initiative des Personals dieser Einrichtung, die die Verbindung zwischen beiden Kulturen fördert, begann, hat sich inzwischen zu einem vielseitigen Ereignis entwickelt. Jedes Jahr werden etwa 100.000 Menschen angezogen, sodass man seit einiger Zeit einen führenden Vertreter der mexikanischen Kulturindustrie mit der sorgfältigen Gestaltung des Altars beauftragt hat.

Eine Alebrije in Form eines Stiers. María Muñoz Morillo

Wer hat den Altar der Casa de México entworfen?

Was als lokales Projekt unter den Mitarbeitern der Casa de México begann, ist zu einem Projekt geworden, das jedes Jahr von einer wichtigen Persönlichkeit der mexikanischen Kultur entwickelt wird. In diesem Jahr war es der Oscar-prämierte künstlerische Leiter Eugenio Caballero, der an Produktionen wie "Pans Labyrinth" mitgewirkt hat.

Caballero ist einer der engsten Mitarbeiter des preisgekrönten Filmemachers Guillermo del Toro, der "Das Buch des Lebens" (20th Century Fox, 2015) produziert hat, einen Film, der die Tradition des Tages der Toten erklärt. Eugenio Caballeros Inspiration war die Verbindung zwischen Leben und Tod und die Musik des goldenen mexikanischen Kinos. Alle Elemente des Altars wurden aus dem Land der Azteken importiert und brauchten zwei Wochen, um aufgebaut zu werden.

In der mexikanischen Kultur ist das Aufstellen dieser Altäre besonders wichtig, da sie dem Glauben zufolge den Verstorbenen helfen, am 31. Oktober nach Hause zurückzukehren und mit ihren Angehörigen wieder vereint zu sein.

Aus diesem Grund ist es wichtig, ihnen ein Glas Wasser zu geben, um ihren Durst von der langen Reise zu löschen, und alles mit Cempasúchil zu füllen, einer sehr charakteristischen orangefarbenen Blume, die den Weg markiert, den sie gehen müssen.

Details des Altars zum Tag der Toten in der Casa de México in Madrid. María Muñoz Morillo.

Wer den Film "Coco" (Pixar, 2017) gesehen hat, wird mit einigen Blumen vertraut sein, die in der Geschichte vorkommen. Es handelt sich dabei um die Cempasúchil, die wie ein Pfad aus Brotkrumen den Verstorbenen den Weg weisen.

In Spanien ist diese Blume nicht leicht zu finden, in Mexiko schmückt sie die Felder, auf denen sie leicht wächst, mit ihrer auffälligen und charakteristischen orangefarbenen Farbe.

Nach dem präkolumbianischen Glauben mussten die Menschen nach ihrem Tod einen langen Weg in die Unterwelt zurücklegen und dabei alle möglichen Hindernisse überwinden.

Dabei wurden sie von der "cempasúchil" und ihrem "xoloizcuintle" oder "xolos" begleitet, einem haarlosen Hund, der im Land der Azteken beheimatet war und aufgrund seiner historischen Wurzeln auch das Maskottchen von Mexiko-Stadt ist.

Wie sah der Tod bei den Azteken aus?

Wenn jemand starb, opferten sie ihren "xolos" und begruben ihn neben seinem Besitzer, um ihn auf seinem Weg zu begleiten. Wenn Familien heute Bilder ihrer Angehörigen aufstellen, ist es üblich, auch Bilder ihrer Haustiere auf dem Altar zu stellen.

Diese lange Reise endete in der Mitte der Erde, wo das Leben wieder aufersteht … und alles von vorne beginnt.

All dies ist in dem Papel Picado hinter dem Altar der Casa de México zusammengefasst, das eine riesige Wand bedeckt, die nun ein Gleichnis für Leben und Tod in der spanischen und mexikanischen Kultur ist, zwei brüderliche Länder, die sich in diesem Kulturzentrum die Hand geben, wo, wie der Kommunikationsdirektor Rubén Piza sagt, das Ziel darin besteht, "die Bande" zwischen den beiden Ländern zu stärken, die nicht nur eine gemeinsame Sprache haben, sondern auch wichtige kulturelle Verbindungen.