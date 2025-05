"Wir haben Geschichte geschrieben"

WERBUNG

Donald Trump hat sich am Mittwochmorgen sofort zum Sieger der US-Präsidentschaftswahlen erklärt, als Teilergebnisse darauf hindeuteten, dass er drei wichtige Swing States gewinnen würde. "Das war die größte politische Bewegung aller Zeiten", sagte Trump in seiner Siegesrede in der Wahlkampfzentrale in Florida, vor Bekanntgabe des offiziellen Wahlergebnisses.

"Es ist ein großartiger Sieg für das amerikanische Volk, der es uns ermöglichen wird, Amerika wieder großartig zu machen", so Trump unter Verwendung des Slogans seiner ersten Wahlkampagne 2016.

Trump bezeichnete seine zweite Amtszeit als "goldenes Zeitalter" für Amerika und seine Bevölkerung, während die Menge "USA, USA" rief. Er sagte, seine Partei werde dem Land helfen, "zu heilen", und versprach, Amerikas Grenzen zu reparieren, wobei er sagte, er und die republikanische Partei hätten nicht ohne Grund "Geschichte geschrieben".

"Amerika hat uns ein noch nie dagewesenes und starkes Mandat erteilt", erklärte er und wies darauf hin, dass die Republikaner die Kontrolle über den Senat "zurückerobert" hätten.

Die Republikaner haben über Nacht zum ersten Mal seit vier Jahren den US-Senat zurückerobert, was ihnen ein entscheidendes Machtzentrum in Washington und eine führende Rolle bei der Bestätigung des nächsten Kabinetts sowie bei der Besetzung des Obersten Gerichtshofs im Falle einer Vakanz gibt.

An anderer Stelle fügte er hinzu, dass Gott "sein Leben aus einem bestimmten Grund gerettet" habe, womit er sich auf das Attentat auf ihn während einer Kundgebung in Pennsylvania im Juli bezog.

Trump wird hat Pennsylvania, Georgia und North Carolina, drei wichtigen Swing States geholt. Experten hatten zuvor gesagt, dass der Gewinner von Pennsylvania eine 90-prozentige Chance habe, die gesamte Wahl zu gewinnen.

Der Nachrichtensender Fox News prognostizierte einen Sieg Trumps und löste damit in Trumps Hauptquartier in Florida Jubelstürme aus. Andere Nachrichtensender, darunter NBC News, folgten kurz darauf.

Sieg in der Tasche

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban rief am frühen Morgen zum Sieg von Trump auf. "Guten Morgen Ungarn, auf dem Weg zu einem schönen Sieg. It's in the bag."

Führende Mitglieder von Trumps Wahlkampagne schlossen sich diesem Beispiel an und erklärten, dass Trump die Präsidentschaft gewonnen habe, noch bevor sein Sieg in Pennsylvania vorausgesagt wurde.

"Amerika hat gesprochen. Glückwunsch an den 47. Präsidenten", sagte der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy.

Supporters watch returns at a campaign election night watch party for Republican presidential nominee former President Donald Trump at the Palm Beach Convention Center. Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Im Laufe des Abends wurde die Stimmung auf Harris' Wahlparty immer resignierter. Ihr Team kündigte an, dass sie am Abend nicht sprechen werde, während ihre Unterstützer die Feier an der Howard University verließen.

In seiner Rede bedankte sich Trump bei seiner Familie und seiner Frau und lobte Elon Musk in einer Anspielung auf Raketen und den Wirbelsturm in North Carolina.

Er sagte, der Anti-Impf-Verschwörungstheoretiker Robert F. Kennedy Jr. werde "Amerika wieder gesund machen", bestand aber darauf, dass sein Verbündeter "das Öl mir überlassen" solle.

Trump beendete seine Rede, indem er die Größe Amerikas hervorhob und betonte, dass es während seiner Amtszeit keine Kriege gegeben habe.

"Dies ist ein großer Sieg für Demokratie und Freiheit", schloss er.