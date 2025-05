Von Euronews

WERBUNG

Präsident Joe Biden betrat am Donnerstag den Rosengarten des Weißen Hauses, wo Unterstützer, Mitarbeiter und eine Reihe von Pressevertretern warteten. Es ist sein erster Aufritt vor Kameras, seitdem der Wahlsieg von Donald Trump verkündet wurde.

In seiner Rede, die er an einem für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Tag in Washington hielt, lobte Biden "zwei Jahrhunderte des größten Experiments der Selbstverwaltung in der Geschichte der Welt" - und fügte schnell hinzu: "Das ist keine Übertreibung".

In seiner Ansprache an die Nation zeigte sich der scheidende Präsident ruhig und überraschend optimistisch.

"Wir akzeptieren die Wahl, die das Land getroffen hat", sagte er und versprach, seine "gesamte Verwaltung anzuweisen, daran zu arbeiten, einen friedlichen und geordneten Übergang zu gewährleisten".

"Das ist es, was das amerikanische Volk verdient."

Ein Partner im Dienst der Öffentlichkeit

Einen Tag nach der Rede von Vizepräsidentin Kamala Harris an der Howard University in Washington würdigte Biden die demokratische Kandidatin, die im Sommer den Wahlkampf von ihm übernommen hatte.

Er beschrieb ihren Wahlkampf als "inspirierend" und zeigte sich stolz darauf, dass alle etwas zu sehen bekamen, was er schon früh hätte schätzen gelernt: "ihren Charakter".

In seiner sechsminütigen Rede, die von keinerlei Patzern oder Fehltritten geprägt war, nahm der Präsident mehrfach Bezug auf die Integrität der Wahlen und stellte sich selbst seinem Vorgänger - und nun auch seinem Nachfolger - gegenüber.

Biden bedankte sich ausdrücklich bei den Wahlhelfern im ganzen Land, die sich "den Arsch aufgerissen haben und Risiken auf sich genommen haben", nur um ihren Job zu machen, eine Anspielung auf Fälle von Einschüchterung vor allem durch rechtsextreme Gruppen.

Besonders nachdrücklich äußerte sich Biden zu der Integrität der Wahlen.

"Ich hoffe auch, dass wir die Frage nach der Integrität des amerikanischen Wahlsystems aus der Welt schaffen können", sagte er. "Es ist ehrlich, es ist fair, und es ist transparent. Und man kann ihm vertrauen, ob man gewinnt oder verliert".

Gegen Ende seiner Ausführungen schlug Biden einen optimistischen und entschlossenen Ton an und sagte seinen Anhängern: "Denken Sie daran, dass eine Niederlage nicht bedeutet, dass wir besiegt sind."

"Das amerikanische Experiment hat Bestand, und wir werden es schaffen, aber wir müssen engagiert bleiben."

Der Präsident wird sich im Januar 2025 aus der Politik zurückziehen, nachdem er über 50 Jahre lang auf nationaler Ebene tätig war.