Kamala Harris spricht zur Nation, nach Wahlniederlage gegen Trump

WERBUNG

Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich zum ersten Mal seit ihrer Niederlage bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump öffentlich geäußert und der amerikanischen Öffentlichkeit mitgeteilt, dass sie die Wahl gewonnen hat.

Zu den Klängen von Beyonces "Freedom", ihrem Wahlkampfsong, lächelte und winkte Harris einer großen Menschenmenge unter freiem Himmel zu und sagte: "Mein Herz ist heute voll: Voller Dankbarkeit für das Vertrauen, das Sie in mich gesetzt haben".

"Das Ergebnis dieser Wahl ist nicht das, was wir wollten", sagte sie, "nicht das, wofür wir gekämpft haben, nicht das, wofür wir gestimmt haben, aber hört mir zu, wenn ich sage: Das Licht der amerikanischen Verheißung wird immer hell brennen, solange wir niemals aufgeben und solange wir weiter kämpfen."

In vier Bundesstaaten, die noch nicht ausgezählt sind, wird Trump voraussichtlich 292 Stimmen im Wahlleutekollegium erhalten und damit deutlich weniger als die für die Präsidentschaft erforderlichen 270 Stimmen.

Harris' Kampagne hatte in der Wahlnacht eine Siegesfeier an ihrer Alma Mater, der Howard University in Washington, DC, organisiert. Als sich die Ergebnisse immer mehr gegen sie wandten und ein Swing State nach dem anderen für Trump ausfiel, begannen die Leute zu gehen, und die Veranstaltung wurde von ihrem Co-Vorsitzenden abgesagt.

In ihrer Ansprache, die sie im Freien auf dem Howard-Campus hielt, sagte Harris, sie sei "so stolz auf das Rennen, das wir gemacht haben, und stolz auf die Art und Weise, wie wir es gemacht haben", und feierte den "Enthusiasmus und die Freude", die ihre Unterstützer gezeigt hätten, als sie gegen Trump gekämpft hätten.

"Ich weiß, dass die Leute im Moment eine Reihe von Emotionen empfinden und erleben. I get it. Aber wir müssen das Ergebnis akzeptieren."

Einige in der Menge buhten sie aus, als sie beschrieb, wie sie Trump anrief, um ihm mitzuteilen, dass sie beim Übergang zur Präsidentschaft helfen würde. Aber Harris wurde bejubelt, als sie darauf bestand, dass eine friedliche Machtübergabe für das Überleben der Demokratie entscheidend sei.

"Ich gebe diese Wahl zwar zu, aber ich gebe nicht den Kampf auf, der diesen Wahlkampf angetrieben hat: den Kampf für Freiheit, für Chancen, für Fairness und die Würde aller Menschen."

Das Wahlergebnis bedeutet nicht nur, dass Harris in jedem ernsthaft umkämpften Bundesstaat unterlegen war. Es bedeutet auch, dass die Demokraten bei Bevölkerungsgruppen an Boden verloren haben, von denen man lange glaubte, dass sie in ihre Richtung tendieren würden, darunter schwarze Männer und hispanische Amerikaner.

Die Partei verlor auch die Kontrolle über den US-Senat, da sie in wichtigen Rennen, die sie eigentlich gewinnen sollte, unterlegen war. Es steht noch nicht fest, welche Partei das Repräsentantenhaus kontrollieren wird, aber keine der beiden Seiten hat die Chance auf eine satte Mehrheit.

In seiner eigenen Siegesrede in seinem Mar-a-Lago-Resort in Florida hob Trump hervor, wie seine Kampagne alle Widrigkeiten überwunden hatte, um Harris zu besiegen, obwohl die beiden in den Umfragen vor dem Wahltag lange Zeit Kopf an Kopf gelegen hatten.

Trumps Kandidat JD Vance feierte, dass er und Trump von den Wählern ein "beispielloses und starkes Mandat" erhalten hätten, und bezeichnete ihren Sieg als "das größte politische Comeback in der amerikanischen Geschichte".