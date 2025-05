WERBUNG

Äußerst brisante Vorwürfe innerhalb des norwegischen Königshauses: Marius Borg Høiby wurde in Oslo unter der vorläufigen Anklage festgenommen, „Geschlechtsverkehr mit einer Person gehabt zu haben, die bewusstlos oder aus anderen Gründen nicht in der Lage war, sich dem Akt zu widersetzen“.

Høiby wurde am Montagabend laut Polizei gegen 23 Uhr in einem Auto festgenommen und wird derzeit in der zentralen Haftanstalt in Oslo festgehalten. Norwegische Medien berichten, dass er die Vorwürfe bestreitet.

Opfer erstattete nicht selbst Anzeige

Hege Salomon, die Anwältin der Frau, die vergewaltigt worden sein soll, sagte, dass „sie eine schwere Zeit durchmacht“. Sie teilte dem norwegischen Rundfunk NRK mit, dass nicht die Frau, sondern die Polizei den Fall zur Anzeige gebracht habe. Die Frau wurde nicht öffentlich identifiziert.

Was ist der bisher bekannte Hintergrund der Geschichte? Am 4. August reagierten Polizeibeamte auf eine Ruhestörung in der Osloer Innenstadt und nahmen Høiby kurzzeitig fest.

Die Polizei sagte, dass es „eine Beziehung zwischen dem Verdächtigen und dem Opfer“ gab. Er soll laut die Frau am 4. August in einer Wohnung misshandelt haben.

Norwegischen Medienberichten zufolge fand die Polizei ein Messer, das in der Wand im Schlafzimmer der Frau steckte.

Er sah sich damals einer vorläufigen Anklage wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegenüber und wurde wieder freigelassen.

Geständnis: Im Drogenrausch gehandelt

Høiby hatte damals zudem ein Geständnis abgegeben: "Ich habe in einer Wohnung im Alkohol- und Kokainrausch nach einem Streit Körperverletzungen begangen und Gegenstände zerstört."

Die Resultate einer Urinprobe zeigten, dass er nebst Kokain in jener Nacht auch Cannabis und Ecstasy konsumiert hatte.

Verhaftung mit mutmaßlichem Opfer im Auto

Nach Angaben der Polizei befand sich Høiby bei seiner Verhaftung am Montag in einem Auto mit dem mutmaßlichen Opfer des Vorfalls vom August.

Die Polizei teilte außerdem mit, dass der Verdacht im Zusammenhang mit dem Vorfall im August auch auf häusliche Gewalt gerichtet sei.

Zudem wurden weitere vorläufige Anklagen gegen Høiby erhoben, unter anderem wegen Verstoßes gegen mehrere einstweilige Verfügungen und Fahren ohne gültigen Führerschein. Insgesamt betreffen die Fälle vier Frauen und einen Mann. Genaueres ist dazu bisher nicht bekannt.

Der Fall sorgt nicht nur für Schlagzeilen in Norwegen, wo die Royals sehr beliebt sind, sondern auch international.

Borg Høiby, 27, lebt mit dem Königspaar und seinen beiden Kindern, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, zusammen. Er stammt aus einer früheren Beziehung der Prinzessin und gehört zwar zur Königsfamilie, ist aber kein offizielles Mitglied des Königshauses.

Erst vergangene Woche hatte Kronprinz Haakon seinen Stiefsohn persönlich nach London in eine Entzugsklinik gebracht.

Das norwegische Königshaus hat bis dato keinen Kommentar abgegeben.