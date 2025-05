WERBUNG

Die USA rechnen damit, dass Tausende nordkoreanischer Soldaten "bald" in den Kampf gegen die Ukraine eingreifen werden, sagte der Pentagon-Chef am Wochenende.

Lloyd Austin erklärte, etwa 10.000 Soldaten aus Pjöngjang seien vermutlich in der russischen Grenzregion Kursk stationiert, wo sie derzeit "in die russischen Verbände integriert" würden.

"Aufgrund ihrer Ausbildung und der Art und Weise, wie sie in die russischen Verbände integriert wurden, rechne ich fest damit, dass sie bald in den Kampf eingreifen werden", sagte Austin am Montag bei einem Zwischenstopp auf den Fidschi-Inseln.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben nordkoreanische Militärangehörige bereits an Kämpfen gegen die ukrainischen Verteidigungskräfte teilgenommen.

"Es handelt sich zumeist um allgemeine Militäreinheiten, die als die einheimische Bevölkerung des Fernen Ostens getarnt sind", sagte der Generalstabschef der ukrainischen Streitkräfte, Anatolij Barhylevych.

"Sie haben auch die entsprechenden Dokumente und wurden für Operationen im europäischen Sektor ausgebildet", fügte er hinzu.

Auch Südkorea hatte zuvor erklärt, dass nordkoreanische Soldaten in der russischen Region Kursk bereits in Kampfhandlungen verwickelt seien, und fügte hinzu, dass "ihre Verlegung auf die Schlachtfelder am 13. November abgeschlossen" sei.

Nach Angaben Kiews hat Moskau neben den nordkoreanischen Soldaten inzwischen rund 50.000 Soldaten zusammengezogen, um die ukrainischen Streitkräfte nach dem überraschenden Einmarsch aus Russland zu vertreiben.

Einem Bericht der FT zufolge hat Russland auch Hunderte von Söldnern aus dem Jemen rekrutiert, um sich an der Invasion in der Ukraine zu beteiligen. Die FT berichtet, dass ihre Journalisten mit den Rekruten sprachen, denen "lukrative Jobs, hohe Gehälter" und sogar die russische Staatsbürgerschaft versprochen wurden.

Nachdem sie jedoch mithilfe eines mit den Houthi verbundenen Unternehmens in Russland angekommen waren, wurden sie dem Bericht zufolge "gewaltsam in die russische Armee eingegliedert und an die Front in der Ukraine geschickt".