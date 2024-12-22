WERBUNG

Die Ziehung der Weihnachtslotterie findet wie jedes Jahr am 22. Dezember im Teatro Real in Madrid statt. In diesem Jahr 2024 werden insgesamt 2.702 Millionen Euro in einer Ziehung ausgeschüttet , bei der 100.000 Kugeln mit Zahlen von 00000 bis 99.999 in einer Trommel nacheinander gezogen werden, bis alle Kugeln in der Gewinntrommel erfasst sind.

Für die Weihnachtsziehung im Teatro Real in Madrid wurden 193 Millionen Weihnachtslotterielose zum Verkauf angeboten. In diesem Jahr besteht die Ausgabe aus 193 Serien (acht mehr als im letzten Jahr) mit jeweils 100.000 Zahlen und beläuft sich auf 3.860 Millionen Euro, von denen 70 % als Gewinne ausgeschüttet werden. Mit anderen Worten, in diesem Jahr werden bei der Weihnachtsziehung insgesamt 2.702 Millionen Euro an Preisen ausgeschüttet.

Bombos sorteo Lotería Nacional de Navidad RTVE

Geschichte der Weihnachtslotterie

Die Geschichte der Weihnachtslotterie, der beliebtesten Ziehung des Jahres in Spanien, führt uns zurück zu einem der turbulentesten Momente der spanischen Geschichte: dem Unabhängigkeitskrieg gegen die napoleonische Besatzung. Im Jahr 1812, als Spanien um seine Freiheit kämpfte, kam der Minister Ciriaco González Carvajal auf eine innovative Idee, um Geldmittel zu beschaffen, ohne die Steuerlast für die vom Krieg bereits schwer gezeichnete Bevölkerung zu erhöhen. So entstand in Cádiz, der letzten Bastion des spanischen Widerstands, die erste Tombola, die den Grundstein für das legte, was wir heute als Weihnachtslotterie kennen.

Im Laufe der folgenden Jahrzehnte durchlief diese Verlosung eine faszinierende Entwicklung. Zunächst war sie einfach eine der regelmäßigen Ziehungen, die das ganze Jahr über stattfanden. Durch das Zusammentreffen mit der Weihnachtszeit entstand jedoch eine besondere Bindung der Bevölkerung. Die Menschen begannen, die Verlosung nicht nur als eine Möglichkeit zu sehen, Geld zu bekommen, sondern auch als eine Möglichkeit, ihre Hoffnungen und Träume mit ihren Lieben während der Weihnachtszeit zu teilen.

Einzigartiges soziales Phänomen in der Welt mit großen wirtschaftlichen Auswirkungen

Was die Weihnachtslotterie wirklich besonders macht, ist ihre Fähigkeit, Momente der Zusammengehörigkeit und der gemeinsamen Hoffnung zu schaffen. In den Wochen vor der Ziehung werden die Lotterieverwaltungen zu Treffpunkten, wo Träume und Hoffnungen geteilt werden. Die Menschen kaufen ihre Lose in Gruppen und knüpfen so besondere Bande zu Familie, Freunden und Kollegen. Diese Praxis, das Glück zu teilen, hat zu denkwürdigen Geschichten geführt, in denen ganze Dörfer den Jackpot geknackt haben.

Das wirtschaftliche Ausmaß der Lotterie ist beeindruckend. Jedes Jahr werden Millionen von Losen zu je 20 Euro in Umlauf gebracht, die eine wichtige Einnahmequelle für den Staat darstellen.

Die Kinder von San Ildefonso: Stimmen des Glücks

Eines der liebenswertesten und charakteristischsten Elemente dieser Lotterie ist die Teilnahme der Kinder der Schule San Ildefonso. Diese Tradition, die auf die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgeht, hat ihren Ursprung in der Sozialarbeit der Einrichtung, die Waisen und verlassene Kinder aufnahm. Die Klarheit ihrer Stimmen beim Singen der Zahlen und Preise ist in ganz Spanien zum charakteristischen Soundtrack des Morgens des 22. Dezember geworden.

Die Schatzkammer, der große Gewinner

Alle Gewinne über 40.000 Euro müssen an das Finanzamt abgeführt werden, das 20 % der Gewinnsumme einbehält. Wenn Sie also ein Zehntel eines Lottoscheins mit dem Gordo, also 400.000 Euro, gewonnen haben. Sie würden die ersten 40.000 Euro erhalten und dann 80 % der restlichen 360.000 Euro, also: 40.000 + 288.000 Euro, also 328.000 Euro.

Die Steuerbehörden behalten:

72.000 Euro von jedem gewinnenden Gordo-Lottoschein

von jedem gewinnenden 17.000 Euro für jedes gewonnene Zehntel des zweiten Preises

für jedes gewonnene Zehntel des 2.000 Euro für jedes gewonnene Zehntel des dritten Preises.

Die Gewinne können bis zum 22. März 2025 abgeholt werden, danach sind sie nicht mehr gültig.

Wie kann man überprüfen, ob man den Jackpot der Nationallotterie 2024 gewonnen hat?

Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu überprüfen, aber der offizielle Weg ist entweder der Gang zu einer Lotterieannahmestelle oder die Verwendung des offiziellen Prüfprogramms, das auf der Website loteriasyapuestasdelestado.com zu finden ist . Herzlichen Glückwunsch an die glücklichen Gewinner und, wie man so schön sagt, mögen Sie sich zumindest einer guten Gesundheit erfreuen, wenn Sie keinen Gewinnschein haben.