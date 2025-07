WERBUNG

US-Präsident Joe Biden hat am Freitag die geplante Übernahme des in Pittsburgh ansässigen Stahlunternehmens US Steel durch das japanische Unternehmen Nippon Steel im Wert von fast 15 Mrd. USD blockiert und damit ein Versprechen eingelöst, das er im Wahlkampf gegeben hatte.

"Wir brauchen große US-Unternehmen, die den größten Teil der US-Stahlerzeugungskapazität repräsentieren, um weiterhin den Kampf für die nationalen Interessen Amerikas zu führen", sagte Biden in einer Erklärung.

Eine Quelle innerhalb der japanischen Regierung teilte Euronews exklusiv mit, dass "Nippon Steel erklärt hat, dass diese Übernahme ein Versuch für japanische und US-amerikanische Stahlunternehmen ist, fortschrittliche Technologien zu kombinieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, und dass sie dazu beitragen wird, die Stahlproduktionskapazität und die Beschäftigung in den USA zu erhalten".

Die Quelle verwies auch auf den Aufwärtstrend bei den Investitionen aus Japan in die USA sowie auf "starke Bedenken" der Geschäftswelt beider Länder, insbesondere des japanischen Industriesektors, über künftige Investitionen zwischen Japan und den USA.

"Es ist bedauerlich, dass diese Entscheidung aufgrund von nationalen Sicherheitsbedenken getroffen wurde", fügte die Regierungsquelle hinzu und forderte die US-Regierung auf, mit ihrem Partner zusammenzuarbeiten, um die Probleme zu lösen.

Gegenreaktion von Nippon Steel und US Steel

Sowohl Nippon Steel als auch US Steel verurteilten die Entscheidung und gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der es hieß, Bidens Schritt stelle einen klaren Verstoß gegen ein ordnungsgemäßes Verfahren und das Gesetz dar, und das Verfahren sei "manipuliert" worden, um seine politische Agenda voranzutreiben.

In der gemeinsamen Erklärung der beiden Unternehmen heißt es weiter, Biden habe keine glaubwürdigen Beweise dafür angeführt, dass das Geschäft ein Problem für die nationale Sicherheit darstelle, und er deutete rechtliche Schritte an: "Uns bleibt keine andere Wahl, als alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Rechte zu schützen.

Bidens Entscheidung erfolgte, nachdem der Ausschuss für ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten (CFIUS) im vergangenen Monat keinen Konsens über die möglichen nationalen Sicherheitsrisiken des Geschäfts erzielen konnte und Biden einen lang erwarteten Bericht über die Fusion vorlegte. Er hatte 15 Tage Zeit, um eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Die Entscheidung kommt nur wenige Wochen vor dem Ausscheiden des demokratischen Präsidenten aus dem Amt und könnte die Beziehungen zwischen den USA und Japan beeinträchtigen, das Amerikas größter Verbündeter in Asien und der größte ausländische Gläubiger der USA ist.

In ihrer Erklärung erklärten die beiden Stahlunternehmen, es sei "schockierend - und zutiefst beunruhigend", dass die USA eine Transaktion ablehnen, die den Interessen der USA zugute kommt, und "einen Verbündeten wie Japan auf diese Weise behandeln".

"Leider sendet dies eine abschreckende Botschaft an jedes Unternehmen mit Sitz in einem mit den USA verbündeten Land, das bedeutende Investitionen in den Vereinigten Staaten in Erwägung zieht", so die Unternehmen.

Eine Reihe von Konservativen und Wirtschaftsverbänden wie die US-Kammer hatten das Geschäft öffentlich unterstützt, als Nippon Steel begann, einige Mitglieder der Stahlarbeitergewerkschaft und Bürgermeister in der Nähe seiner Hochöfen für sich zu gewinnen.

Nach Angaben der World Steel Association war Nippon Steel im Jahr 2023 der viertgrößte Stahlproduzent der Welt. US Steel lag auf Platz 24.