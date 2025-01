Südkorea: Haftbefehl gegen Yoon an die Polizei übergeben

Anhänger des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol nehmen an einer Kundgebung gegen sein Amtsenthebungsverfahren in der Nähe der Präsidentenresidenz in Seoul teil, 6. Januar 2025 - Copyright Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Copyright Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.