Die Zeremonie für das Staatsbegräbnis des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter in Washington ist beendet. An dem Gottesdienst in der Kathedrale der Heiligen Peter und Paul nahmen fünf US-Präsidenten teil: der scheidende Präsident Joe Biden in Begleitung seiner Frau Jill, der designierte Präsident Donald Trump mit seiner Frau Melania, der ehemalige Präsident Barack Obama, der ehemalige Präsident Bill Clinton mit seiner Frau und ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton und der ehemalige Präsident George W. Bush mit seiner Frau Laura.

Auch Vizepräsidentin Kamala Harris, die von ihrem Mann begleitet wurde, sowie die ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore und Mike Pence nahmen an der Beerdigung teil. Nach der Überführung zum Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews in Maryland wird Carters Leichnam nach Georgia geflogen und in seiner Heimatstadt Plains beigesetzt.

Carter und die Stärke seines Charakters

Während des Gottesdienstes lobte Biden in seiner Rede vor allem die „Charakterstärke“ Carters. Der Präsident erinnerte an seine Zeit als Senator des Bundesstaates Delaware und betonte, dass er Carters Kandidatur für das Weiße Haus von Anfang an gerade wegen der Stärke und Integrität seines Charakters unterstützt habe. Der US-Präsident warnte vor „Hass“ und „Machtmissbrauch“, ohne jedoch Trump zu erwähnen.

Joe Biden berührt den in die amerikanische Flagge gehüllten Sarg von Carter Haiyun Jiang/Haiyun Jiang

Große Emotionen bei der Aufführung von „Amazing Grace“ und „Imagine“ während der Zeremonie.

An Spannung mangelte es nicht: Die Frau des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence, Karen, weigerte sich, Trump die Hand zu geben. Vor vier Jahren hatte der damalige Präsident ihren Mann angegriffen und nicht Partei ergriffen, als „die Rebellen vom 6. Januar“ Parolen riefen, um ihn hängen zu sehen. Selbst der Vizepräsident und seine Wahlkampfgegnerin Kamala Harris mieden ihn bei der Ankunft in der National Cathedral in Washington.

Donald Trump spricht während der Zeremonie zu Barack Obama Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Steve Ford, der Sohn des verstorbenen Präsidenten Gerald Ford, verlas die Rede, die sein Vater für den vor ihm verstorbenen Carter vorbereitet hatte.

Carter wird in Plains neben seiner Frau Rosalynn ruhen, die 77 Jahre lang mit ihm verheiratet war und im Herbst 2023 im Alter von 96 Jahren verstarb.