Studentin nach Messerstecherei in slowakischer Schule mit zwei Toten inhaftiert

Am Donnerstag wurden in einer Schule im Norden der Slowakei zwei Menschen getötet und einer verletzt, nachdem ein Schüler einen Lehrer und zwei Mitschüler niedergestochen hatte, wie die Behörden mitteilten.

Die Messerstiche ereigneten sich in Spisska Stara Ves, einer Stadt mit 17.000 Einwohnern an der Grenze zu Polen, so der slowakische Rettungsdienst.

Der Tatverdächtige, ein 18-jähriger Schüler, floh nach dem Angriff vom Tatort, wurde aber kurze Zeit später festgenommen, so die Behörden.

Lokale Medien berichteten, dass auch der stellvertretende Leiter der Schule unter den Opfern sei.

Wie der slowakische Fernsehsender TA3 berichtete, waren mehrere Rettungskräfte vor Ort. Weitere Einzelheiten waren nicht unmittelbar verfügbar.

Innenminister Matúš Šutaj Eštok und Bildungsminister Tomáš Drucker reisten am Donnerstag in die Stadt, um den Angehörigen der Opfer ihr Beileid auszusprechen.

Drucker sagte, er werde sich dafür einsetzen, Schüler und Lehrer vor ähnlichen Angriffen zu schützen.

Staatspräsident Peter Pellegrini bezeichnete den Anschlag als "eine echte Tragödie" und sprach den Angehörigen gemeinsam mit Premierminister Robert Fico sein Beileid aus.

"Kein Problem der Welt kann mit einem Messer oder einer anderen Waffe gelöst werden", sagte Pellegrini.

Derartige Angriffe sind in der Slowakei selten, obwohl es in den letzten Jahren einige ähnliche Vorfälle gab.

Im Jahr 2020 überfiel ein 22-jähriger ehemaliger Schüler eine Schule in der Stadt Vrutky, tötete den stellvertretenden Direktor des Gymnasiums und verletzte fünf Personen, darunter zwei Schüler. Im Jahr 2022 überfiel und verletzte ein Gymnasiast eine Schülerin in einer Schule in Novaky.