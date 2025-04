Krieg in Gaza: Geiselfreilassung in letzter Minute vereinbart

WERBUNG

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erklärt, dass eine Einigung über die Rückgabe der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln erzielt worden ist.

Netanjahu kündigte an, er werde im Laufe des Freitags das Sicherheitskabinett und anschließend die Regierung einberufen, um das lang erwartete Abkommen zu billigen.

Das Abkommen sieht eine Unterbrechung der Kämpfe im Gazastreifen und die Freilassung Dutzender Geiseln vor, im Austausch gegen palästinensische Gefangene.

Das Abkommen würde es Hunderttausenden von vertriebenen Palästinensern ermöglichen, in ihr zu Hause im Gazastreifen zurückzukehren.

Netanjahu teilte mit, dass er eine Sondereinheit beauftragt habe, sich auf den Empfang der aus dem Gazastreifen zurückkehrenden Geiseln vorzubereiten, und dass deren Familien über die erzielte Einigung informiert worden seien.

Israel hatte die Abstimmung über den Waffenstillstand am Donnerstag zunächst verschoben und einen Streit mit der Hamas für die Verzögerung der Zustimmung verantwortlich gemacht.

Israelis tragen vorgetäuschte Särge, die den Preis symbolisieren sollen, den Israel für die Zustimmung zu einem Waffenstillstand mit der Hamas zahlen wird, 16. Januar, 2025 Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Netanjahus Büro beschuldigte die Hamas, Teile des Abkommens nicht eingehalten zu haben, um weitere Zugeständnisse zu erreichen.

In einem Briefing am Donnerstag sagte der israelische Regierungssprecher David Mencer, die neuen Forderungen der Hamas beträfen die Stationierung israelischer Streitkräfte im Philadelphi-Korridor, dem schmalen Streifen an der Grenze zu Ägypten, den israelische Truppen im Mai erobert hatten.

Izzat al-Rishq, ein ranghoher Hamas-Beamter, wies die Behauptungen zurück und erklärte, die militante Gruppe halte sich an die von den Vermittlern angekündigte Waffenstillstandsvereinbarung.

Das Waffenstillstandsabkommen stößt bei Netanjahus ultrarechten Koalitionspartnern, auf die er angewiesen ist, um an der Macht zu bleiben, auf heftigen Widerstand.

Angehörige und Freunde von Menschen, die von der Hamas getötet oder entführt wurden, Tel Aviv, 15. Januar 2025. Oded Balilty/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Am Donnerstag drohte Israels strenggläubiger Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, mit dem Austritt aus der Regierung, falls Israel der Waffenruhe zustimmt.

Nach Netanjahus jüngster Ankündigung gab Ben-Gvir keinen unmittelbaren Kommentar ab.

Der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty rief Israel und die Hamas in einem Exklusivinterview mit der Associated Press am Donnerstag dazu auf, einen Waffenstillstandsplan für den Gazastreifen "ohne jede Verzögerung" umzusetzen.

Ägypten ist seit Jahren ein wichtiger Vermittler zwischen den beiden verfeindeten Parteien und ein führender Akteur bei den laufenden Waffenstillstandsverhandlungen.

Sicherheitskabinett und Regierung müssen Abkommen erst billigen

Das am Mittwoch angekündigte Abkommen würde die Kämpfe unterbrechen.

Es kann jedoch erst umgesetzt werden, wenn es sowohl vom Sicherheitskabinett als auch von der Regierung gebilligt wurde.

Die Hamas löste den Krieg mit ihrem grenzüberschreitenden Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 aus, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und 250 weitere als Geiseln genommen wurden.

Israel reagierte mit einer verheerenden Offensive, der nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden über 46.000 Palästinenser zum Opfer fielen, wobei nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterschieden wird.

Eine Frau geht in einem Zeltlager für vertriebene Palästinenser in Deir al-Balah spazieren, 16. Januar, 2025. Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Die Militärkampagne hat weite Teile des Gazastreifens dem Erdboden gleichgemacht und rund 90 % der 2,3 Millionen Einwohner aus ihren Häusern vertrieben.

Hunderttausende kämpfen mit Hunger und Krankheiten in armseligen Zeltlagern an der Küste.