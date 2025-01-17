Skandal um die britischen "Grooming Gangs": Warum kocht er wieder hoch?

Weniger als ein Jahr, nachdem sie mit einer überwältigenden Mehrheit an die Macht gekommen ist, kämpft die Mitte-Links-Labour-Regierung in Großbritannien mit diversen politischen Querelen. Und dank der jüngsten Interventionen von X-Eigentümer Elon Musk ist eine weitere hinzugekommen.

Premierminister Keir Starmer muss ich mit dem Wiederaufleben eines langjährigen Skandals auseinandersetzen. Über zwei Jahrzehnte hatten organisierte Banden Hunderte schutzbedürftige jungen Frauen und Mädchen sexuell ausgebeutet.

Diese so genannten "Grooming Gangs" operierten einige Jahre lang getrennt in mehreren britischen Städten, bevor ihre Aktivitäten Anfang der 2010er Jahre ans Licht kamen.

Die meisten Opfer waren weiblich, viele von ihnen waren minderjährig, und viele lebten in staatlichen Kinderheimen oder waren den örtlichen Sozialdiensten bereits bekannt, während sie - manchmal über Jahre hinweg - ausgebeutet wurden.

Es stellte sich schnell heraus, dass viele Gruppen den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zumindest teilweise schon seit einiger Zeit bekannt waren, bevor ihre Mitglieder mit zahlreichen Strafanzeigen konfrontiert wurden. Dutzende von Männern in verschiedenen Städten wurden verhaftet, vor Gericht gestellt und für ihre Taten ins Gefängnis gesteckt.

Während der Skandal mehr als ein Jahrzehnt lang immer mehr in den Hintergrund geriet, kam er in den vergangenen Wochen wieder an die Oberfläche. Es wurde bekannt, dass die Ministerin für Sicherheitsfragen, Jess Phillips, ein Ersuchen des Stadtrats von Oldham abgelehnt hatte, eine nationale Untersuchung zu diesem Thema einzuleiten. Stattdessen sagte sie, der Stadtrat solle selbst eine lokale Untersuchung durchführen.

Das löste eine landesweite Debatte aus und erregte internationale Aufmerksamkeit, unter anderem von Elon Musk. Der Tech-Milliardär scheint neuerdings die britische Politik aufmerksam zu verfolgen und kommentiert die Probleme des Landes mit der Integration gerne in seinen Tweets.

Während sich die Opposition auf das Thema stürzte, kündigte die Regierung an, ein nationales Gremium einzurichten, um die Opfer von Grooming anzuhören. Ministerin Phillips sagte, dass sie den Zeugen zuhören wird, wenn die Opposition eine nationale Untersuchung mit der gesetzlichen Befugnis fordert, die Zeugen zum Erscheinen zwingt.

Jahrzehnte des Missbrauchs

Zu den schlimmsten Fällen gehörten Banden, die in den nördlichen Städten Rotherham und Rochdale operierten, aber in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten wurden landesweit in zahlreichen Städten weitere Fälle aufgedeckt: Oldham, Oxford, Telford, Peterborough und einige andere. Minister und Mitglieder der Opposition haben eingeräumt, dass ähnliche Banden möglicherweise immer noch aktiv sind.

Der Fall Rotherham hat sich aufgrund seines Ausmaßes und der öffentlichen Untersuchung von Alexis Jay, einer Professorin für Sozialarbeit, besonders tief in das nationale Gedächtnis eingebrannt.

In ihrem 2014 veröffentlichten, von der Regierung in Auftrag gegebenen Bericht wurde detailliert beschrieben, wie eine organisierte Bande, die in der Stadt aktiv war, Mädchen im Alter von 11 Jahren missbrauchte, sie durch zahlreiche Städte schleuste und sie manchmal in Taxis aus Kinderheimen abholte.

Die Gesamtzahl der Minderjährigen, die an den verschiedenen Orten, an denen die Banden aufgedeckt wurden, missbraucht wurden, geht nach Schätzungen der Behörden in die Tausende. Einige Gruppen sollen über Jahrzehnte hinweg tätig gewesen sein.

Schlimmer noch: Jay und andere, die Untersuchungen gemacht haben, stellten fest, dass viele Menschen, die mit den ausgebeuteten Kindern arbeiteten, Bedenken geäußert hatte. Aber es scheint ein Muster zu geben, dass die Polizei und leitende Angestellte ihre Warnungen nicht beachtet oder einfach ignoriert hatten.

Untergemeinschaften innerhalb dieser Länder

Als einige der schlimmsten Fälle an die Öffentlichkeit kamen - in vielen Fällen dank der Bemühungen von Opfern, Whistleblowern und Enthüllungsjournalisten und nicht der Strafverfolgungsbehörden - konzentrierte sich die öffentliche Empörung auf die Tatsache, dass die Täter in mehreren Fällen pakistanischstämmige Männer waren. Und weil der Skandal wieder auf der Nachrichtenagenda steht, ist auch dieses Thema wieder aufgeflammt.

In einem vom Innenministerium im Jahr 2020 veröffentlichten Bericht über gruppenbasierte sexuelle Ausbeutung von Kindern wird klargestellt, dass die organisierten Gruppen, die diese Art von Missbrauch begehen, nach den vorliegenden Erkenntnissen "aus unterschiedlichen Milieus stammen, wobei jede Gruppe ethnisch weitgehend homogen ist", und dass die an dem Phänomen insgesamt beteiligten Personen "überwiegend weiß" sind.

Die Oppositionsführerin Kemi Badenoch, die im vergangenen Jahr an die Spitze der Konservativen Partei gewählt wurde, hat vor allem auf den Migrationshintergrund der Täter im Grooming-Skandal abgestellt.

Conservative Party leader Kemi Badenoch. Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Es gibt ein systematisches Verhaltensmuster, das nicht nur von einem Land ausgeht, sondern von Teilgemeinschaften innerhalb dieser Länder", sagte sie dem rechtsgerichteten Fernsehsender GB News in einem Interview über den Grooming-Skandal.

"Menschen mit einem bestimmten Hintergrund, einem bestimmten Klassenhintergrund, einem Arbeitshintergrund ... einem sehr, sehr armen Hintergrund, sehr ländlich, fast abgeschnitten von den Herkunftsländern, in denen sie vielleicht waren, sie sind nicht unbedingt die erste Generation."

Badenoch räumte ein, dass auch das Versäumnis des Staates, die gefährdeten Kinder, die missbraucht wurden, zu schützen, von Bedeutung war. Der Missbrauch wurden den Behörden wiederholt gemeldet.

Sie erklärte, dass die Täter quasi straffrei agieren könnten, im Gegensatz zu den Strafen, die ihnen in ihren Heimatländern drohten (auch wenn sie einräumte, dass viele der Täter, die verhaftet wurden, keine Einwanderer waren).

"Es gibt Orte, an denen, wenn Menschen sich so verhalten, ein Mob auftaucht und ihre Häuser niederbrennt, und dann wissen sie, dass sie so etwas nicht tun können", sagte sie.

Die Äußerungen Badenochs wurden von verschiedenen Abgeordneten anderer Parteien verurteilt. Einige Labour-Politiker sagen allerdings, dass die Angst, als rassistisch abgestempelt zu werden, ein Tabu geschaffen habe. Es gebe ein spezifisches Problem mit einer Gruppe von Männern pakistanischer Abstammung, die an sexueller Ausbeutung beteiligt sind.

Zu ihnen gehört Sarah Champion, die seit 2012 die Labour-Abgeordnete für Rotherham ist. Im Jahr 2017 wurde sie weithin kritisiert, weil sie einen Meinungsartikel für eine Boulevardzeitung geschrieben hatte, in dem sie erklärte: "Großbritannien hat ein Problem mit britischen pakistanischen Männern, die weiße Mädchen vergewaltigen und ausbeuten.

"Ich habe es gesagt. Macht mich das zu einer Rassistin? Oder bin ich nur bereit, dieses entsetzliche Problem als das zu benennen, was es ist?" Champion sagte damals, der Artikel sei redigiert worden, um Nuancen aus ihrer Argumentation zu entfernen, aber sie wurde von vielen in ihrer Partei wegen dieses Themas gemieden.

Sie bleibt jedoch Abgeordnete und hat sich nun den parteiübergreifenden Forderungen nach einer neuen Untersuchung angeschlossen. Sie sagte, sie spreche sich für die Idee aus, weil nur eine umfassende nationale Untersuchung "das Vertrauen in unsere Schutzsysteme wiederherstellen" könne.

Dimensionen des Rassismus

Die Einmischung von Musk in die Geschichte kam nicht aus heiterem Himmel. Wie viele Vertreter der amerikanischen und internationalen extremen Rechten hat sich auch der X-Besitzer und Vorzeigemann des designierten US-Präsidenten Donald Trump in letzter Zeit auf die Präsenz von Muslimen in Europa und insbesondere im Vereinigten Königreich fixiert.

Er, Trump und der designierte US-Vizepräsident J.D. Vance haben sich alle an der Tatsache gestört, dass London einen muslimischen Bürgermeister hat, den Labour-Politiker Sadiq Khan. Als die Labour-Partei im vergangenen Sommer eine Regierung bildete, erklärte Vance auf einer Konferenz rechtsextremer Denker und Politiker, das Vereinigte Königreich sei nun das "erste wirklich islamisierte Land", das über Atomwaffen verfüge.

Das Thema der "Unterwanderung" durch Muslime hat in der britischen Rechten eine lange Geschichte, die besonders in den Jahren des "Kriegs gegen den Terror" anstieg und dann wieder in den Vordergrund rückte, als der Skandal um die "Grooming Gangs" bekannt wurde.

Und da die Tory-Partei in den vergangenen Jahren eine immer extremere Anti-Immigrationsrhetorik an den Tag gelegt hat, um die Wähler des rechten Flügels bei der Stange zu halten, haben ihre Hardliner vor allem Muslime und Menschen aus überwiegend muslimischen Ländern als Bedrohung für die britische Gesellschaft bezeichnet.

Nicht jeder in und um die Partei herum vertritt diese Ansichten. Zu denjenigen, die diese Ansichten teilen, gehört der Schattenjustizminister Robert Jenrick, den Badenoch bei der diesjährigen Wahl zum Parteivorsitzenden besiegte und der mit seinen jüngsten Äußerungen zum Grooming-Skandal einen Feuersturm in der Partei entfacht hat.

"Diese entsetzliche Affäre ist der letzte Nagel im Sarg für die Liberalen, die sich immer noch an das Argument klammern, Großbritannien sei eine Erfolgsgeschichte der Integration", sagte Jenrick auf X. "Der Skandal begann mit dem Beginn der Massenmigration. Der Import von Hunderttausenden von Menschen aus fremden Kulturen, die eine mittelalterliche Einstellung zu Frauen haben, hat uns hierher gebracht."

Seine Äußerungen waren sofort umstritten, und anonyme Quellen innerhalb der Partei teilten britischen Zeitungen schnell mit, dass sie inakzeptablen seien. Aber der Anreiz für die Konservativen, sich weiterhin auf den rassistischen Aspekt der Geschichte zu konzentrieren, ist groß.

Musk auf X: "Ein Bürgerkrieg ist unvermeidlich"

Die Konservativen, die das Vereinigte Königreich bis zum letzten Sommer 14 Jahre lang regiert haben, sind in letzter Zeit in den Umfragen hinter Nigel Farages rechtsextremer Reform UK zurückgefallen - ein einst unvorstellbarer Zustand, der nur wenige Monate eintrat, nachdem Farage die Fake News verbreietet hatt, ein Asylbewerber habe in der Stadt Southport mehrere Kinder erstochen.

Er war einer von mehreren prominenten Rechten, die weithin beschuldigt wurden, organisierte rassistische Gewalt in mehreren Gebieten zu dulden und sogar anzuheizen, was zu Hunderten von Verhaftungen führte.

Zum Zeitpunkt dieses Ausbruchs kommentierte Musk selbst die Gewalt auf X und antwortete einem Nutzer, der die Gewalt auf die Migration zurückführte, mit den Worten: "Ein Bürgerkrieg ist unvermeidlich".

In der Frage der Grooming Gangs greift Musk die Regierung hart an und beschuldigt sie nicht nur der Nachlässigkeit, sondern auch der bewussten Vertuschung des Ausmaßes des Problems.

Reform UK leader Nigel Farage. Jonathan Brady/AP

Er hat auch gesagt, dass eine nationale Untersuchung sich direkt auf die ethnische und nationale Identität der Täter konzentrieren sollte.

"Was wir brauchen und was [die Opfer] fordern, ist ein Gewehrschuss: diese Untersuchung - eine Untersuchung, die speziell untersucht, in welchem Ausmaß Banden pakistanischer Männer junge weiße Mädchen vergewaltigt haben", sagte er während einer Debatte im Unterhaus. "Denn letztlich, so scheint es mir, steckt ein tiefes rassistisches Element hinter den Ereignissen.

In derselben Debatte ging Rupert Lowe, ein Kollege von Farage bei Reform UK, noch viel weiter, indem er eine grausame und gewalttätige Sprache benutzte, als er forderte, dass alle pakistanischen Visa von der britischen Regierung verweigert werden sollten, bis die Angelegenheit vollständig untersucht sei.

"Die Massenvergewaltigung junger, weißer Mädchen aus der Arbeiterklasse durch pakistanische Vergewaltigerbanden ist ein Schandfleck für unser Land", sagte er. "Hier geht es nicht um Elon Musk. Es geht nicht um einen Zug der extremen Rechten. Hier geht es um die Opfer und darum, dass den verantwortlichen Dämonen schnell und brutal Gerechtigkeit widerfährt."

Doch trotz Lowes Behauptungen lässt sich nicht vermeiden, dass Musks jüngste Interventionen Farage gestärkt, den Grooming-Gangs-Skandal wieder aufleben lassen und der britischen Rechten einen neuen Knüppel in die Hand gegeben haben, mit dem sie auf Starmers angeschlagene Labour-Regierung einprügeln kann - obwohl die schlimmsten Folgen des Skandals ursprünglich unter den Konservativen auftraten.