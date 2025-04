Von euronews

Ein Bundesrichter hat die Anordnung von US-Präsident Donald Trump vorübergehend ausgesetzt, die vorsieht, daß Kinder illegaler Einwanderer nicht die US-Staatsbürgerschaft erhalten. Sie wurde zusammen mit einer Reihe anderer Anordnungen am Tag der Amtseinführung unterzeichnet.

Trumps Regierung argumentiert, dass in den Vereinigten Staaten geborene Kinder von Eltern, die keine Staatsbürger sind, nicht der US-Gerichtsbarkeit unterliegen.

Richter John Coughenour vom US-Bezirksgericht für den Westen des Bundesstaates Washington bezeichnete die Anordnung als "so eklatant verfassungswidrig", dass er sie für 14 Tage blockierte.

Mehrere Bundesstaaten hatten gegen die Anordnung geklagt. Deshalb wurde begrüßt, dass die Anordnung ausgesetzt wurde.

Nick Brown, Generalstaatsanwalt des Staates Washington: "Das ist ziemlich einfach. Dies wurde ausdrücklich vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten und vom Kongress festgelegt, und mehrere Exekutivorgane haben sich das angesehen und zugestimmt. Daher war ich nicht überrascht, als Richter Coughenour die Absurdität der Anordnung und die Absurdität der Aktion des Präsidenten zurückwies."

Einwanderungsanwälte glauben, dass Trump das Recht auf die US-Staatsbürgerschaft durch Geburt in den USA abschaffen will, um illegale Einwanderer abzuschrecken.

Sie vermuten, es wird keinen Einfluss auf die Einwanderung haben.

Julia Gelatt, Migrant Policy Institute, Associate Director, U.S. Immigration Policy Program: "Es gibt so viele wirtschaftliche Möglichkeiten und Freiheiten in den Vereinigten Staaten, dass dies ein Anziehungspunkt für Einwanderer auf der ganzen Welt ist, die sich für ihre Kinder ein besseres Leben in den Vereinigten Staaten erhoffen, unabhängig davon, ob diese Kinder in den Vereinigten Staaten leben oder nicht.Ich bin mir nicht sicher, ob das Recht auf Staatsbürgerschaft für viele Menschen eine große Rolle spielt, wenn sie sich für eine Auswanderung entscheiden".

US-Präsident Donald Trump will die Entscheidung des Richters anfechten.

"Natürlich werden wir Berufung einlegen. Sie haben es einem bestimmten Richter in Seattle vorgelegt, schätze ich, richtig? Und bei diesem Richter gibt es nicht überraschendes", meinte Trump.

Eine Änderung der Verfasung ist ein sehr langwiriger Prozess.

Im 14. Zusatzartikel zur Verfassung heißt es: "Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren sind, sind Bürger der Vereinigten Staaten "

Sollte die Entscheidung des Bezirksgerichts im Staat Washington, Trumps Verordnung als verfassungswidrig anzusehen, aufrecht erhalten bleiben, könnte Trump seine Vorstellungen nur über eine Änderung der US-Verfassung, nicht aber durch eine einfache Rechtsverordnung erreichen.

Jede Verfassungsänderung in den Vereinigten Staaten muss von drei Vierteln aller Bundesstaaten gebilligt und dann von zwei Dritteln der beiden Kammern des Kongresses, dem Repräsentantenhaus und dem Senat, genehmigt werden.