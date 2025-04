Trump in Davos: In den USA investieren oder Zölle zahlen

Von Euronews mit AP

In seiner Rede in Davos am Donnerstag hat US-Präsident Donald Trump den wichtigsten Entscheidungsträgern der Welt niedrigere Steuern versprochen, wenn sie ihre Produktion in die USA verlagern, und drohte mit Zöllen, wenn sie dies nicht tun.

Per Videoübertragung aus dem Weißen Haus berichtete Trump auf dem jährlichen Gipfel in der Schweiz an seinem dritten vollen Tag im Amt über die zahlreichen Durchführungsmaßnahmen, die er seit seiner Vereidigung unterzeichnet hatte. Er sagte, er habe vom amerikanischen Volk einen "massiven Auftrag" erhalten, Veränderungen herbeizuführen.

Dann kam das Zuckerbrot und die Peitsche.

"Stellen Sie Ihr Produkt in Amerika her, und wir werden Ihnen die niedrigsten Steuern der Welt zahlen", sagte Trump.

"Aber wenn Sie Ihr Produkt nicht in Amerika herstellen, was Ihr Vorrecht ist, dann werden Sie ganz einfach einen Zoll zahlen müssen - in unterschiedlicher Höhe - aber einen Zoll, der Hunderte Milliarden Dollar und sogar Billionen Dollar in unsere Staatskasse fließen lassen wird, um unsere Wirtschaft zu stärken und die Schulden unter der Trump-Regierung abzubauen."

Experten haben darauf hingewiesen, dass Zölle, die auf eingehende Waren und Dienstleistungen erhoben werden, hauptsächlich vom Endverbraucher getragen werden. In Trumps Fall würde die Verhängung von Zöllen auf Waren aus Europa und dem Rest der Welt statt die Schulden abzubauen, die Kaufkraft im eigenen Land und die US-Wirtschaft schädigen, sagen sie.

Trump, der am Mittwoch mit dem saudi-arabischen Kronprinzen sprach, sagte den Anwesenden in Davos auch, dass das Königreich 600 Milliarden Dollar (575,6 Milliarden Euro) in die USA investieren wolle. Trump sagte weiter, dass er den Kronprinzen Mohammed bin Salman bitten werde, diesen Betrag auf 1 Billion Dollar (959 Milliarden Euro) zu erhöhen - eine Bemerkung, die für Gelächter in der Halle sorgte.

Davos-Gründer Klaus Schwab hat Trump eingeladen, nächstes Jahr persönlich auf dem Gipfel zu sprechen.